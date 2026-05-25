  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 мая, 10:59
Игорь Байдов
16

Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин

❋ 3.8

С точки зрения современной психологии и нейронауки эмоции тесно связаны с телесными ощущениями. Когда человек испытывает страх, гнев, радость или тревогу, меняется работа вегетативной нервной системы: сердцебиение, дыхание, работа кишечника, потоотделение, уровень гормонов. То есть многие эмоции ощущаются субъективно в определенных частях тела. Авторы нового исследования выяснили, что, например, отвращение, вызванное политической обстановкой, вызывает более выраженные телесные ощущения, чем обычное отвращение.

Психология
# гнев
# общество
# отвращение
# политика
# эмоции
Карта эмоций
Карта эмоций, составленное во время исследования / © Andrea Vik, Manos Tsakiris

Психологи давно знают: эмоции не просто мысли. Они часто ощущаются физически. Авторы предыдущих исследований выяснили, что люди из разных стран переживают многие эмоции схожим образом.

Например, страх часто сопровождается «холодком» в животе, дрожью в коленях, а тревога — учащенным сердцебиением. Гнев, напротив, обычно связан с ощущениями в груди, голове и руках. В отличие от грусти или страха, при таком состоянии ощущаются прилив энергии и готовность к действию. 

По мнению ученых, эмоции возникли в процессе эволюции как механизм подготовки организма к действию и выживанию. Эмоция должна быстро перестроить тело под ситуацию: убежать, атаковать, замереть, сблизиться с другими людьми, искать помощь или избегать опасности. Поэтому она почти автоматически запускает физиологические изменения.

До недавнего времени ученые почти не задавались вопросом: меняется ли телесный отклик в зависимости от того, что именно вызвало эмоцию? Например, тревога из-за личной неудачи и тревога из-за сообщения о росте преступности — они переживаются одинаково или нет? Проще говоря, эмоциональные всплески, связанные с личными событиями и обстановкой в мире порождают одни и те же телесные ощущения?

Особенно актуален этот вопрос на фоне всплеска крупномасштабных войн, роста сообщений о реформах, скандалов во власти, эпидемий и экономических кризисов. Политические и экономические события в последние годы превратились в постоянный источник эмоционального напряжения. 

Разобраться в вопросе попыталась международная группа психологов под руководством Маноса Цакириса (Manos Tsakiris) из Лондонского университета Ройял Холлоуэй. Их заинтересовала политика — особая область, где раздражители почти всегда масштабны и неподвластны воле одного человека. Исследователи решили проверить, отличается ли реакция организма на эмоции, вызванные политической ситуацией, от реакции на те же эмоции в неполитическом контексте. Если да, как именно человек ощущает «политические эмоции» в собственном теле?

Для своего эксперимента Цакирис и его коллеги пригласили 992 американца. Каждого добровольца попросили отметить на силуэте человеческого тела участки, где они ощущают гнев, тревогу, депрессию, отвращение и надежду в повседневной жизни. Затем им предложили сделать то же самое, но при чтении слов, связанных с политическими проблемами, включая неприятные законы, решения, коррупцию, недостаточные меры по борьбе с терроризмом и преступностью. 

На основе ответов ученые создали цифровую карту эмоций. Она показала, в каких частях тела возникают ощущения, насколько интенсивными они становятся, вызывают ли желание действовать либо, наоборот, приводят к апатии и отстраненности. Результаты во многом подтвердили выводы предыдущих исследований. Однако «политические эмоции» показали важные отличия. 

Особенно заметной оказалась реакция на депрессию. В исследовании ее рассматривали не как психическое расстройство, а как эмоциональное состояние (аналогично другим эмоциям). Обычная депрессия часто сопровождается онемением рук и ног. Депрессия, вызванная политической обстановкой, ощущалась иначе: участники рассказали о более сильном напряжении в туловище. Вместо полной апатии у них появлялось состояние «внутренней мобилизации» — повышенное внутреннее напряжение.

Неожиданные результаты ученые получили и при изучении отвращения. В повседневной жизни эта эмоция часто сопровождается дискомфортом в области живота и связана с реакцией на неприятные запахи, пищу. «Политическое отвращение» ощущалось иначе: оно было ближе к телесной картине гнева. 

Кроме того, Цакирис и его коллеги обнаружили различия между людьми с разными политическими взглядами. Участники-демократы сообщали о более сильных телесных ощущениях во время негативных политических эмоций. Гнев, тревога, депрессия и отвращение проявлялись у них интенсивнее, чем у сторонников республиканской партии.

Часто такие ощущения концентрировались в верхней части туловища и в голове. Похожее разделение исследователи обнаружили и при сравнении участников, придерживающихся левых и правых политических взглядов.

Самым важным выводом психологов стала связь между телесными ощущениями от «политических эмоций» и политической активностью. Ученые выяснили: чем сильнее человек физически ощущает такие эмоции, тем выше вероятность его участия в общественной жизни. Такие люди чаще голосуют на выборах, участвуют в протестах, подписывают петиции и занимаются политической агитацией в интернете. Авторы исследования выяснили, что именно физическое переживание эмоций становится мощным стимулом к действию.

Специалисты пока не знают точную причину обнаруженного эффекта. Цакирис предположил, что политические проблемы кажутся человеку слишком масштабными для самостоятельного решения. Из-за этого люди ощущают потребность объединяться с другими ради перемен. «Политические эмоции» подталкивают людей к коллективному действию. 

