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Психологи выяснили, какие качества влияют на доверие
Уровень доверия человеку и его профессионализму тесно связан «смиренным» поведением. К такому выводу пришли психологи из США и Австрии, проанализировав, как широкая аудитория реагирует на слова ученых.
Люди ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации и самостоятельно выбирают, какой точки зрения придерживаться. Авторы одного из недавних исследований выяснили, как человек определяет степень достоверности чужих слов, а другая работа показала, что на доверие может влиять акцент.
Специалисты из Питтсбургского и Вандербильтского университетов (США), а также из Венского университета (Австрия) изучили, что побуждает людей верить ученым. Их исследование опубликовал научный журнал Nature Human Behavior.
Авторы статьи провели пять экспериментов, в которых суммарно участвовали 2034 человека. В первом исследовании участники охарактеризовали ученых с точки зрения так называемого «интеллектуального смирения» — способности признавать, что чьи-то знания (в том числе их собственные) могут быть неполными или ошибочными. Ответы на дальнейшие вопросы показали, что респонденты чаще соглашаются с мнением тех ученых, которых ранее назвали более «интеллектуально смиренными».
Участникам второго эксперимента предложили прочитать одну из трех статей о вымышленной исследовательнице, которая изучает способы борьбы с длительным течением коронавируса. Тексты содержали одну и ту же позицию по лечению ковида, однако различались тем, как была описана сама исследовательница. Ее характеристика либо вообще не содержала информации об «интеллектуальном смирении», либо указывала на его низкий или высокий уровень. Респонденты, которым эксперта представили как «интеллектуально несмиренную» женщину, заметно меньше доверяли ее словам и чаще сомневались в состоятельности ее исследований, чем те, кому ее описали нейтрально или положительно с точки зрения «интеллектуального смирения».
Третье и четвертое исследование показали, что выявленная закономерность не зависит от половой и расовой принадлежности. А в пятом эксперименте исследователи попробовали определить, какие особенности поведения воспринимаются как показатели высокого или низкого уровня «интеллектуального смирения». Они предложили респондентам прочитать любое из четырех интервью вымышленного ученого, в каждом из которых применялся один метод, потенциально повышающий ощущение «интеллектуального смирения», например спикер описывал ограничения исследования, перечислял заслуги аспирантов.
Выбранные подходы повысили «интеллектуальное смирение» ученого в глазах участников исследования, но не заставили больше доверять его словам. В некоторых случаях респонденты, наоборот, перестали верить вымышленному герою материала.
Авторы статьи планируют продолжить исследования, чтобы выявить конкретные стратегии, позволяющие демонстрировать «интеллектуальное смирение» в публичных выступлениях и при этом вызывать доверие у аудитории. Однако результаты экспериментов их приятно удивили.
«Нас воодушевило понимание общества, что наука не дает ответов на все вопросы. Что важно правильно задавать эти вопросы и признавать, что мы понимаем не все, учиться по мере продвижения вперед. Хотя нам еще предстоит выяснить, как ученые могут выражать свое “интеллектуальное смирение”, мы теперь знаем, что люди чувствуют: недостаток “интеллектуального смирения” подрывает аспекты науки, которые делают ее ценной и строгой», — подытожили исследователи.
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Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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