Дети проявили сочувствие до первых слов

Девятимесячные дети еще не говорят, но уже способны обнять маму, если ей больно. Авторы нового исследования провели эксперимент и показали, что младенцы начинают проявлять эмоциональный отклик на чужую боль гораздо раньше, чем предполагали ученые. Причем это касается детей из разных культур.

Долго считалось, что первые признаки сочувствия — способности понимать и разделять эмоции других — проявляются у детей не раньше года. Например, в 12 месяцев ребенок может заплакать, если рядом кто-то расстроен, а к полутора годам — попытаться утешить. Эти выводы основывались на исследованиях, которые проводили преимущественно в западных странах, где дети растут в малодетных семьях, окруженные игрушками и вниманием родителей.

Но как развивается сочувствие у детей из других культур, где воспитанием занимается вся община, а эмоции принято скрывать? Ответить на этот вопрос попыталась международная команда психологов под руководством Карло Вредена (Carlo Vreden) из Института образовательных исследований и информации Ассоциации Лейбница в Германии.

Вреден и его коллеги решили выяснить, когда у ребенка появляется способность сочувствовать. Исследователи наблюдали за поведением младенцев из разных культурных сред — из Великобритании и Уганды.

Ученые собрали 49 пар мать — ребенок из британского Йорка и 44 пары из сельских районов Уганды. Когда малышам исполнилось девять, а затем 18 месяцев, им показывали сценку: взрослый (мать или незнакомый исследователь) «травмировал» палец молотком или наступал на мебель, после чего демонстрировал боль — морщился, потирал ушиб, произносил «ой!». Задача взрослого заключалась в том, чтобы показать, будто он поранился. В контрольном группе тот же взрослый сохранял нейтральное выражение лица.

После этого ученые наблюдали за реакцией ребенка: как меняется выражение его лица, приближается ли он к взрослому, пытается ли как-то утешить. В число таких действий входили объятия, поглаживания и другие формы физического контакта, направленные на утешение.

Результаты показали, что девятимесячные малыши, которых еще не считают способными к осознанному сочувствию, уже демонстрируют этот признак. В эксперименте 32 процента угандийских и 29 процентов британских младенцев пытались успокоить «пострадавшего» — обнимали или гладили его. Ранее четкие признаки сочувствия фиксировали только у годовалых малышей из Западной Европы и США. В контрольных сценариях (нейтральная реакция) такие попытки почти отсутствовали — менее трех процентов случаев.

Выражение беспокойства в эксперименте проявили 67 процентов участников. Интересно, что его длительность не зависела от культуры: угандийские и британские дети в среднем 12 секунд из 40-секундного эксперимента смотрели на «пострадавшего» с явным сопереживанием.

К 18 месяцам число детей, проявляющих сочувствие, выросло в два раза: до 41 процента у детей из Уганде и 39 процентов из Великобритании. Большинство предпочитали физический контакт — 78 процентов обнимали или гладили взрослого.

В эксперименте культурные различия почти не повлияли на способность к сочувствию, что подтверждает — это эволюционный механизм, общий для всех людей. Однако ученые заметили нюансы. Британские дети чаще реагировали до того, как взрослый выражал «боль» вслух (ориентировались на мимику), а угандийские — после вербальных сигналов. Такое поведение может быть связано с воспитанием: в Уганде больше ценят уважение и послушание, а в Великобритании — эмоциональную открытость и самостоятельность.

Вреден и его коллеги предположили, что если младенец в девять месяцев долго хмурится или беспокоится, видя чужую боль, то к 18 месяцам он будет чаще утешать. То есть долгая реакция беспокойства, наблюдаемая в девять месяцев, со временем должна превратиться в активную помощь. Но исследователи этой связи не нашли. Они пришли к выводу, что невозможно предсказать, будет ли ребенок утешать в полтора года, глядя только на его мимику в девять месяцев. По мнению психологов, эти два навыка — мимика (эмоциональный отклик) и утешение (действие) — могут развиваться отдельно.

Результаты исследования свидетельствуют, что основы эмпатии закладываются очень рано, но складываются в полноценное сочувствие постепенно. По словам авторов научной работы, чтобы ребенок мог сочувствовать, ему нужно сначала научиться распознавать эмоции других и понимать, что чужая боль — не просто шум или изменение выражения лица. Важно учить ребенка не только сопереживать, но и действовать — показывать, как можно помочь, поощрять добрые поступки.

Следующий шаг — исследователи попытаются выяснить, как социальная среда и традиции влияют на проявления сочувствия в раннем возрасте. Ученые планируют расширить исследование, включив данные из Азии и Южной Америки.

Научная работа опубликована в журнале PLOS One.

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