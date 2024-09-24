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4 минуты назад
Evgenia Vavilova
156

В ЦЕРНе зафиксировали ультраредкий распад, который может  помочь открыть новую физику

4.7

Ученые ЦЕРНа обнаружили и подтвердили наблюдение ультраредкого распада частиц. Заряженный каон распался на заряженный пион и пару нейтрино — антинейтрино. Этот результат открывает еще один путь для поиска новой физики, выходящей за пределы Стандартной модели физики частиц.

Физика
# БАК
# новая физика
# Стандартная модель
# ЦЕРН
NA62 / © CERN
NA62 / © CERN

Ученые генерируют каоны с помощью высокоинтенсивного пучка протонов, врезающегося в неподвижную мишень. Столкновение создает пучок вторичных частиц, почти миллиард единиц в секунду, попадающих в детектор NA62. Около шести процентов из них — заряженные каоны. Детектор точно идентифицирует и измеряет каждый каон и продукты его распада, за исключением нейтрино. 

Коллаборация NA62 представила доклад о первой экспериментальной фиксации распада каона на заряженный пион и пару нейтрино — антинейтрино (K+→ π+ν̅ν) на семинаре CERN EP. Это крайне редкий процесс — согласно Стандартной модели физики частиц менее одного из 10 миллиардов каонов распадается таким образом. Эксперимент NA62 специально разработан и построен для измерения этого распада. 

«Представленное измерение K+→ π+ν̅ν становится самым редким распадом, в наблюдении которого мы точно уверены. Проведенный сложный анализ большого объема данных является результатом отличной командной работы, и я очень горжусь этим результатом», — сказала Кристина Лаццерони (Cristina Lazzeroni), профессор физики элементарных частиц в Университете Бирмингема (Англия).

Доля каонов, распадающихся на пион и два нейтрино, составила около 13 на 100 миллиардов в экспериментальных данных, что примерно соответствует предсказаниям Стандартной модели физики частиц, но все же на 50 процентов выше них. Это может быть связано с еще не открытыми частицами, увеличивающими вероятность такого распада, но для подтверждения гипотезы нужно больше данных. 

«Это кульминация долгого проекта, начатого более десяти лет назад. Искать в природе эффекты, вероятность которых порядка 10-11, это захватывающее и сложное задание. После кропотливой работы мы получили потрясающую награду за наши усилия и представили давно ожидаемый результат», — сказал Профессор Джузеппе Руджеро (Giuseppe Ruggiero) из Университета Флоренции (Италия). 

Представленные результаты основаны на комбинации данных, полученных в ходе эксперимента NA62 в 2021-2022 годах, и ранее опубликованном результате на данных 2016-2018 годы. Данные 2021-2022 годов собраны после серии модернизаций установки NA62. Исследователи ввели в использование несколько новых и улучшили действовавшие детекторы, а также модифицировали весь эксперимент для работы с на 30 процентов более интенсивным пучком протонов.

Группа ученых из Университета Бирмингема (Англия), которой сейчас руководит профессор Евгений Гудзовский (Evgueni Goudzovski), присоединилась к эксперименту NA62 на этапе проектирования в 2007 году. Обновления оборудования и усовершенствование методик анализа позволили собирать данные о распадах-кандидатах на 50 процентов быстрее благодаря новым инструментам для подавления фона. 

«Привлечение лучших талантов и предоставление ответственных позиций молодым исследователям всегда было приоритетом нашей группы. Мы гордимся тем, что текущие координатор проекта в области физики NA62 и руководитель измерений K+→ π+ν̅ν — бывшие аспиранты Бирмингема. Это привилегия работать и руководить такой энергичной и конструктивной командой», — прокомментировал профессор Гудзовский. 

Распад K+→ π+ν̅ν важен для исследователей, потому что он очень чувствителен к эффектам, которые могут указывать на физику за пределами Стандартной модели. Сейчас NA62 продолжает сбор данных, и ученые надеются подтвердить или опровергнуть наличие новой физики в этом распаде в ближайшие годы.

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Физика
# БАК
# новая физика
# Стандартная модель
# ЦЕРН
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