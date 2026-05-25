25 мая, 11:12
Илья Гриднев
19

Ученые заподозрили пчел в признаках осознанности, потому что те отвлекались на мигающий свет

Медоносные пчелы Apis mellifera хуже переучивались на новый запах, если между запахом и наградой появлялась пауза, а во время обучения мигал свет. Это показало, что насекомые используют не только простые рефлексы, но и процессы, похожие на внимание и осознанное отслеживание связи между событиями.

Медоносная пчела / © Pixabay/CC0 Public Domain

Пчелы давно служили моделью для изучения памяти. В лаборатории их часто обучали вытягивать хоботок на запах, за которым следовал раствор сахарозы. Если запах и сахар совпадали во времени, пчелы учились быстро.

Более трудная задача возникала, когда сахар появлялся через несколько секунд после запаха. В таком варианте животному нужно было удержать след запаха в памяти и связать его с наградой. В исследованиях на людях и приматах похожие задачи часто зависели от осознания связи между сигналом и последствием.

Новая работа проверила на пчелах не простое запоминание, а переучивание. Сначала один запах означал сахар, а второй — солевой раствор. Затем правило меняли местами. Такая схема исследовала когнитивную гибкость: могла ли пчела перестать отвечать на старый «правильный» запах и начать отвечать на новый. Результаты опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В первой части эксперимента пчелы различали два запаха. При отставленном обусловливании значимое различение появлялось со второй пробы, при следовом обусловливании — позже, со второй, третьей или четвертой пробы в разных сериях. Отсюда ученые сделали вывод, что пчелы могли учиться и при временном разрыве, используя более трудный вариант ассоциативного обучения.

Затем биологи поменяли значения запахов. Без отвлекающего сигнала пчелы в обеих группах освоили новое правило. При отставленном обусловливании значимое различение после смены правила появлялось к четвертой пробе, при следовом — к пятой. То есть временной разрыв замедлял и ослаблял переучивание, но все же пчелы успешно справлялись с заданием.

Главная проверка касалась отвлечения. Во второй фазе авторы добавляли белую вспышку светодиода длительностью 100 миллисекунд с частотой 50 герц. Вспышка появлялась случайно внутри пятисекундного интервала между началом запаха и подкреплением.

Свет нарушил переучивание в обоих режимах, но по-разному. Пчелы из группы отставленного обусловливания чаще отвечали на оба запаха: старый и новый. Пчелы из группы следового обусловливания, наоборот, снижали ответы и не начинали надежно отвечать на новый вознаграждаемый запах. Это связали с тем, что отвлечение мешало перераспределению внимания в обоих режимах, а при следовом обусловливании дополнительно нарушало процессы, похожие на осознанное отслеживание связи между событиями.

Статья не доказала наличие сознания у насекомых, ученые измеряли лишь поведенческие реакции, а не активность мозга. Однако работа показала, что в этом дизайне поведение пчел напоминало зависимость от внимания и отслеживания связи между сигналом и наградой, которая характерна для существ с куда более сложной нервной системой.

Биологи впервые проверили переучивание после смены подкрепления при следовом обусловливании у животных и добавили отвлекающий стимул. Результат поддержал идею, что маленький мозг насекомого мог решать задачи гибче, чем предполагает схема простого рефлекса. Следующий шаг потребует нейрофизиологических исследований и более чувствительных мер ответа.

Илья Гриднев
171 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
23 мая, 12:16
Татьяна Зайцева

Ученые объяснили сейсмоустойчивость пирамиды Хеопса

Ученые раскрыли причины удивительной сохранности крупнейшей из пирамид Гизы. Секрет того, что за прошедшие тысячелетия пирамиду не разрушили землетрясения, кроется в особенностях ее конструкции, в том числе в так называемых разгрузочных камерах, расположенных непосредственно над погребальной камерой фараона.

25 мая, 10:21
Александр Березин

Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

Последние несколько лет по всему миру выходит множество работ о том, что микрочастицы искусственных полимеров накапливаются в тканях человека и могут быть небезопасны. Мы решили обратиться к академику Алексею Хохлову, чтобы дать трибуну противоположной точке зрения. Выбор между ними предлагаем сделать читателю.

24 мая, 13:31
Любовь С.

Астрономы уточнили места для поиска внеземных цивилизаций

Ученые собрали одну из самых полных «карт» возможных следов внеземных цивилизаций — от загадочных объектов на земной орбите до гигантских мегаструктур вокруг звезд. Вместо ожидания радиосигнала авторы обзора предложили искать любые технологические отпечатки развитых цивилизаций, некоторые из которых могут сохраняться миллионы лет.

19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

19 мая, 10:33
НИТУ МИСИС

Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

В России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. В современном мире эта отрасль подвержена большим изменениям: аптеки уходят в онлайн, производство локализуется, а требования к лекарствам растут. Вместе с отраслью меняется и сама профессия провизора. О том, почему фармацевтика нуждается в новом типе специалиста и что для этого нужно сделать, рассказывает доктор экономических наук, директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

