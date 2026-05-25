Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин

С точки зрения современной психологии и нейронауки эмоции тесно связаны с телесными ощущениями. Когда человек испытывает страх, гнев, радость или тревогу, меняется работа вегетативной нервной системы: сердцебиение, дыхание, работа кишечника, потоотделение, уровень гормонов. То есть многие эмоции ощущаются субъективно в определенных частях тела. Авторы нового исследования выяснили, что, например, отвращение, вызванное политической обстановкой, вызывает более выраженные телесные ощущения, чем обычное отвращение.

Психологи давно знают: эмоции не просто мысли. Они часто ощущаются физически. Авторы предыдущих исследований выяснили, что люди из разных стран переживают многие эмоции схожим образом.

Например, страх часто сопровождается «холодком» в животе, дрожью в коленях, а тревога — учащенным сердцебиением. Гнев, напротив, обычно связан с ощущениями в груди, голове и руках. В отличие от грусти или страха, при таком состоянии ощущаются прилив энергии и готовность к действию.

По мнению ученых, эмоции возникли в процессе эволюции как механизм подготовки организма к действию и выживанию. Эмоция должна быстро перестроить тело под ситуацию: убежать, атаковать, замереть, сблизиться с другими людьми, искать помощь или избегать опасности. Поэтому она почти автоматически запускает физиологические изменения.

До недавнего времени ученые почти не задавались вопросом: меняется ли телесный отклик в зависимости от того, что именно вызвало эмоцию? Например, тревога из-за личной неудачи и тревога из-за сообщения о росте преступности — они переживаются одинаково или нет? Проще говоря, эмоциональные всплески, связанные с личными событиями и обстановкой в мире порождают одни и те же телесные ощущения?

Особенно актуален этот вопрос на фоне всплеска крупномасштабных войн, роста сообщений о реформах, скандалов во власти, эпидемий и экономических кризисов. Политические и экономические события в последние годы превратились в постоянный источник эмоционального напряжения.

Разобраться в вопросе попыталась международная группа психологов под руководством Маноса Цакириса (Manos Tsakiris) из Лондонского университета Ройял Холлоуэй. Их заинтересовала политика — особая область, где раздражители почти всегда масштабны и неподвластны воле одного человека. Исследователи решили проверить, отличается ли реакция организма на эмоции, вызванные политической ситуацией, от реакции на те же эмоции в неполитическом контексте. Если да, как именно человек ощущает «политические эмоции» в собственном теле?

Для своего эксперимента Цакирис и его коллеги пригласили 992 американца. Каждого добровольца попросили отметить на силуэте человеческого тела участки, где они ощущают гнев, тревогу, депрессию, отвращение и надежду в повседневной жизни. Затем им предложили сделать то же самое, но при чтении слов, связанных с политическими проблемами, включая неприятные законы, решения, коррупцию, недостаточные меры по борьбе с терроризмом и преступностью.

На основе ответов ученые создали цифровую карту эмоций. Она показала, в каких частях тела возникают ощущения, насколько интенсивными они становятся, вызывают ли желание действовать либо, наоборот, приводят к апатии и отстраненности. Результаты во многом подтвердили выводы предыдущих исследований. Однако «политические эмоции» показали важные отличия.

Особенно заметной оказалась реакция на депрессию. В исследовании ее рассматривали не как психическое расстройство, а как эмоциональное состояние (аналогично другим эмоциям). Обычная депрессия часто сопровождается онемением рук и ног. Депрессия, вызванная политической обстановкой, ощущалась иначе: участники рассказали о более сильном напряжении в туловище. Вместо полной апатии у них появлялось состояние «внутренней мобилизации» — повышенное внутреннее напряжение.

Неожиданные результаты ученые получили и при изучении отвращения. В повседневной жизни эта эмоция часто сопровождается дискомфортом в области живота и связана с реакцией на неприятные запахи, пищу. «Политическое отвращение» ощущалось иначе: оно было ближе к телесной картине гнева.

Кроме того, Цакирис и его коллеги обнаружили различия между людьми с разными политическими взглядами. Участники-демократы сообщали о более сильных телесных ощущениях во время негативных политических эмоций. Гнев, тревога, депрессия и отвращение проявлялись у них интенсивнее, чем у сторонников республиканской партии.

Часто такие ощущения концентрировались в верхней части туловища и в голове. Похожее разделение исследователи обнаружили и при сравнении участников, придерживающихся левых и правых политических взглядов.

Самым важным выводом психологов стала связь между телесными ощущениями от «политических эмоций» и политической активностью. Ученые выяснили: чем сильнее человек физически ощущает такие эмоции, тем выше вероятность его участия в общественной жизни. Такие люди чаще голосуют на выборах, участвуют в протестах, подписывают петиции и занимаются политической агитацией в интернете. Авторы исследования выяснили, что именно физическое переживание эмоций становится мощным стимулом к действию.

Специалисты пока не знают точную причину обнаруженного эффекта. Цакирис предположил, что политические проблемы кажутся человеку слишком масштабными для самостоятельного решения. Из-за этого люди ощущают потребность объединяться с другими ради перемен. «Политические эмоции» подталкивают людей к коллективному действию.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Игорь Байдов 564 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.