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Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
Результаты исследований опубликованы в свежем номере журнала Green Analytical Chemistry (Q2).
– Микрочастицы пластика (от одного мкм до пяти миллиметров) представляют большую угрозу для водных экосистем из-за их повсеместного распространения и способности накапливать токсичные вещества. Однако в Центральной Азии эта проблема малоизучена: на данный момент опубликовано всего три научные статьи на эту тему, – говорит директор Центра исследования микропластика в окружающей среде БИ ТГУ Юлия Франк. – Пробы для анализа реки Зарафшан были отобраны нашими коллегами из Андижанского государственного университета. Анализ проб проведен на базе Центра коллективного пользования ТГУ.
Сейчас среди специалистов есть тенденция к переосмыслению источников загрязнения рек микропластиком. В последние годы стало очевидно, что во многих местах мира основной источник – это синтетический текстиль. По словам Юлии Франк, в реках Узбекистана этот след ярчайший, так как в стране очень развита текстильная промышленность.
– В 2023 году частицы в реках Чирчик и Карадарья были представлены преимущественно волокнами полиэтилентерефталата (полиэстера), – отмечает ученый ТГУ. – Сравнивая cредние концентрации микропластика в этих реках с показателями для Зарафшана, можно сказать, что загрязнение примерно на одном уровне (<10 частиц в кубометре воды). Однако в Зарафшане оказалась больше вторичного микропластика – фрагментов и пленок, которые образуются из более крупных пластиковых предметов.
Частицы вторичного микропластика, представленные в воде реки Зарафшан, предположительно связаны с такими источниками загрязнения, как бытовой мусор, лакокрасочные покрытия автомобилей и дорожная разметка.
Сейчас биологи ТГУ совместно с учеными из Андижанского университета работают над статьей, где систематизируют данные по содержанию микропластика еще в пяти узбекских реках. Юлия Франк отмечает, что такие исследования, особенно в сотрудничестве с другими странами, создают фундамент для разработки будущих систем мониторинга и государственных стандартов в этой области.
– Это фундаментальные исследования, которые помогают понять уровень и источники загрязнения микропластиком. От них можно будет отталкиваться при разработке системы государственного контроля и мониторинга, – поясняет Юлия Александровна. – В настоящее время микропластик в водных объектах не отслеживается на государственном уровне ни в России, ни в других странах. Отчасти это связано с тем, что уровень загрязнения во многих местах неизвестен. К тому же, методология несовершенна, необходимо разрабатывать единые стандарты.
Добавим, что обследование главных рек Узбекистана на микропластик было начато в 2022 году в рамках сотрудничества с Томским государственным университетом. Ученые из Узбекистана неоднократно проходили стажировки на базе ТГУ, где осваивали технологии отбора проб и методики анализа.
Исследование реки Зарафшан проводилось в рамках консорциума «Микропластик в окружающей среде», созданного под эгидой ТГУ. В состав консорциума входят российские и зарубежные научные центры, изучающие проблему микропластика. Среди них – Андижанский государственный университет, который принял участие в последней работе по оценке загрязнения реки Зарафшан.
Исследования загрязнения окружающей среды микропластиком соответствуют целям и задачам стратегического проекта ТГУ «Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни». Это стратегическое направление поддержано федеральной программой «Приоритет 2030».
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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