Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин
С точки зрения современной психологии и нейронауки эмоции тесно связаны с телесными ощущениями. Когда человек испытывает страх, гнев, радость или тревогу, меняется работа вегетативной нервной системы: сердцебиение, дыхание, работа кишечника, потоотделение, уровень гормонов. То есть многие эмоции ощущаются субъективно в определенных частях тела. Авторы нового исследования выяснили, что, например, отвращение, вызванное политической обстановкой, вызывает более выраженные телесные ощущения, чем обычное отвращение.
Психологи давно знают: эмоции не просто мысли. Они часто ощущаются физически. Авторы предыдущих исследований выяснили, что люди из разных стран переживают многие эмоции схожим образом.
Например, страх часто сопровождается «холодком» в животе, дрожью в коленях, а тревога — учащенным сердцебиением. Гнев, напротив, обычно связан с ощущениями в груди, голове и руках. В отличие от грусти или страха, при таком состоянии ощущаются прилив энергии и готовность к действию.
По мнению ученых, эмоции возникли в процессе эволюции как механизм подготовки организма к действию и выживанию. Эмоция должна быстро перестроить тело под ситуацию: убежать, атаковать, замереть, сблизиться с другими людьми, искать помощь или избегать опасности. Поэтому она почти автоматически запускает физиологические изменения.
До недавнего времени ученые почти не задавались вопросом: меняется ли телесный отклик в зависимости от того, что именно вызвало эмоцию? Например, тревога из-за личной неудачи и тревога из-за сообщения о росте преступности — они переживаются одинаково или нет? Проще говоря, эмоциональные всплески, связанные с личными событиями и обстановкой в мире порождают одни и те же телесные ощущения?
Особенно актуален этот вопрос на фоне всплеска крупномасштабных войн, роста сообщений о реформах, скандалов во власти, эпидемий и экономических кризисов. Политические и экономические события в последние годы превратились в постоянный источник эмоционального напряжения.
Разобраться в вопросе попыталась международная группа психологов под руководством Маноса Цакириса (Manos Tsakiris) из Лондонского университета Ройял Холлоуэй. Их заинтересовала политика — особая область, где раздражители почти всегда масштабны и неподвластны воле одного человека. Исследователи решили проверить, отличается ли реакция организма на эмоции, вызванные политической ситуацией, от реакции на те же эмоции в неполитическом контексте. Если да, как именно человек ощущает «политические эмоции» в собственном теле?
Для своего эксперимента Цакирис и его коллеги пригласили 992 американца. Каждого добровольца попросили отметить на силуэте человеческого тела участки, где они ощущают гнев, тревогу, депрессию, отвращение и надежду в повседневной жизни. Затем им предложили сделать то же самое, но при чтении слов, связанных с политическими проблемами, включая неприятные законы, решения, коррупцию, недостаточные меры по борьбе с терроризмом и преступностью.
На основе ответов ученые создали цифровую карту эмоций. Она показала, в каких частях тела возникают ощущения, насколько интенсивными они становятся, вызывают ли желание действовать либо, наоборот, приводят к апатии и отстраненности. Результаты во многом подтвердили выводы предыдущих исследований. Однако «политические эмоции» показали важные отличия.
Особенно заметной оказалась реакция на депрессию. В исследовании ее рассматривали не как психическое расстройство, а как эмоциональное состояние (аналогично другим эмоциям). Обычная депрессия часто сопровождается онемением рук и ног. Депрессия, вызванная политической обстановкой, ощущалась иначе: участники рассказали о более сильном напряжении в туловище. Вместо полной апатии у них появлялось состояние «внутренней мобилизации» — повышенное внутреннее напряжение.
Неожиданные результаты ученые получили и при изучении отвращения. В повседневной жизни эта эмоция часто сопровождается дискомфортом в области живота и связана с реакцией на неприятные запахи, пищу. «Политическое отвращение» ощущалось иначе: оно было ближе к телесной картине гнева.
Кроме того, Цакирис и его коллеги обнаружили различия между людьми с разными политическими взглядами. Участники-демократы сообщали о более сильных телесных ощущениях во время негативных политических эмоций. Гнев, тревога, депрессия и отвращение проявлялись у них интенсивнее, чем у сторонников республиканской партии.
Часто такие ощущения концентрировались в верхней части туловища и в голове. Похожее разделение исследователи обнаружили и при сравнении участников, придерживающихся левых и правых политических взглядов.
Самым важным выводом психологов стала связь между телесными ощущениями от «политических эмоций» и политической активностью. Ученые выяснили: чем сильнее человек физически ощущает такие эмоции, тем выше вероятность его участия в общественной жизни. Такие люди чаще голосуют на выборах, участвуют в протестах, подписывают петиции и занимаются политической агитацией в интернете. Авторы исследования выяснили, что именно физическое переживание эмоций становится мощным стимулом к действию.
Специалисты пока не знают точную причину обнаруженного эффекта. Цакирис предположил, что политические проблемы кажутся человеку слишком масштабными для самостоятельного решения. Из-за этого люди ощущают потребность объединяться с другими ради перемен. «Политические эмоции» подталкивают людей к коллективному действию.
Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.
Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.
Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории
Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.
В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Февраля, 2014
Вместо Луны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии