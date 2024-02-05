Душевная боль смогла и облегчить, и усилить физическую

Китайские исследователи экспериментально доказали двойственное влияние социальной боли на восприятие физической. Концентрация на эмоциональных переживаниях вроде разрыва романтических отношений или социальной изоляции облегчала ощущение физической боли при ощущении обоих раздражителей одновременно.

Понятие боли гораздо шире, чем ушибленное колено либо порез на пальце. Помимо физической, существует и социальная боль — ее еще называют душевной, или эмоциональной. Она не зависит от повреждений тела, а вызывается психологическими переживаниями: смерть близкого человека, расставание, исключение из социальной группы и прочее. К тому же по сравнению с физической болью социальная протекает гораздо дольше, и ее ощущение тоже негативно влияет на когнитивные функции.

Однако человек может чувствовать эти оба вида боли одновременно. Почти 20 лет назад американские исследователи выяснили, что эмоциональная боль снижает толерантность к физической и усиливает ее восприятие. Но механизм этого взаимодействия оставался неясным.

Чтобы прояснить вопрос, китайские физиологи провели ряд поведенческих и функциональных МРТ-экспериментов. Результаты их работы опубликованы в журнале iScience.

В первом эксперименте ученые вызвали у участников социальную боль, используя сценарий социальной изоляции, а физическую — тепловым воздействием. Их попросили концентрироваться на разных типах боли при одновременном ощущении обоих стимулов. Участники сообщали, что испытывали меньше физической боли, когда концентрировались на социальной, испытывая оба вида боли одновременно.

Механизм работы таламуса в регуляции болевых ощущений / © Ming Zhang et al.

Другой эксперимент, в котором у испытуемых вызывали чувство эмоционального переживания от расставания, показал двойственный эффект социальной боли. Когда участники не фокусировались на социальной боли, испытывая оба стимула, оценки неприятных ощущений были выше, чем во время концентрации на переживаниях.

Затем исследователи рассмотрели мозговую активность испытуемых на фМРТ. Вовлечение одинаковых долей мозга — островковой, лобной, таламуса и других — во время ощущения разных типов боли указало на то, что обе разновидности затрагивают мозг схожим образом. Более детальное изучение показало, что лобная доля активно участвует в торможении боли, островковая кора — в ее стимуляции, а таламус — в переключении между ними при разной концентрации на эмоциональных переживаниях.

Эти результаты, как отметили физиологи, свидетельствуют о двойственном влиянии социальной боли на восприятие физической. Прояснение этих процессов может в дальнейшем помочь в поисках эффективных методов лечения физической боли, особенно в ситуациях, когда пациенты страдают психическими расстройствами.

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