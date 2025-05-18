Научно-фантастические концепты Криса Фалкенберга — художника из США

Крис Фалкенберг (Chris Falkenberg) — концепт-дизайнер и цифровой иллюстратор из США, чьи работы создают эффект погружения в далёкие миры, высокотехнологичные цивилизации и воображаемые космические сценарии. Его художественный стиль сочетает точность технического рендеринга с кинематографичной атмосферой.

Особое внимание Фалкенберг уделяет архитектуре и транспортным средствам будущего — от заброшенных мегаструктур до боевых кораблей и исследовательских станций. Работы художника часто выглядят как раскадровки к крупным sci-fi фильмам или AAA-играм, демонстрируя высокий уровень проработки деталей.

Визуальный язык автора основан на игре света, формы и масштаба. Он умело передаёт ощущение изоляции, загадки и технологического величия, характерное для жанров научной фантастики и постапокалипсиса. При этом в его работах нередко прослеживается влияние классических научно-фантастических иллюстраций второй половины XX века.

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

Концепт-арт Криса Фалкенберга (Chris Falkenberg) / © Chris Falkenberg

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