Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Загрязнение воздуха ухудшило результаты учеников на экзаменах по математике
Выпускники школ хуже показывали себя на экзаменах, которые были связаны с мышлением и запоминанием, когда воздух в непосредственной близости от школы был загрязнен сильнее. На академических результатах сказывались даже незначительные изменения в окружающей среде.
Исследования выявили множество факторов, которые влияют на успеваемость в школе. Например, успехи детей в учебе оказались связаны с самостоятельностью, уровнем самооценки и образованностью родителей. На развитие языковых навыков неожиданно положительно повлияла физическая активность, которую учителя сделали частью изучения лингвистического материала: дети лучше усваивали новые слова, если их преподносили во время спортивной ролевой игры по популярным книгам.
Известно и о том, что на успеваемость влияют внешние факторы, среди которых состояние окружающей среды. Этой теме посвящено новое исследование специалистов из Оулуского университета (Финляндия). Они впервые измерили, как разное загрязнение воздуха в месте проведения экзамена влияет на одни и те же навыки одних и тех же учеников в течение короткого промежутка времени. Научную работу опубликовал журнал Economics Letters.
Данные с весны 2006 года по осень 2016 года собирали с помощью Статистического управления (Статистического центра) Финляндии. Сведения о результатах выпускных испытаний разместили в открытом доступе на сайте организации. Исследование охватило более 370 000 выпускных экзаменов, которые сдавали 172 414 учеников из 253 школ в 53 городах и районах. Учащиеся сдавали несколько экзаменов по разным предметам, поэтому была возможность рассмотреть результаты каждого ученика как по финскому языку, так и по физике, математике. Тесты проходили в разные дни в одних и тех же школах. Качество воздуха во время экзаменов измеряли каждый час рядом с каждым пунктом мониторинга.
Как показатель загрязнения ученые использовали количество мелкодисперсных частиц (PM2,5, частицы меньше 2,5 мкм по размеру). Даже когда концентрация PM2,5 на кубический метр повышалась всего на один микрограмм, учащиеся решали математические задачи в среднем на 0,13% хуже, чем при менее загрязненном воздухе. На лингвистические навыки, в частности чтение и письмо, состав воздуха не повлиял. Гендерные различия никакого значения для результатов экзаменов не имели.
Ученых удивило, что академические успехи и, по сути, переход на новую ступень образования могут так сильно зависеть от атмосферного загрязнения. Особенно учитывая, что в Финляндии, где собирали данные, состав воздуха соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Результаты эксперимента подчеркнули, насколько важно снижать загрязнение воздуха даже в тех странах, где его уровень не считается критическим.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа отечественной лунной программы Лев Зеленый рассказал, какие уроки вынесли из неудавшейся миссии «Луна-25» и как в ближайшие годы Россия собирается покорять естественный спутник Земли.
Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
Физики из Йельского университета с помощью математической модели объяснили, как гадюки используют инфракрасные датчики возле ноздрей, чтобы охотиться за добычей в кромешной темноте. Оказалось, они задействуют своеобразный «предусилитель сигнала», расширяющий пределы возможностей их тепловизионного органа.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 самых высоких сооружений мира
Счастливы вместе
Ковид в Армении пошел на спад — не потому, что власти с ним справились, а потому, что не справились
Рудиментарные органы человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии