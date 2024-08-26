В КамГУ изучили влияние циклонов на экстремальную погоду в Якутии

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга проанализировали более 16 тысяч циклональных событий, зафиксированных над территорией Республики Саха (Якутия) за 72 года. Они выявили закономерности возникновения экстремальных погодных явлений, что особенно важно в условиях глобального потепления.

Совместно с коллегами из Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, ученые КамГУ провели комплексный анализ повторяемости циклонов в летние месяцы в период с 1950 по 2022 год. Такие исследования ученые планируют провести и для Камчатского края.

Исследователи использовали данные из базы Northern Hemisphere Extratropical Cyclone Tracks from ERA5, созданной в Университете Манитобы (Канада). Она содержит информацию о координатах центров циклонов, полученную на основе климатического реанализа ERA5.

Для того, чтобы выявить пространственные особенности распределения циклонов, территория Якутии была разделена на шесть районов: Северо-Западный, Северо-Восточный, Западный, Центральный, Восточный и Южный. Наибольшая повторяемость циклонов была отмечена в северных районах республики, что связано с циклогенезом на полярном фронте, а также с локальным циклогенезом на Янском нагорье. В среднем за летний сезон циклональная погода в Якутии наблюдается в течение 27,5 суток.

Анализ временной динамики показал, что общее число циклонов по районам относительно стабильно во времени. Однако в Западном районе Якутии был выявлен статистически значимый тренд — число циклонов ощутимо вырастало в июне. А в целом по республике наблюдается тенденция к уменьшению числа августовских циклонов.

Исследователи установили связь между отсутствием циклонов и возникновением экстремальных погодных явлений. Так, периоды низкой циклональной активности совпадают с годами повышенной пожарной опасности в лесах Якутии. Такие минимумы циклональных ситуаций наблюдались в центральной части республики, например, в 2000-2001, 2009-2012 и 2020 годах, когда на территории бушевали природные пожары.

Кроме того, ученые обнаружили связь между отсутствием циклонов и формированием экстремально низкой межени на реке Лена. В 2019 году, когда наблюдался минимум циклональной активности в южной Якутии, на основных гидрологических постах реки Лена были зафиксированы рекордно низкие уровни воды. В Якутске уровень воды держался ниже отметки опасного гидрометеорологического явления в течение 44 дней, в Жиганске – 39 дней.

«Результаты исследования имеют важное практическое значение для прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Понимание связи между циклональной активностью и экстремальными погодными явлениями может помочь в разработке более эффективных стратегий по предотвращению и минимизации ущерба от лесных пожаров и маловодья на реках», – считает ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии КамГУ имени Витуса Беринга Никита Тананаев.

Ученые отмечают необходимость и дальше работать над выявлением циркуляционных паттернов, которые приводят к тому, что циклоны не проходят над территорией Якутии. Таким образом можно оценить вероятность повторения подобных ситуаций в условиях изменения климата. Это особенно актуально в контексте глобального потепления и его влияния на атмосферную циркуляцию в арктических и субарктических регионах.

Эта тематика – одна из перспективных в лаборатории экспериментальной климатологии КамГУ имени Витуса Беринга. В будущем планируется провести аналогичное исследование для Камчатского полуострова, где циклональный тип погоды в летний период также связан с выпадением большого количества осадков и наводнениями, штормами, и, как следствие, серьезными ограничениями для туризма и рыбного промысла. Результаты работы могут быть использованы для совершенствования систем раннего предупреждения о природных катастрофах и улучшения управления ресурсами в регионе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

КамГУ 2 статей Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».