«Люди глупеют»: издатель Naked Science предложил создать ассоциацию научпоп-СМИ

Руслан Зораб, основатель и издатель Naked Science, отметил, что ситуация с научпопом в России в последнее время достаточно сложная. Настолько, что нужно создать ассоциацию, которая сможет отстоять интересы СМИ, работающих в этой области, — причем даже не перед государством, а перед ключевыми негосударственными игроками.

Многие отечественные медиаплатформы, от которых зависит трафик СМИ (включая научно-популярные), переключились на продвижение шлакового контента, полагая, что это поднимает вовлеченность. В этой ситуации посещаемость российского научпопа стала критически зависеть от Google (именно с него идет поток переходов на научпоп-сайты), который рано или поздно может уйти с местного рынка. Чтобы справиться с ситуацией, издатель NS считает необходимым создать ассоциацию научпоп-СМИ, которая смогла бы наладить отношения с российскими медийными платформами и спасти положение.

В последние годы в России сложилась ситуация, когда существование экономики страны в целом и ряда ее отраслей в частности критичным образом зависит от развития науки и технологий. Совершенно очевидно, что в этом направлении или будет совершен скачок, или через 10 лет в России, например, будет не на чем перевозить авиапассажиров. Такие ситуации уже случались в прошлом, и по имеющемуся опыту известно, что они требуют сильнейшего расширения подготовки кадров — ученых и инженеров. Однако и то, и другое на практике невозможно без развитого научпопа: интерес молодых людей к нужным профессиям без него в достаточной степени просто не возникает.

Поэтому государство в последние годы пытается что-то сделать в этом направлении. Но, во-первых, после десятков лет забвения очевидно, что быстро это не получится. Во-вторых, так сложилось, что государство с «умеренной эффективностью» работает со СМИ, а именно они в современной России играют важнейшую роль в популяризации науки.

Сами СМИ в последние годы сталкиваются с большими проблемами. Давно прошли времена нулевых, когда пользователи самостоятельно заходили на интересные им сайты: в эпоху доминирования мобильного интернета и соцсетей основной трафик на все сайты приходит с популярных платформ. В России это в первую очередь «Дзен» (блог-платформа и «Новости»), «ВКонтакте», Google, Yandex, Telegram и тому подобные.

Проблем с этими платформами сейчас несколько. Часть из них — ранее «Одноклассники», а теперь и «ВКонтакте» с «Дзеном» — во все большей степени опираются на контент «попроще» в ленте новостей.

Допустим, «ВКонтакте» активно продвигает (соцсеть это не опровергает) «попсовых» блогеров и в целом публикации с желтыми заголовками. Делается это довольно энергично: небольшим пабликам с таким контентом могут внезапно начать раздавать миллионные охваты (показывая в ленте пользователям), а СМИ, у которых эти паблики иногда могут даже заимствовать публикации, охват принудительно занижают (их публикации из ленты пользователей выводятся).

Но научпоп-СМИ не могут (даже если бы хотели) идти по такой линии, иначе от них отвернется их же аудитория. Вторая проблема: Google, пока лишенный такого недостатка, в любой момент может покинуть российский рынок — например, когда ему надоест платить штрафы за невыполнение решений местных судов.

Еще одна проблемная площадка — «Дзен Новости» (не путать с блог-платформой «Дзен», которой мы посвятили отдельную новость). Если популярные разделы «Дзен» держит «под контролем», то раздел «Наука»раздел «Наука» находится в плачевном состоянии.

Некоторые сайты, которые работают только ради монетизации трафика, разгадали нехитрые алгоритмы площадки, формируют сюжеты и поднимают их в топ. Добиться этого не так сложно, если сайты-доноры будут писать новость из сюжета со ссылкой на определенный сайт, чтобы поднять данный источник выше в сюжете. Понятно, что сайты, которых волнует только монетизация трафика, не особо будут заботиться о достоверности своих новостей, что даже опаснее, чем пример с «ВКонтакте», где научные новости замещаются шлаковым контентом от блогеров.

В целом на всех площадках VK у научпопа большие проблемы. Менеджеры компании думают, что серьезный научпоп — это паблик во «ВКонтакте» с парочкой постов в день, созданный, кажется, как раз для таких целей: сказать, что «ВКонтакте» вообще-то занимается научпопом. А если учесть, что большая часть трафика Рунета под контролем именно этой компании, то действовать нужно уже сейчас, причем очень срочно. Руслан Зораб, издатель Naked Science

В этих условиях Руслан Зораб, издатель Naked Science, выступил с инициативой объединить научпоп-сообщество вокруг общей проблемы.

Необходимо собрать наиболее посещаемые СМИ этого направления в ассоциацию, достаточно представительную, чтобы сесть за стол переговоров с VK и другими платформами — источниками трафика.

