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11 минут назад
Полина Меньшова
31

Ученые опровергли концепцию пяти языков любви

5.3

Исследователи объяснили, почему с научной точки зрения не существует пяти языков любви. Они также предложили метафору отношений, которую подтверждают академические работы.

Психология
# психология отношений
# разоблачение
# романтические отношения
# языки любви
Кадр из мультфильма «Симпсоны»
Кадр из мультфильма «Симпсоны» / © disney.com

Психология позволяет объяснить, почему люди ведут себя тем или иным образом. Например, найти причину фобий или заблуждений. С ее помощью мы выстраиваем отношения с друзьями и коллегами, а также учимся следить за собственным состоянием. Необходимую информацию часто дают блоги и популярная литература, однако в таких источниках не всегда публикуют сведения, достоверные с точки зрения науки.

Ученые из Университета Йорка и Университета Торонто (Великобритания и Канада соответственно) развеяли теорию о пяти языках любви — она стала популярна в интернете, когда вышла книга бывшего баптистского священника Гэри Чепмена. Он консультировал семейные пары и описал свой опыт. Согласно концепции Чепмена, каждый человек выражает любовь одним из пяти способов:

— словами поощрения (комплиментами),

— временем, которое уделяет партнеру,

— подарками,

— услугами,

— прикосновениями.

Если партнеры говорят на разных языках любви, считает Гэри Чепмен, в отношениях возникают проблемы. Однако по мнению исследователей, его концепция не выдерживает критики по нескольким причинам. Их ученые перечислили в статье, которую опубликовал журнал Current Directions in Psychological Science.

Прежде всего авторы исследования отметили нерепрезентативную выборку, работая с которой, Чепмен сформулировал идею пяти языков любви. Это были «очень религиозные, традиционные моногамные гетеросексуальные цисгендерные пары». Кроме того, вызвал сомнения метод, по которому в книге предлагается определить свой язык любви: Чепмен дает несколько высказываний, которые отражают разные способы выражать привязанность, и просит выбрать наиболее значимое. Тем не менее, когда людям предлагали оценить тезисы независимо друг от друга, все они оказывались важными для респондентов.

Не нашел научного подтверждения и тезис о том, что языков любви именно пять. Согласно исследованиям, которые авторы статьи рассмотрели в обзоре литературы, люди могут показывать романтическую привязанность не только теми способами, которые выделил Чепмен. При этом для счастливой жизни влюбленным необязательно совпадать в языках любви: эмпирические исследования не подтвердили, что пары, которые выражают чувства одинаково, более удовлетворены личной жизнью.

Эми Мьюиз, автор исследования, предложила альтернативную метафору романтических отношений. По ее словам, их можно сравнить со сбалансированным питанием: необходимы разные проявления любви в разном количестве, при этом потребности и предпочтения со временем могут меняться. Это более сложная метафора, с ее помощью нельзя «классифицировать» людей, однако она корректнее с точки зрения науки.

Авторы статьи развеяли и такие стереотипы, как «счастливая жена — счастливая жизнь» и «секс доставляет больше удовольствия, когда он незапланированный». Согласно их собственным исследованиям, для комфортных отношений важно состояние обоих партнеров, а интимная близость, которую обсудили заранее, может быть не менее приятной, чем спонтанная. Кроме того, доказали авторы исследования, эмоциональная привязанность не ухудшает сексуальные отношения, а, напротив, может делать их лучше. Самобытность важна для возникновения желания, однако в парах, где люди сближались, влечение было сильнее.

По мнению исследователей, важно больше говорить о стереотипах, связанных с психологией отношений. Такие заблуждения приводят к тому, что люди пытаются вписать свою жизнь в простые четкие схемы и переживают, если сделать это не удается. При этом человеческие отношения зачастую сложнее, чем то, как их представляет литература, основанная на бытовых наблюдениях.

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Психология
# психология отношений
# разоблачение
# романтические отношения
# языки любви
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