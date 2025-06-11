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Только что
Любовь Соковикова
1

Релятивистский джет прервал молчание «тихой» галактики

4.1

Астрономы впервые зафиксировали релятивистский джет — узкую струю плазмы, вырывающуюся из центра активной галактики Маркарян 110 (Mrk 110). До сих пор ее считали радиотихой, то есть неспособной испускать мощные джеты. Это открытие может изменить представления о природе и поведении активных галактических ядер.

Астрономия
# галактики
# джет
# радиотелескопы
# спектральный анализ
# Черные дыры
# эволюция галактик
Изображение галактики Mrk 110, полученные 31 декабря 2021 года (цветовая гамма) и 2 февраля 2024 года (контуры). / © Wang et al., 2025.

Галактику Mrk 110 ученые видят такой, какой она была примерно 144 миллиона лет назад, и относят к классу узколинейных сейфертовских галактик (NLS1) — линзообразных и спиральных структур, в которых обычно фиксируется высокая скорость аккреции вещества. Таких объектов в космосе немного, а выявить даже ненадолго вырывающиеся из них джеты — большая редкость.

Однако, наблюдая за Mrk 110 в течение девяти лет с помощью сети радиотелескопов VLBA и EVN, исследовательская группа под руководством Айлин Ван (Ailing Wang) из Китайской академии наук зафиксировала мощные струи плазмы, вырывающиеся из этой «тихой» галактики: сначала в 2015-2016 годах, затем — в 2022-2024-х.

Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что наблюдаемая (кажущаяся) скорость джетов более чем в 3,6 раза превышала скорость света. Это не нарушение физики, а кажущийся эффект, возникающий, когда струя движется почти вдоль линии наблюдения. В частности, на расстоянии примерно 3,6 светового года от галактического ядра джет начал замедляться, а его радиоспектр из «крутого» (встречается у молодых струй) превратился в инвертированный. Такое «поведение» соответствует теоретическим моделям самопоглощающихся источников синхротронного излучения и указывает на активное формирование джета.

В архивных данных также обнаружили крупномасштабную радиоструктуру длиной более 81  500 световых лет. Она, по мнению астрономов, представляет собой остаток джета, выброшенного Mrk 110 миллионы лет назад. Значит, активность ядра носит периодический характер и может повторяться с интервалами в миллионы лет.

Исследователи предположили, что это связано с так называемым торможением аккреционного диска магнитным полем, когда вещество, падающее на черную дыру, концентрирует магнитные поля до критической плотности, это приводит к всплеску энергии и выбросу джета.лами в миллионы лет.

Если выводы авторов научной работы верны, то эволюция как радиогромких, так и радиотихих галактик протекает по одному и тому же сценарию, в котором джеты «включаются» и «выключаются» в зависимости от условий аккреции и накопления магнитного потока. Дальнейшие наблюдения за Mrk 110 помогут лучше понять, как зарождаются релятивистские джеты и какую роль играют в жизни и эволюции галактик.

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Любовь Соковикова
196 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# галактики
# джет
# радиотелескопы
# спектральный анализ
# Черные дыры
# эволюция галактик
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