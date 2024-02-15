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Только что
Юлия Трепалина
3

Бабушки и дедушки облегчили депрессию у матерей

4.7

Новое крупное исследование показало защитную роль дедушек и бабушек для психики мам. Матери реже принимали антидепрессанты, если их родители или свекры были здоровы и жили поблизости, особенно когда речь шла о разведенных женщинах, растивших детей в одиночку.

Психология
# депрессия
# дети
# материнство
# психическое здоровье
# семья
бабушка с внуком
© Pixabay / CC0 Public Domain

Авторы работы, опубликованной в журнале Population Studies, — социолог Ниина Метса-Симола (Niina Metsä-Simola) из Университета Хельсинки и специалисты еще нескольких финских вузов. Ученые рассмотрели данные более чем о 488 тысячах матерей, рожденных в Финляндии между 1945 и 1995 годом и имевших детей до 12 лет в период с 2000-го по 2014-й.

В выборку вошли женщины, как постоянно проживавшие с ребенком и его отцом, так и матери-одиночки, расставшиеся с партнером. С помощью национальных реестров и статистической службы страны исследователи получили для анализа разнообразную социально-демографическую и семейную информацию, в том числе сведения о детях, их биологических родителях, бабушках и дедушках по материнской и отцовской линиям. Эти данные сопоставляли с информацией о покупке лекарств из Финского реестра рецептов, который ведется в рамках программы социального страхования. О материнской депрессии судили по сведениям о приобретении ими антидепрессантов по рецептам врачей.

В результате ученые выяснили, что если возраст бабушек и дедушек не превышал 70 лет, они работали и не имели серьезных проблем со здоровьем, это снижало вероятность развития материнской депрессии. Проблемы с психикой у мам встречались реже, если бабушки и дедушки их детей жили поблизости, а также если союз родителей матери сохранялся. Тенденция прослеживалась сильнее у матерей, живших отдельно от отца ребенка, особенно в годы непосредственно перед расставанием.

«Это вполне логично. После расставания [с отцом детей] женщины часто берут на себя основную заботу о детях, и им часто приходится полагаться на родственников, чтобы справляться с проблемами матерей-одиночек. В этой ситуации мамам может потребоваться дополнительная работа, что способно усилить нужду в уходе за детьми, или может даже возникнуть необходимость переезда. Практическая и эмоциональная поддержка в таких случаях неоценима», — прокомментировала в пресс-релизе Ниина Метса-Симола.

Исследование также показало, что больше всего антидепрессантов принимали матери, чьи родители и свекры были пожилыми, имели слабое здоровье и жили далеко. Вероятно, это было связано с дополнительным стрессом, вызванным необходимостью ухаживать и поддерживать престарелых бабушек и дедушек вместо того, чтобы получать от них помощь.

В целом родители по материнской линии играли более значимую роль в поддержании психики мам, нежели бабушки и дедушки детей по отцу.

Среди ограничений исследования авторы отметили, что в анализ не вошли данные, позволяющие напрямую оценить обмен помощью между матерями, бабушками и дедушками. Другими словами, ученые не смогли проследить, как часто на практике забота о ребенке падала на бабушек и дедушек и насколько активно они участвовали в жизни детей и внуков. Исследователи рекомендовали учесть этот и другие факторы в новых работах.

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Психология
# депрессия
# дети
# материнство
# психическое здоровье
# семья
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# Балтийское море
# охотники-собиратели
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