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
564 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Психология
# гнев
# общество
# отвращение
# политика
# эмоции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Май
Бесплатно
Сокровища звездного неба
МГУ
Москва
Лекция
26 Май
Бесплатно
Антарктида глазами геофизика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Май
700
Пшеница. От дикого злака до империй
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Май
Бесплатно
Электрический ток на службе органической химии
ФизТех
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Люминесцирующие алмазные наночастицы для биомедицины и квантовых технологий
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
28 Май
1000
Русский язык. Между правдой и вымыслом
Medio Modo
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Возвращение легенды: снежный барс
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Май
Бесплатно
Зеленые архивы природы: биологические методы в поисках правды о прошлом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Май
1100
Мозг и движения: почему управлять телом сложнее, чем мыслить
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

История
# египет
# землетрясение
# пирамида Хеопса
# пирамиды
25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

С точки зрения науки
# микропластик
# полимеры
# экология
Выбор редакции
24 мая, 13:31
Любовь С.

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетяне
# сфера Дайсона
# техносигнатуры
# экзопланеты
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

НИТУ МИСИС
# занятость
# лекарства
# промышленность
# рынок
# технологии
# фармацевтика
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые заподозрили пчел в признаках осознанности, потому что те отвлекались на мигающий свет

    25 мая, 11:12

  2. Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин

    25 мая, 10:59

  3. Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

    25 мая, 10:21

  4. Древний фильтр, дирижер и термостат: ученый раскрыл семь фактов о щитовидной железе

    25 мая, 07:59
Выбор редакции

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25 мая, 10:21

Последние комментарии

Имя Фамилия
34 минуты назад
Геннадий, Серьезно перевели? Номер бы сначала в яндекс вбили и посмотрели отзывы по нему - там все понятно. Ну и вообще сейчас переводить деньги

Саудовская Аравия снова вложилась в «Зеркальную линию»: подписаны новые контракты

Геннадий Иванович Багаев...
1 час назад
Игорь, Перевёл , наверное я дурак , но если надул , Бог тебе судья , Пусть будет на твоей совести , И да , Игорь Смирнов , , , ФИО не твои ,

Саудовская Аравия снова вложилась в «Зеркальную линию»: подписаны новые контракты

Кирпань Николай
1 час назад
John, возможно сейсмоустойчивость - побочный эффект разгрузочных камер.

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Сергей Кузнецов
2 часа назад
Дмитрий, Как и плешивый фашист, только он всем помогает только не Раиссии, упырь благодетель в аду ему место греется

Где люди берут кредитов больше всего? Мировой рейтинг закредитованности домохозяйств

Ruslan Abdullin
2 часа назад
Роман, культ Царя, 80% реально верят, что он незаменимый

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Сергей Кузнецов
2 часа назад
А где Раисся, упыри любят вместо развития страны небоскребы строить

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Шаарец
3 часа назад
Я иногда забываю что Арктика и Антарктика это пустыни но сам же их называю ледяными пустынями

Рейтинг крупнейших пустынь мира

Шаарец
3 часа назад
Крышесносная гонка финал не близко

Инфографика: история гонки за самым высоким небоскребом мира

Oden85
4 часа назад
Елена, тогда следовало бы дорисовать всю территорию Украины, ибо жизни там нет, только скот и ТЦК.

Коэффициент рождаемости в разных странах в 2025 году по данным ООН

Evgeney Fiskin
7 часов назад
Sam, я только напомнить что старшип многоразовый, соответственно при производстве 3 в день запускать можно и десятки и сотни в день

SpaceX впервые опубликовала финансовую отчетность и оказалась глубоко убыточной

Aller 37
10 часов назад
1. В околоземном пространстве фиксируется нечто, имеющее черты поведения, характерные техногенным объектам с уникальными возможностями. 2. Ни одна

Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

Сяоми Редми
11 часов назад
Познавательно

На Марсе нашли восемь кандидатов в карстовые пещеры

Иван Колупаев
12 часов назад
Гена, по мне так у вас с квером телега впереди лошади. Усилия по сдерживанию инфляции, а именно высокая ключевая ставка, ведут к охлаждению

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Имя Фамилия
13 часов назад
Иван, Справедливости ради: "события" начались уже в 2014-м и это было ДО 2015-го. Так что уже могло внести свою лепту в смертность...

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

Гена Пастухов
13 часов назад
Алексей, живёшь в сверхдержаве - сверхдержись!

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
13 часов назад
Иван, "Нафига "охлаждать" свою экономику в том числе усилиями цб?" - это ещё кому-то не очевидно?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
13 часов назад
Алексей, "доход учителя 50-80руб" - где вы видели таких богатых учителей? У всех моих знакомых учителей зарплаты в районе 30-40 тысяч.

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Гена Пастухов
13 часов назад
"При этом избежать эффекта Даннинга — Крюгера непросто." - не просто, а очень просто. В этом всем может помочь ИИ.

«Пик глупости» и «долина отчаяния»: экономисты предложили объяснение эффекта Даннинга — Крюгера

Алекс
13 часов назад
Шавкат, ну там если точно считать то из 288 тонн углерода, согласно уравнения реакции получается 1056 тонн углекислого газа.

Китай запустил первый геотермальный проект отопления на сверхкритическом углекислом газе

Роман
14 часов назад
Сергей, 🤦

Соседи Млечного Пути: топ-5 ближайших к Земле галактик

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно