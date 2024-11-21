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Физики смогли удержать атомы в состоянии суперпозиции 23 минуты
Китайские исследователи удерживали изотоп иттербия-173 в состоянии «кота Шредингера» более 20 минут. Эта работа приблизила точность измерений фазового сдвига квантовой системы к теоретически возможному пределу.
Метрология — наука, занимающаяся вопросами измерений, их точности и методов проведения. В квантовой метрологии спины частиц выступают инструментом для измерения магнитных полей, инерции и других физических явлений. Кроме того, они открывают возможность исследовать новую физику за пределами Стандартной модели.
Китайские физики сосредоточились на изучении состояния «кота Шредингера» — суперпозиции, представляющей собой одновременное существование двух противоположно направленных и максимально удаленных состояний спина в одном атоме. Такое состояние атомов обладает уникальными преимуществами для проведения точных измерений в квантовых системах.
Главным вызовом для применения состояний «кота Шредингера» в экспериментах остается поддержание достаточной продолжительности когерентности — состояния, в котором сохранены суперпозиция спинов и четкое разделение между их фазами.
Чтобы преодолеть эту проблему, научная группа под руководством профессора Лу Чжэнтяня (Lu Zhengtian) и исследователя Ся Тяня (Xia Tian) из Университета науки и технологии Китая (USTC) использовала примерно 10 тысяч атомов изотопа иттербия-173 (¹⁷³Yb), обладающих спином (5/2).
Ученые охладили атомы почти до абсолютного нуля и удержали их в стабильном положении с помощью лазера. В таких условиях квантовые состояния атомов можно контролировать с высокой точностью, и физики поместили каждый атом в состояние суперпозиции с двумя очень далекими спинами: +5/2 и -5/2.
Состояние суперпозиции спинов, «кота Шредингера», демонстрирует повышенную чувствительность к магнитному полю. Кроме того, оно устойчиво к шумам, связанным со случайными изменениями интенсивности лазеров и пространственными неидеальностями решетки, в которую помещены изотопы иттербия-173.
Обычно суперпозиция остается стабильной миллисекунды, но в этом эксперименте физикам удалось удержать состояние «кота Шредингера» более 20 минут. Для подтверждения времени когерентности проверяли чувствительность к фазовым сдвигам. Фазовый сдвиг связан с вращением спинового вектора атомов в суперпозиции. Он приводит к изменению относительной фазы между состояниями, что можно измерить с помощью техники под названием интерферометрия Рамси.
Результаты новой научной работы подтвердили, что измерения фазы приближаются к пределу Гейзенберга. Это теоретически максимально возможная точность измерения фазы в квантовых системах, ограниченная фундаментальными законами квантовой механики. Такая точность подтверждает эффективность используемой техники и устойчивость состояния «кота Шредингера».
Долговременное состояние суперпозиции атомов иттербия-173 открывает новые перспективы для атомной магнитометрии, квантовых вычислений и исследований физики за пределами Стандартной модели. Результаты исследования расширяют возможности метрологии и технологий, связанных с квантовыми вычислениями и сенсорами.
Статья ученых опубликована в журнале Nature Photonics.
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