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26 июля, 09:00
Денис Яковлев
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Электрическая стимуляция мозга улучшила математические способности

Биологические различия в структуре головного мозга могут влиять на математические способности. Международная команда ученых обнаружила: воздействие на определенные зоны коры слабыми разрядами электрического тока может способствовать приобретению новых когнитивных навыков.

Психология
# головной мозг
# математические способности
# способности
Воздействие на определенные зоны коры головного мозга слабыми разрядами электрического тока может способствовать приобретению новых когнитивных навыков
Воздействие на определенные зоны коры головного мозга слабыми разрядами электрического тока может способствовать приобретению новых когнитивных навыков / © danabrain.ir

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), до 29 процентов взрослых в развитых странах владеют математическими навыками не лучше, чем обычный семилетний ребенок. Школа часто увеличивает, а не сокращает разрыв между более или менее способными детьми: те, кто приходит учиться, уже умея хорошо читать и писать, получают больше внимания от учителей, а в итоге добиваются больших успехов.

Хорошие достижения в образовании также связаны с социально-экономическим статусом и некоторыми личностными качествами. Например, еще в 80-х годах прошлого века психологи обнаружили, что успеваемость положительно коррелирует с высоким уровнем конформности вплоть до аспирантуры.

Однако некоторые исследования показали: биологические факторы, например степень согласованности различных областей мозга, могут играть большую роль в успешности изучения математики, чем внешние условия.

Ученые из Оксфордского университета (Великобритания), Университета Торонто, Университета Макгилла (оба — Канада) и Стэнфордского университета (США) отобрали 36 мужчин (средний возраст 21,75 года) и 36 женщин (средний возраст 22,1 года) и разделили их на три равные группы. Все они пять дней учились решать математические уравнения и выполняли задания по запоминанию комбинаций чисел. С каждым днем время на выполнение задач уменьшалось, а их сложность возрастала.

Первая группа испытуемых была контрольной. Юноши и девушки во второй и третьей группе подвергались процедуре транскраниальной стимуляции случайным шумом (tRNS) — безболезненного и безопасного воздействия на отдельные зоны головного мозга разрядами электрического тока случайной частоты. Одним испытуемым стимулировали дорсолатеральную префронтальную кору — область, критически важную для приобретения новых когнитивных навыков. Другим — область в задней теменной коре, которая обрабатывает информацию.

До и после обучения ученые сканировали мозг испытуемых и измеряли уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — вещества, которое играет определяющую роль в процессах торможения и возбуждения центральной нервной системы.

Некоторые участники имели слабые связи между префронтальной и теменной областями мозга, что обычно расценивается как фактор, негативно влияющий на обучаемость. Выяснилось, что стимуляция префронтальной коры позволила им быстро догнать других испытуемых в освоении нового материала. Авторы исследования объясняют это тем, что такое воздействие мягко усиливало активность нейронов в этой области мозга. Кроме того, уменьшение уровня ГАМК облегчало прохождение сигналов между нейронами в этой зоне, позволяя создавать новые синаптические связи, необходимые для успешного обучения.

Эти эксперименты, во-первых, показали важную роль префронтальной коры в обучении, во-вторых, могут в будущем послужить основой для разработки новых методов помощи учащимся, которые отстают не из-за внешних обстоятельств, а из-за биологических различий в работе мозга.

Выводы ученые изложили в статье для журнала PLOS Biology.

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Денис Яковлев
50 статей
Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.
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Психология
# головной мозг
# математические способности
# способности
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