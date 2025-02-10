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У оптимистов неожиданно оказалось больше сбережений
Про оптимистов часто говорят, что они смотрят на мир сквозь розовые очки и имеют завышенные ожидания касательно своего будущего, в том числе финансового. Переоценка финансовых возможностей может снижать стремление людей к сбережению средств. Однако американские ученые недавно выяснили, что на самом деле оптимизм может быть чертой, способствующей более рачительному отношению, особенно в случае материальных затруднений.
В статье, вышедшей в Journal of Personality and Social Psychology, сообщается, что люди с выраженным диспозиционным оптимизмом, то есть склонностью рассчитывать на хороший исход, со временем накапливали больше сбережений, чем настроенные менее позитивно.
Такой вывод сделали специалисты в области маркетинга и экономической психологии из Колорадского университета в Боулдере и Университета Нью-Гэмпшира (США) по итогам анализа данных восьми крупных опросных исследований. Пять из них проходили в Великобритании, а три — в Соединенных Штатах и странах Европы, в том числе в Германии. В общей сложности в опросах поучаствовали свыше 140 тысяч респондентов.
В трех исследованиях людей опрашивали однократно, а в пяти привлекали к анкетированию на протяжении нескольких лет. Опросы включали разделы, направленные на оценку оптимизма. К примеру, участникам предлагали выразить согласие или несогласие со следующими утверждениями: «Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее», «В целом я ожидаю, что со мной произойдет больше хорошего, чем плохого» или «В нестабильные времена я обычно рассчитываю на лучшее».
Кроме того, респонденты выполнили облегченную версию пятифакторного теста личности и сообщили об уровне доходов, сбережений либо общей величине материальных активов.
По результатам всех опросов исследователи установили, что настроенные более оптимистично в среднем накапливали больше средств. Каждый дополнительный балл за оптимизм коррелировал с увеличением сбережений на 1352 доллара (+16,9%) для домохозяйств с медианным балансом накоплений в 8000 долларов (около 132 000 и 780 000 рублей по действующему курсу).
Поясним, что медианные накопления — такая сумма сбережений, которая выше, чем у 50% самых бедных, но ниже, чем у 50% самых богатых жителей. Как правило, медианные цифры в обществе значительно ниже среднеарифметических, поскольку в руках богатых 50% сосредоточено намного больше средств, чем в руках бедных 50%.
Для более состоятельных людей доля прироста накоплений с увеличением оптимизма была такой же — на 16,9%. Тенденция сохранялась после поправок на демографические факторы и другие переменные, включая возраст, пол, семейное положение, наличие детей, социально-экономический статус в детстве, состояние здоровья, трудовую занятость и личностные черты.
Исследователи отметили, что самая сильная связь между оптимизмом и прибавкой в накоплениях наблюдалась у людей с более низким уровнем дохода.
«Человеку, живущему от зарплаты до зарплаты, попытки скопить денег могут казаться бесполезными. Однако оптимистичный настрой может стать мотивом для откладывания средств, несмотря на имеющиеся проблемы», — пояснил один из авторов новой научной работы Джо Гладстоун (Joe Gladstone).
Ученые видят практическое применение для своих открытий. К примеру, развитие позитивного настроя с помощью специальных методик могло бы сделать эффективнее курсы по повышению финансовой грамотности, считают исследователи.
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