Рост цинизма в обществе связали с политическими нападками в соцсетях

Американские ученые пришли к выводу, что нападки в социальных сетях из-за политических убеждений человека делают его более циничным по сравнению с теми, кто не подвергается такому воздействию.

Опросы показывают, что доверие американской общественности к государству достигло самого низкого уровня за последние десятилетия. Представление о том, что личные интересы и коррупция руководят действиями власть имущих, породило цинизм во всем политическом спектре США. Более того, общественное возмущение в этой стране растет, так как увеличивается напряжение в связи с очередными выборами президента.

Американцы, как и многие другие люди в мире, используют социальные сети для поиска информации и новостей о политике. Ученые из Мичиганского университета (США) решили больше узнать о том, как общение в соцсетях влияет на рост цинизма в обществе по отношению к политическим деятелям. Исследование опубликовано в International Journal of Press/Politics.

Ученые определяют политический цинизм как отношение, коренящееся в недоверии к мотивации политиков. Это понятие выходит за рамки здорового скептицизма, потому что включает в себя всеобщее неприятие целых групп людей и демократических процессов. В основе этого лежит убеждение о том, что политические деятели руководствуются коррумпированными, корыстными личными интересами, а не служением обществу.

Исследователи опросили 1800 взрослых жителей США во время президентских выборов в 2020 году. Участников спрашивали о том, пользуются ли они социальными сетями, а также о том, подвергались ли они нападкам из-за своих политических убеждений. Кроме того, ученые измерили уровень политического цинизма респондентов. Выяснилось, что люди, которые чаще подвергались нападкам в соцсетях, были настроены более цинично к политике, чем все остальные. Кроме того, восприятие политических атак в социальных сетях было связано с усилением гнева по поводу состояния американской политики.

«Если ваш основной источник новостей — социальные сети, то вы, скорее всего, будете воспринимать политиков как враждебных обществу. Но негативные эмоции не обязательно вредны для демократии. Такие чувства, как тревога и гнев, могут подтолкнуть людей к выборам, мотивировать оправдание политических деятелей и заставить искать политическую информацию, более глубоко вдумываясь в нее. Но непрекращающийся негатив по поводу состояния страны, „находящейся под угрозой“, также может вызывать у людей разочарование и отчужденность. Гнев может повлиять на нашу способность видеть вещи такими, какие они есть, и принимать взвешенные решения, которые важны в условиях демократии», — рассказал один из авторов исследования Ариэль Хассел.

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