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Безналичная оплата привела к повышению расходов потребителей
Ученые из Австралии проанализировали связь между способами расчета за покупки и суммой расходов. Оказалось, безналичная оплата приводит к увеличению денежных трат. Исследователи также выяснили, когда этот эффект проявляется сильнее, а когда — слабее.
То, что безналичная оплата предполагает больше трат, заметили давно. Исследования на эту тему проводят не один год. Феномен даже получил название «эффект безналичного расчета». Но в последнее время на него обращают наиболее пристальное внимание, поскольку пластиковые карты становятся неотъемлемой частью цивилизованного мира. Например, только 13-14 процентов потребителей в США до сих пор используют наличные при оплате большинства своих покупок.
У многих в кошельке зачастую даже нет наличных денег — только карты, или же люди пользуются смартфоном с приложением мобильного банка. Впрочем, именно из-за того, что потребители все больше знакомятся с такими методами оплаты товаров и услуг, эффект безналичного расчета может естественным образом ослабнуть. Исследования на эту тему продолжаются, но результаты противоречивы.
Ученые из университетов Аделаиды и Мельбурнского (Австралия) решили подойти к вопросу комплексно, чтобы увидеть картину в целом. Выводы их работы представлены в Journal of Retailing.
Авторы провели метаанализ 71 статьи об исследованиях из 17 стран (включающих данные более 11 тысяч участников), посвященных потребительским расходам при различных способах оплаты.
Выяснилось, что безналичный расчет в целом в самом деле повышает сумму расходов потребителей. Поэтому исследователи посоветовали людям всегда иметь при себе наличные деньги, чтобы контролировать свои траты. Дело в том, что при использовании настоящих денег люди пересчитывают их, передают банкноты и монеты продавцу, что делает процесс покупки заметнее: если средства не пересчитывать, легко потерять счет потраченным суммам.
Но эффект безналичного расчета, как оказалось, наблюдается не всегда. Особенно сильно он проявляется тогда, когда люди оплачивают статусные вещи — например, ювелирные украшения (так называемое демонстративное поведение). При совершении пожертвований или в случае чаевых официантам (просоциальное поведение) никакого эффекта безналичного расчета ученые не увидели. Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что феномен повышенных трат через безналичный расчет ослабевает со временем — вероятно, человек привыкает к тому, что рассчитывается картой, поэтому начинает эффективнее экономить деньги.
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