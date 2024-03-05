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Молодые люди почувствовали себя старше во время стресса
Американские психологи решили выяснить, как ежедневные стрессовые факторы влияют на субъективный возраст людей возрастом от 18 до 36 лет. Также они изучили, какой эффект на восприятие возраста оказывает чувство контроля над жизнью.
Современный человек ежедневно встречается с различными стрессовыми факторами — от пробок на дорогах и шума до ссор и жестких дедлайнов на работе. Naked Science, например, ранее рассказывал, как долгая дорога на работу может усилить депрессию. Стрессы так или иначе влияют на эмоциональное благополучие, настроение, физическое здоровье и когнитивные функции — память и внимание.
Примечательно, что факторы стресса определяют субъективную оценку возраста (на какой возраст люди себя ощущают и насколько старыми выглядят). Исследование 2015 года показало, что пожилые люди под воздействием стресса ощущали себя старше, в том числе и на вид. Считается, что субъективный возраст связан с состоянием биологического и психологического здоровья — у людей, которые чувствовали себя моложе, чем есть на самом деле, как показало недавнее наблюдение, лучше субъективное благополучие и меньше симптомов депрессии. При этом ощущение возраста может меняться день ото дня под воздействием новых стрессов.
Два психолога из Университета штата Северная Каролина (США) — София Э. Ли и Шеваун Д. Нойперт — решили проверить, как меняется субъективный возраст молодого человека, испытывающего ежедневный стресс. Для этого они попросили 107 людей в возрасте от 18 до 36 заполнять в течение девяти дней онлайн-дневник. В первый день испытуемые сообщали сведения о себе и о своих хронических болезнях, а в остальные — свой субъективный возраст. Также они указывали факторы стресса и чувство контроля над своей жизнью. Результаты исследования опубликованы в журнале Mental Health Science.
Из 107 участников все девять дней дневник заполняли только 89, то есть 83% от группы. Каждый день у молодых людей спрашивали, испытывали ли они стресс за последние 24 часа — случались ли ссоры, неприятности на работе или в семье, проблемы со здоровьем или в общении и прочее. Для каждого дня высчитывалась сумма утвердительных ответов — чем это число больше, тем выше была подверженность стрессу.
Также участники каждый день оценивали свое чувство контроля над жизнью и отвечали на вопросы «Насколько старым вы себя сегодня чувствуете?» и «Как вы думаете, на сколько лет вы сегодня выглядите?» — так измерялся показатель субъективного возраста испытуемых.
Исследователи обнаружили, что люди, испытывающие больше стрессовых факторов, были склонны ощущать себя старше и так же оценивали свой внешний вид. Вдобавок авторы выяснили, как вера в то, что человек сам влияет на события в своей жизни и их результат, меняет субъективный возраст. За пять дней наблюдений люди с низким контролем над жизнью в среднем старили себя на два года. А к внешнему возрасту они прибавляли в среднем около года.
Но все менялось, когда у испытуемых росло убеждение, что они управляют собой: они либо не чувствовали рассинхрона в субъективном возрасте, либо ощущали себя на полгода моложе. Тот же эффект отразился в оценке внешности.
Авторы сделали вывод, что молодые люди, ощущающие себя старше из-за ежедневного стресса, благодаря чувству личного контроля смягчили негативный эффект. Но в дни с низким чувством контроля воздействие стресса увеличивалось — и, как следствие, ощущаемый возраст тоже. Исследователи предположили, что убеждение в том, что человек контролирует свою жизнь, служит буфером для субъективного старения под воздействием ежедневных стрессов.
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