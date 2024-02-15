Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Президенту России представили передовые проекты в здравоохранении
На выставке Форума будущих технологий — 2024 фонд Росконгресс представил президенту России Владимиру Путину отечественные передовые проекты в области здравоохранения — инициативы направления «Росконгресс медицина» и экосистемы «Здоровое общество».
«Фонд Росконгресс системно продвигает национальные интересы и проекты в России и за рубежом, одно из ключевых направлений деятельности — развитие инициатив в области медицины и здравоохранения. Фонд как социально ориентированный институт развития оказывает всестороннюю поддержку проектам, направленным на повышение качества и продолжительности жизни граждан. Повестка по здравоохранению включена во все крупнейшие деловые события, организаторами которых выступает фонд Росконгресс», — подчеркнул советник президента Антон Кобяков.
Для продвижения отбирают самые значимые проекты. В этом году, например, поддержку получили программа подсчета индекса устойчивости систем здравоохранения, технология обработки медицинской продукции потоком ускоренных электронов, а еще социальный проект — интегратор сервисов «Метавселенная диабета».
Руководитель дирекции по здравоохранению фонда Анастасия Столкова представила направление «Росконгресс медицина» и проекты экосистемы «Здоровое общество».
«Экосистема „Здоровое общество“ — это проект фонда Росконгресс, который стал эффективной платформой для решения двух задач: запускать социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни граждан, а также оказывать поддержку и продвигать перспективные медицинские технологии как в России, так и за рубежом. В прошлом году у нас состоялись события, направленные на развитие сотрудничества в области здравоохранения с участием представителей стран из разных регионов мира — африканских, арабских и стран СНГ», — отметила руководитель дирекции по здравоохранению фонда Росконгресс Анастасия Столкова.
Экосистема «Здоровое общество» — это экспертная платформа Росконгресса, объединяющая представителей государственной власти, ученых, организаторов здравоохранения и разработчиков медицинских технологий для продвижения достижений отечественных технологий в России и за рубежом. «Здоровое общество» реализует социально значимые инициативы и оказывает поддержку перспективным медицинским технологиям.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
Война будущего
Все сокровища Вселенной
10 советов как взбодрить свой ум
Вертолеты будущего: на «гражданке»
Очень странные болезни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии