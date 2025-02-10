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В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Наша галактика Млечный Путь, ее соседка Андромеда, небольшая по сравнению с ними галактика Треугольника и их многочисленные галактики-спутники составляют так называемую Местную группу. Она, в свою очередь, входит в большое собрание разнообразных скоплений и групп — галактическое сверхскопление Девы.
Наконец, это сверхскопление расположено внутри гигантской нитевидной структуры под названием Ланиакея, в которой примерно 100 тысяч галактик протянулись на 520 миллионов световых лет. Таким образом, по мере увеличения масштаба перед нами открывается картина того, как материя плетет во Вселенной «космическую паутину».
Недавно астрономы из Германии, Южной Африки и Испании обозревали крупномасштабную структуру Вселенной в радиусе примерно от 400 до 800 миллионов световых лет от Земли. Они насчитали в общей сложности 345 скоплений галактик, которые объединены в сверхскопления. Среди этих структур ученые решили рассмотреть самые крупные: исследовали такие, где некое единое образование составляют как минимум 20 скоплений галактик.
В итоге удалось составить целую карту крупномасштабной структуры довольно внушительной части Вселенной. Астрономы обратили внимание на нитевидное образование с несколькими ответвлениями, которое содержит 68 галактических скоплений и протянулось на 1,3 миллиарда световых лет. Его общая масса, по оценкам, составляет 240 квадриллионов масс Солнца.
Исследователи подчеркнули, что это сверхскопление оказалось крупнейшим из известных на сегодня. Своими наблюдениями они поделились в статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета.
Структуру символично назвали Кипу — в честь оригинального способа письма и счета, принятого у инков и некоторых других древних народов: они плели шерстяные нити и по-разному завязывали на них узлы, чтобы с их помощью «записать» и сообщить какую-то информацию. Ученые подчеркнули, что в космических нитях «зашифровано» много сообщений о том, как устроена Вселенная.
К примеру, они искажают так называемое реликтовое излучение — очень слабое, остаточное электромагнитное «эхо» Большого взрыва. Оно едва уловимым фоном распространено по всей Вселенной, но при этом не совсем однородно. По мнению астрофизиков, на него может влиять гравитация крупносмасштабных структур: она удлиняет электромагнитную волну. А еще подобные Кипу структуры могут заставлять свет менять свою траекторию — создавать эффект гравитационной линзы.
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