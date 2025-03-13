Недосып может спровоцировать веру в теории заговора

Чем хуже человек спит, тем больше он склонен верить в заговоры. К такому выводу пришли психологи из Великобритании. Они выяснили, что люди с нарушенным сном чаще поддерживали конспирологические теории, особенно после знакомства с соответствующим контентом.

Теории заговора — идеи о существовании тайных обществ, которые манипулируют событиями ради собственной выгоды — давно стали частью массовой культуры. От отрицания климатических изменений до сомнений в безопасности вакцин — такие убеждения не безобидны. Они могут подрывать доверие к науке, медицине и политике.

Ранее исследователи связывали веру в теории заговора с психологическими факторами: тревожностью, потребностью в контроле, низким уровнем образования. Однако психологи из Ноттингемского университета (Великобритания) решили проверить, может ли веру в заговоры спровоцировать качество сна.

Команда психологов под руководством Дэниел Джолли (Daniel Jolley) провела два эксперимента с участием более 1000 человек. В первом исследовании 540 добровольцев прошли тест на оценку качества сна за последний месяц. Затем участники прочитали статью о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Часть из них получила текст с конспирологической версией, где утверждалось, что власти скрыли умышленный поджог. Другим представили официальную версию, согласно которой возгорание произошло случайно (короткое замыкание).

Результаты показали, что люди с плохим качеством сна, спавшие менее шести часов и часто пробуждающиеся по ночам, чаще соглашались с конспирологической версией событий. Уровень образования, возраст или пол не влияли на результат.

Во втором эксперименте участвовали 575 человек. Ученые углубились в поиск механизмов, связывающих сон и веру в заговоры. Они оценивали не только качество сна, но и симптомы бессонницы, уровень депрессии, тревожности, паранойи и гнева. Оказалось, что депрессия — главное звено в этой цепочке.

Плохой сон повышал риск депрессивных состояний, которые, в свою очередь, усиливали склонность к конспирологическому мышлению. Гнев и паранойя тоже играли роль, но их влияние было менее выраженным.

«Сон критически важен для психического здоровья. Недосып нарушает эмоциональную стабильность, снижает способность анализировать информацию и усиливает подозрительность. Все это делает человека уязвимым для манипуляций», — пояснила Джолли.

Ученые подчеркнули: их работа не доказывает, что недосып провоцирует людей верить в заговоры. Однако плохой сон создает благоприятную почву для принятия иррациональных идей, особенно после столкновения с конспирологическим контентом.

Отметим, несмотря на интересные выводы, исследование имеет несколько недостатков, которые заставляют относиться к нему с осторожностью. Во-первых, влияние сна проверяли через статьи о пожаре в Нотр-Даме. Но один случайный текст не показатель общего отношения человека к конспирологии. Возможно, другие темы дали бы иной результат.

Во-вторых, авторы исследования подтвердили, что депрессия играет ключевую роль, но не ясно, насколько именно она влияет на связь между сном и верой в заговоры. Вероятно, именно депрессия, а не недосып, делает людей уязвимее к конспирологии.

В-третьих, хотя исследование охватило более 1000 человек, его участники — жители Великобритании. Влияние сна на веру в заговоры может различаться между странами и зависеть от культурных, социальных и политических факторов.

С результатами исследования команды Джолли можно ознакомиться в статье, опубликованной в Journal of Health Psychology.

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