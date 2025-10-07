Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В лунном грунте, привезенном «Аполлонами», нашли серную аномалию
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
Тела Солнечной системы серьезно различаются по соотношению в них изотопов: на разных планетах и даже астероидах оно существенно колеблется. Поэтому после высадки американцев на Луну в науке возник серьезный кризис: соотношение изотопов кислорода (и не только его) там было практически земным. Это геохимически возможно, только если Селена формировалась из земного материала. Ни одна гипотеза образования Луны той эпохи не была совместима с таким сценарием.
Поэтому ученые составили гипотезу Тейи: некая крупная планета ударила по прото-Земле и вынесла ее породы на орбиту, где из них сформировался земной спутник. Ранее Naked Science писал, как эта гипотеза встретила свои неразрешимые проблемы, что в XXI веке привело к появлению принципиальной иной теории происхождения Луны.
Исследователи из Брауновского университета (США) подвергли продвинутому изотопному анализу часть образцов, привезенных на Землю миссией «Аполлон-17». В них выявили значительные отклонения от нормальных земных значений, что, на первый взгляд, противоречит большому изотопному сходству. Новую научную статью опубликовали в издании Journal of Geophysical Research: Planets.
Ученые констатировали, что один из образцов, который они изучили, имеет серьезное сниженное количества серы-33. Оно было ниже как его содержания в других лунных образцах, так и в типичных земных породах. Чтобы объяснить это, авторы предложили как разные источники для лунной серы.
В первом сценарии изотопная аномалия по сере стала результатом каких-то экзотических химических процессов в ранний период эволюции Луны. В земных условиях, отметили авторы исследования, обеднение по сере-33 может случиться из-за движения плит земной коры. Правда, на Селене, как считается, его не было.
Другой возможный вариант — обеднение по сере-33 из-за химических реакций, происходящих в разреженной атмосфере под действием ультрафиолета. Если это так, предположили ученые, то ранняя Луна могла иметь атмосферу.
Третий сценарий: при столкновении Тейи и прото-Земли сера в их составе могла смешаться не идеально. Тогда обнаруженная серная аномалия — след того самого древнего сверхкрупного столкновения планет, мегаимпакта.
Напомним, что в земной геологии регулярно встречаются образцы, обедненные по сере-33. Это породы из архея, возрастом от 2,5 миллиарда лет и древнее. Тогда в земной атмосфере практически не было кислорода, за счет чего диоксид серы (продукт вулканических извержений) распадался под действием ультрафиолета, давая в породах аномальное соотношение изотопов выпадающей вниз твердой серы.
Подобный сценарий трудно представить на Луне, поскольку для распространенности таких образцов требуются регулярные вулканические извержения земного типа, а также наличие атмосферы (иначе почти весь диоксид серы осядет по баллистическим траекториям сразу же, до распада).
Однако в рамках мультиимпактной теории образования Селены серная аномалия может иметь другое объяснение. По ней Луна в основном сложена из выбитых с поверхности древней Земли астероидами пород. Ясно, что аномалии земных пород архея в этом случае должны встречаться и на земном спутнике, куда попали с нашей планеты.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Нобелевскую премию по физике 2025 года присудили за открытие квантового туннелирования на макроуровне
Нобелевскую премию по физике 2025 года получили ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон М. Мартинис.
Специалисты в области сексуального здоровья и психологии из Университета Осло проанализировали, как на протяжении жизни — с юности до 50 лет — меняется такая форма сексуальной активности человека, как мастурбация. Многолетнее исследование выявило тенденции, характерные для мужчин и женщин. Причем оказалось, что от частоты секса с партнером или партнершей эти траектории в основном не зависели.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Суд за крымское наследство
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
Солнечная электростанция в космосе: путь для решения земных проблем или наоборот?
Тигран Великий: взлет и падение империи между двух морей
Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели
10 частых заблуждений, знакомых нам с детства
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии