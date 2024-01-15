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Ученые выяснили, зачем люди обнюхивают себя
Человеку, как и многим другим млекопитающим, свойственно периодически оценивать запах своего тела. Исследователи из Чехии решили разобраться, с чем связано такое поведение и как часто люди его практикуют.
Исследование, результаты которого опубликовал журнал Physiology & Behavior, ученые из Карлова университета в Праге провели в два этапа. На первом они постарались понять, какие части своего тела и в каких ситуациях люди склонны обнюхивать.
В онлайн-опросе участвовали 124 добровольца из Чехии. Их набрали с помощью рассылки по электронной почте и приглашений во время университетских лекций. Респонденты сообщили, доводилось ли им обнюхивать себя либо свою одежду и как часто это происходило. Для оценки использовали шкалу от одного (никогда или почти никогда) до семи (несколько раз в день). Другие вопросы касались ситуаций, в которых люди проверяют свой запах. Например, при каких обстоятельствах они обнюхивают подмышки.
На втором этапе количество участников расширили до 209. Помимо вопросов, которые касались оценки своего запаха и частоты такого поведения (например, «Вы когда-нибудь нюхали руку после прикосновения к своим гениталиям?»), добровольцев спросили о возрасте, половой принадлежности, образовании и роде занятий. Некоторые вопросы затрагивали состояние здоровья (например, «Принимаете ли вы какие-то лекарства, прописанные врачом?») и гигиену (например, «Как долго вы моете руки?»). Кроме того, ученые включили в этот этап шкалы для оценки общего уровня отвращения и отвращения к запахам тела (Three Domain Disgust Scale, Body Odor Disgust Scale).
Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что обнюхивание себя можно свести к трем основным типам. Первый связан с контролем своей социальной приемлемости (оценка запаха подмышек, дыхания и ношенной одежды). Второй — с интимным самоконтролем (оценка запаха интимных мест, таких как гениталии, анус, пупок). Третий — с косметическим самоконтролем (оценка запаха участков тела, где используются уходовые средства, к примеру волос и рук). Самыми часто обнюхиваемыми оказались руки, подмышки и ношенные футболки.
По первому и третьему типам авторы не выявили особых гендерных различий. Зато в плане оценки запаха для интимного самоконтроля мужчины и женщины различались: первые чаще вторых обнюхивали зону промежности. Кроме того, интимными запахами больше интересовались и респонденты со сниженным уровнем гигиены.
Примечательно, что участники с проблемами в здоровье чаще оценивали у себя запах дыхания, подмышек или стоп (самоконтроль социальной приемлемости). Ученые предположили, что таким образом люди могут следить за изменениями в своем состоянии.
К ограничениям исследования можно отнести то, что оно основано на результатах опросов, участники которых могли не всегда осознавать собственное поведение. Кроме того, на ответах мог сказаться эффект социальной желательности, при котором люди склонны представлять себя лучше, чем они есть на самом деле. Также отметим, что в исследовании участвовали лишь жители Чехии. Между тем из предыдущих работ на схожие темы известно, что культурологические и другие особенности стран способны влиять на привычки людей в плане обнюхивания своего тела.
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