Речь не идет о том, что они должны продвигать научпоп сильнее блогеров и желтых заголовков: мы не требуем от них того, что противоречило бы их политике. Однако было бы разумным хотя бы не пессимизировать трафик для научпопа в сравнении с трешем и желтыми заголовками. В противном случае мы уже на горизонте пяти-десяти лет рискуем получить снижение интереса молодежи к науке и технике, с негативными последствиями для всего общества. В целом VK мог бы даже поддержать научпоп-СМИ. Но вместо поддержки полезного контента VK тратит миллионы на поддержку блогеров с непонятным контентом, параллельно снижая видимость постов научпоп-СМИ. Руслан Зораб, издатель Naked Science

Причем впоследствии это навредит не только научпопу, но и трафик-платформам: в длительной перспективе люди всегда находят доступ к тому трафику, что им интересен. И если по научпопу его не будут поставлять платформы, доминирующие сегодня, то они могут и потерять свое доминирование.

История наступления Telegram на них, развертывающаяся на наших глазах, показывает, что это вполне возможно.

Зайдите, например, на платформу «Дзен Новости» от VK (ранее «Яндекс Новости»). На популярных разрешениях экранов раздел «Наука» просто спрятан. Ассоциация могла бы путем переговоров убедить компанию VK сделать разделы «Технологии» и «Наука» видимыми, несмотря на то, что они менее популярны по сравнению с другими разделами. В подобных мероприятиях и будет состоять цель создания ассоциации. Другой пример: выборочная раздача охватов во «ВКонтакте» популярным (и не очень) блогерам, иногда доходящая до абсурда. Участники рынка были свидетелями, что творилось в прошлом году в ленте новостей «ВКонтакте», когда рекомендательные алгоритмы давали миллионные охваты блогерам с помощью искусственного буста. Все это, конечно, за счет пессимизации контента, в том числе научпоп-СМИ. Положительно ли влияет такой подход VK на развитие молодого поколения России? Сомневаюсь. Руслан Зораб, издатель Naked Science

Главная страница «Дзена». Рубрики «Технологии» и «Наука» не видны

Понятно, что такая ассоциация для ряда научпоп-СМИ, публикующих немало рекламы VK (достаточно полистать ленту их телеграм-каналов), создаcт конфликт интересов, и они в нее не пойдут. Однако это не значит, что остальные должны сидеть сложа руки. Напротив, это значит, что им следует компенсировать своими усилиями недостаток усилий со стороны «молчащей» части игроков научпопа.

В конечном счете речь ведь идет не о том, что это надо научпопу: он в той или иной форме переживет и нынешнюю политику VK, и многое другое. В куда большей степени речь идет об общественной безопасности.

К примеру, избыточная смертность от коронавируса в России превысила 1,2 миллиона — и это несмотря на то, что в первый же год пандемии страна получила эффективную вакцину.

Если бы научпоп был способен нормально отстаивать свои интересы перед лицом крупных платформ, он мог бы шире информировать граждан о том, почему вакцинация выгодна лично им. Это могло спасти сотни тысяч жизней — и в теории еще может спасти в случае следующей пандемии. Речь лишь об одном, пусть и самом ярком, примере из многих. Бездействие на этом направлении фактически означает угрозу для жизней людей. Освещать такие темы — работа как раз научпоп-СМИ, которые имеют достаточно доверия и экспертизы донести это до широких слоев населения. Нужно им просто не мешать. Руслан Зораб, издатель Naked Science

Егор Быковский, директор Центра научной коммуникации МФТИ (в прошлом главный редактор журнала «Наука в фокусе» и глава научной редакции ТАСС) заявил Naked Science, что считает инициативу по созданию ассоциации научпопа крайне полезной:

«Государство не может, да и не должно, я считаю, регулировать все аспекты общественной жизни. Если государству интересно развитие науки и технологий, то пусть оно помогает деньгами, решениями, инфраструктурой. Но никакая отрасль не может оставаться здоровой без саморегулирования, в котором будут участвовать все участники отрасли, а не только, скажем, поставщики. Вот у больших агрегаторов есть собственные интересы, они их последовательно преследуют — есть такая мода считать аудиторию поголовно тупой и пытаться скормить ей что-то максимально простое. Я провел не одно десятилетие в этой отрасли и считаю, что в России много миллионов читателей, которым интересен качественный научно-популярный контент, которым сейчас все сложнее его найти из-за усиливающегося информационного шума. Думаю, что сотрудник любого университета выскажется положительно в сторону идеи ассоциации, пытающейся продвинуть качественный научный контент. Ведь нам всем крайне небезразлично, что и как читает молодежь и кто потом придет поступать в высшие учебные заведения».

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