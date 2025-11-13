Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые предложили новую логистику торговли Сибири с Азией
Сибирь — огромный, богатый ресурсами регион, долгое время остававшийся в стороне от основных мировых торговых потоков. После введения санкций появились ограничения в логистике. Ученые Томского государственного университета провели исследование транспортных коридоров, соединяющих Россию и страны Азии, и предложили новые логистические решения, которые позволят проложить новые транспортные коридоры и включить Сибирь в торговые потоки.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of international analytics».
— Статистика показывает, что торговля России с Китаем, а также странами Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии в последние годы растет высокими темпами. Так, 2023 году объем торговли с этими регионами достиг впечатляющих 912 миллиардов долларов, — говорит доцент кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук Томского государственного университета (ТГУ) Артём Данков. — При этом торговля между Сибирью и странами Азии, в основном, носит стихийный характер. Небольшие партии товаров, перевозимые частными предпринимателями, сталкиваются с проблемами логистики, таможенного оформления и высокими транспортными расходами. Это приводит к увеличению конечной стоимости продукции и снижает конкурентоспособность сибирских товаров на азиатских рынках.
Сейчас все логистические модели строятся либо из европейской России, либо по маршруту Китай — Европа. Ограничения и санкции, введенные после начала СВО, привели к тому, что часть прежних логистических цепочек нарушилась. Например, стало значительно больше перевозок по суше. Ранее контейнеровозы разгружались в Европе либо Санкт-Петербурге, товары распределялись по европейской части России, что-то доходило до Сибири. Сейчас значительная часть товаров перевозится сухопутными маршрутами.
— В Центральной Азии главные торговые партнеры России — Узбекистан и Казахастан, — поясняет Артём Данков. — Решить задачу увеличения перевозок по суше можно за счет формирования новых транспортных коридоров, которые будут простираться с севера на юг. Это позволит включиться в активную торговлю с Азией такому большому макрорегиону, как Сибирь.
Разработка новой логистической модели требует комплексного подхода, включающего изучение таможенных процедур, анализ транспортных маршрутов и оценку потенциальных рисков. Такие исследования ученые ТГУ планируют в качестве следующего шага.
— Если наладить стабильные каналы поставок, сибирское продовольствие сможет конкурировать по цене с импортной продукцией из других регионов, а фрукты и овощи из Азии станут значительно дешевле, — отмечает профессор кафедры востоковедения ФИПН ТГУ Евгений Савкович. — Например, в сезон виноград продают в среднем за 200 рублей за килограмм. Представьте, насколько понизится цена, если осуществлять не мелкие перевозки автотранспортом, а упорядоченные поставки по железной дороге, которая сейчас минимально включена в логистику.
Как подчеркивают ученые-международники ТГУ, необходимо тщательно изучить структуру товарооборота между Сибирью и странами Азии, чтобы определить оптимальный набор товаров для двусторонней торговли. К примеру, из Сибири можно везти зерно, муку и макаронные изделия, растительное масло, дикоросы, которые очень востребованы за границей, и другие товары.
— Успешная интеграция Сибири в международные торговые потоки позволит не только увеличить экспорт сибирской продукции, но и обеспечить жителей макрорегиона более широким ассортиментом товаров по доступным ценам, — считают авторы статьи. — Это станет важным фактором повышения уровня жизни и устойчивого развития сибирских территорий.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Января, 2021
Веганы: как с любовью навредить природе
28 Января, 2015
Пытки в Северной Корее
7 Октября, 2016
Любовь зла: секс с роботом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии