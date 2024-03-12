Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рост цинизма в обществе связали с политическими нападками в соцсетях
Американские ученые пришли к выводу, что нападки в социальных сетях из-за политических убеждений человека делают его более циничным по сравнению с теми, кто не подвергается такому воздействию.
Опросы показывают, что доверие американской общественности к государству достигло самого низкого уровня за последние десятилетия. Представление о том, что личные интересы и коррупция руководят действиями власть имущих, породило цинизм во всем политическом спектре США. Более того, общественное возмущение в этой стране растет, так как увеличивается напряжение в связи с очередными выборами президента.
Американцы, как и многие другие люди в мире, используют социальные сети для поиска информации и новостей о политике. Ученые из Мичиганского университета (США) решили больше узнать о том, как общение в соцсетях влияет на рост цинизма в обществе по отношению к политическим деятелям. Исследование опубликовано в International Journal of Press/Politics.
Ученые определяют политический цинизм как отношение, коренящееся в недоверии к мотивации политиков. Это понятие выходит за рамки здорового скептицизма, потому что включает в себя всеобщее неприятие целых групп людей и демократических процессов. В основе этого лежит убеждение о том, что политические деятели руководствуются коррумпированными, корыстными личными интересами, а не служением обществу.
Исследователи опросили 1800 взрослых жителей США во время президентских выборов в 2020 году. Участников спрашивали о том, пользуются ли они социальными сетями, а также о том, подвергались ли они нападкам из-за своих политических убеждений. Кроме того, ученые измерили уровень политического цинизма респондентов. Выяснилось, что люди, которые чаще подвергались нападкам в соцсетях, были настроены более цинично к политике, чем все остальные. Кроме того, восприятие политических атак в социальных сетях было связано с усилением гнева по поводу состояния американской политики.
«Если ваш основной источник новостей — социальные сети, то вы, скорее всего, будете воспринимать политиков как враждебных обществу. Но негативные эмоции не обязательно вредны для демократии. Такие чувства, как тревога и гнев, могут подтолкнуть людей к выборам, мотивировать оправдание политических деятелей и заставить искать политическую информацию, более глубоко вдумываясь в нее. Но непрекращающийся негатив по поводу состояния страны, „находящейся под угрозой“, также может вызывать у людей разочарование и отчужденность. Гнев может повлиять на нашу способность видеть вещи такими, какие они есть, и принимать взвешенные решения, которые важны в условиях демократии», — рассказал один из авторов исследования Ариэль Хассел.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Ученые из Новой Зеландии узнали, какие психологические черты свойственны людям, которые могут начать парить.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
На выход! Что мы знаем о стратегиях выхода из карантина в разных странах
Тяга к звездам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии