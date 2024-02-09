Загрязнение воздуха ухудшило результаты учеников на экзаменах по математике

Выпускники школ хуже показывали себя на экзаменах, которые были связаны с мышлением и запоминанием, когда воздух в непосредственной близости от школы был загрязнен сильнее. На академических результатах сказывались даже незначительные изменения в окружающей среде.

Исследования выявили множество факторов, которые влияют на успеваемость в школе. Например, успехи детей в учебе оказались связаны с самостоятельностью, уровнем самооценки и образованностью родителей. На развитие языковых навыков неожиданно положительно повлияла физическая активность, которую учителя сделали частью изучения лингвистического материала: дети лучше усваивали новые слова, если их преподносили во время спортивной ролевой игры по популярным книгам.

Известно и о том, что на успеваемость влияют внешние факторы, среди которых состояние окружающей среды. Этой теме посвящено новое исследование специалистов из Оулуского университета (Финляндия). Они впервые измерили, как разное загрязнение воздуха в месте проведения экзамена влияет на одни и те же навыки одних и тех же учеников в течение короткого промежутка времени. Научную работу опубликовал журнал Economics Letters.

Данные с весны 2006 года по осень 2016 года собирали с помощью Статистического управления (Статистического центра) Финляндии. Сведения о результатах выпускных испытаний разместили в открытом доступе на сайте организации. Исследование охватило более 370 000 выпускных экзаменов, которые сдавали 172 414 учеников из 253 школ в 53 городах и районах. Учащиеся сдавали несколько экзаменов по разным предметам, поэтому была возможность рассмотреть результаты каждого ученика как по финскому языку, так и по физике, математике. Тесты проходили в разные дни в одних и тех же школах. Качество воздуха во время экзаменов измеряли каждый час рядом с каждым пунктом мониторинга.

Как показатель загрязнения ученые использовали количество мелкодисперсных частиц (PM2,5, частицы меньше 2,5 мкм по размеру). Даже когда концентрация PM2,5 на кубический метр повышалась всего на один микрограмм, учащиеся решали математические задачи в среднем на 0,13% хуже, чем при менее загрязненном воздухе. На лингвистические навыки, в частности чтение и письмо, состав воздуха не повлиял. Гендерные различия никакого значения для результатов экзаменов не имели.

Ученых удивило, что академические успехи и, по сути, переход на новую ступень образования могут так сильно зависеть от атмосферного загрязнения. Особенно учитывая, что в Финляндии, где собирали данные, состав воздуха соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Результаты эксперимента подчеркнули, насколько важно снижать загрязнение воздуха даже в тех странах, где его уровень не считается критическим.

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