Ученые предложили новую логистику торговли Сибири с Азией

Сибирь — огромный, богатый ресурсами регион, долгое время остававшийся в стороне от основных мировых торговых потоков. После введения санкций появились ограничения в логистике. Ученые Томского государственного университета провели исследование транспортных коридоров, соединяющих Россию и страны Азии, и предложили новые логистические решения, которые позволят проложить новые транспортные коридоры и включить Сибирь в торговые потоки.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of international analytics».

— Статистика показывает, что торговля России с Китаем, а также странами Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии в последние годы растет высокими темпами. Так, 2023 году объем торговли с этими регионами достиг впечатляющих 912 миллиардов долларов, — говорит доцент кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук Томского государственного университета (ТГУ) Артём Данков. — При этом торговля между Сибирью и странами Азии, в основном, носит стихийный характер. Небольшие партии товаров, перевозимые частными предпринимателями, сталкиваются с проблемами логистики, таможенного оформления и высокими транспортными расходами. Это приводит к увеличению конечной стоимости продукции и снижает конкурентоспособность сибирских товаров на азиатских рынках.

Сейчас все логистические модели строятся либо из европейской России, либо по маршруту Китай — Европа. Ограничения и санкции, введенные после начала СВО, привели к тому, что часть прежних логистических цепочек нарушилась. Например, стало значительно больше перевозок по суше. Ранее контейнеровозы разгружались в Европе либо Санкт-Петербурге, товары распределялись по европейской части России, что-то доходило до Сибири. Сейчас значительная часть товаров перевозится сухопутными маршрутами.

— В Центральной Азии главные торговые партнеры России — Узбекистан и Казахастан, — поясняет Артём Данков. — Решить задачу увеличения перевозок по суше можно за счет формирования новых транспортных коридоров, которые будут простираться с севера на юг. Это позволит включиться в активную торговлю с Азией такому большому макрорегиону, как Сибирь.

Разработка новой логистической модели требует комплексного подхода, включающего изучение таможенных процедур, анализ транспортных маршрутов и оценку потенциальных рисков. Такие исследования ученые ТГУ планируют в качестве следующего шага.

— Если наладить стабильные каналы поставок, сибирское продовольствие сможет конкурировать по цене с импортной продукцией из других регионов, а фрукты и овощи из Азии станут значительно дешевле, — отмечает профессор кафедры востоковедения ФИПН ТГУ Евгений Савкович. — Например, в сезон виноград продают в среднем за 200 рублей за килограмм. Представьте, насколько понизится цена, если осуществлять не мелкие перевозки автотранспортом, а упорядоченные поставки по железной дороге, которая сейчас минимально включена в логистику.

Как подчеркивают ученые-международники ТГУ, необходимо тщательно изучить структуру товарооборота между Сибирью и странами Азии, чтобы определить оптимальный набор товаров для двусторонней торговли. К примеру, из Сибири можно везти зерно, муку и макаронные изделия, растительное масло, дикоросы, которые очень востребованы за границей, и другие товары.

— Успешная интеграция Сибири в международные торговые потоки позволит не только увеличить экспорт сибирской продукции, но и обеспечить жителей макрорегиона более широким ассортиментом товаров по доступным ценам, — считают авторы статьи. — Это станет важным фактором повышения уровня жизни и устойчивого развития сибирских территорий.

