Президенту России представили передовые проекты в здравоохранении

«Фонд Росконгресс системно продвигает национальные интересы и проекты в России и за рубежом, одно из ключевых направлений деятельности — развитие инициатив в области медицины и здравоохранения. Фонд как социально ориентированный институт развития оказывает всестороннюю поддержку проектам, направленным на повышение качества и продолжительности жизни граждан. Повестка по здравоохранению включена во все крупнейшие деловые события, организаторами которых выступает фонд Росконгресс», — подчеркнул советник президента Антон Кобяков.

Для продвижения отбирают самые значимые проекты. В этом году, например, поддержку получили программа подсчета индекса устойчивости систем здравоохранения, технология обработки медицинской продукции потоком ускоренных электронов, а еще социальный проект — интегратор сервисов «Метавселенная диабета».

Руководитель дирекции по здравоохранению фонда Анастасия Столкова представила направление «Росконгресс медицина» и проекты экосистемы «Здоровое общество».

Президенту России Владимиру Путину представили передовые проекты в здравоохранении / © Фонд Росконгресс

«Экосистема „Здоровое общество“ — это проект фонда Росконгресс, который стал эффективной платформой для решения двух задач: запускать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, а также оказывать поддержку и продвигать перспективные медицинские технологии как в России, так и за рубежом. В прошлом году у нас состоялись события, направленные на развитие сотрудничества в области здравоохранения с участием представителей стран из разных регионов мира — африканских, арабских и стран СНГ», — отметила руководитель дирекции по здравоохранению фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Экосистема «Здоровое общество» — это экспертная платформа Росконгресса, объединяющая представителей государственной власти, ученых, организаторов здравоохранения и разработчиков медицинских технологий для продвижения достижений отечественных технологий в России и за рубежом. «Здоровое общество» реализует социально значимые инициативы и оказывает поддержку перспективным медицинским технологиям.

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