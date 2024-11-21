Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Перми разработали новый метод расчета несущей способности строительных свай
Свайные фундаменты широко применяют в промышленном, гражданском и транспортном строительстве. Они служат в качестве основных несущих элементов для ангаров, складов, жилых зданий, коммерческих сооружений, трубопроводов, ограждений на автодорогах. При проектировании таких видов фундаментов предусматривают высокий запас прочности и устойчивости к внешним воздействиям, учитывая нагрузки и изменения условий эксплуатации без риска разрушения или деформации. Соблюдение этих факторов ведет к снижению экономической эффективности использования свай, увеличению стоимости и сроков строительства. Ученые Пермского Политеха предлагают новый подход по расчету их несущей способности. Он позволит учесть реальную работу с грунтовым основанием, снизить затраты и качественно спроектировать фундамент под сооружения.
Статья опубликована в сборнике «Современные теоретические практические вопросы геотехники». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Основное назначение свай — передача нагрузок от искусственных сооружений на более прочные слои грунта. Однако неправильный выбор расчетной схемы по взаимодействию этих конструкций с окружающим грунтом иногда приводит к серьезным ошибкам в проектировании. Особенно это актуально, когда на свайные фундаменты действуют значительные горизонтальные нагрузки. Экспериментальные исследования и мониторинг за уже построенными зданиями и сооружениями показывают, что расхождение между вычисленными и фактическими значениями таких нагрузок на свайные фундаменты может составлять от 10 до 20 процентов. Это приводит к завышению материальных и экономических затрат, а также увеличению сроков на возведение объектов.
На основе выполненных исследований ученые Пермского Политеха предложили формулу для определения предельной горизонтальной нагрузки на сваи различного профиля. Она подходит для расчета свайных фундаментов строительных объектов, расположенных в пылевато-глинистых грунтах, которые составляют значительную часть нашей страны.
«Мы ввели понятие эффективного диаметра сваи, который учитывает сцепленный с ней уплотненный слой окружающего грунта. После предложенных допущений и подходов нам удалось скорректировать формулу, тем самым ускорив процесс расчета. Анализ сравнения наших решений с известными результатами других исследователей показал удовлетворительную сходимость результатов в пределах 5-10 процентов. Это служит подтверждением эффективности использования предложенной методики расчета для прогнозирования несущей способности свай при горизонтальных нагрузках», – комментирует Андрей Пономарев, профессор кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, доктор технических наук.
Исследование ученых Пермского Политеха позволит облегчить процесс строительства свайных фундаментов и снизить риски неправильного проектирования, а соответственно – глобальных последствий для всего сооружения.
Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.
Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.
SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал плюшевый банан
Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.
Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Миры под красным солнцем
Почему немцы никогда не уничтожали Сталинград с воздуха и что на самом деле случилось в конце августа 1942 года?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии