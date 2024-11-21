  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
Сеченовский Университет
6

В Сеченовском Университете разработали способ промышленного синтеза наноцерия с лечебным эффектом

4.4

Ученые Сеченовского Университета Минздрава России с коллегами из других исследовательских центров разработали метод промышленного синтеза стабильных растворов, содержащих наночастицы оксида церия, с антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Новый подход позволил впервые получить килограммы нанопорошка — объемы, необходимые для выпуска партии регенеративного препарата.

Сеченовский Университет
# клетки
# медицина
# нанопорошок
# наноцерий
# наночастицы
Исследователи за обсуждением результатов работы коллектива авторов на производстве соединений редких и редкоземельных металлов научно-производственной компании ООО «ЛАНХИТ» / © Екатерина Силина

Эксперименты показали, что синтезированные нанопорошки замедляют рост бактерий синегнойной палочки, но при этом стимулируют деление клеток соединительной ткани и кожи человека. Авторы добились 99,99 процента чистоты наночастиц, благодаря чему их можно использовать для производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, например покрытий и повязок для ран. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Pharmaceutics.

Наночастицы оксида церия перспективны в качестве ранозаживляющего средства, поскольку они ускоряют восстановление поврежденных тканей и обладают антибактериальным эффектом, предотвращая инфицирование ран. За последние полвека разработаны десятки способов синтеза наночастиц оксида церия, опубликованы сотни работ об их полезных биологических свойствах, однако до сих пор медицинского применения эти наночастицы не нашли. Отчасти это связано с тем, что большинство предложенных подходов позволяют получать малые количества (порядка граммов и микрограммов) наночастиц, при этом плохо воспроизводимы и очень зависят от навыков экспериментатора, что особо заметно в биомедицинских исследованиях, когда разные исследователи при одинаковом методе лабораторного синтеза наноцерия получают разный биологический результат.

Ученые из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва), Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (Москва), Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (Москва), Курского государственного медицинского университета (Курск), Юго-Западного государственного университета (Курск) и научно-производственного предприятия ООО «ЛАНХИТ» (Москва) разработали простой технологичный способ получения наноразмерного оксида церия в промышленных масштабах для его биомедицинского применения и создания в последующем производственных партий нанопрепарата. В рамках предложенного подхода из нитратного раствора путем осаждения получают карбонат церия, который затем разлагают при нагревании. При этом авторы подобрали исходные концентрации веществ, температуру и время нагревания, оптимальные для синтеза наночастиц.

Предложенный подход позволил получить килограммы стабильного химически чистого наноцерия (чистотой 99,99 процента) с заданными размерами (до 10 нанометров) и определенным типом кристаллической решетки. Так, кристаллическая решетка наночастиц имела большое количество структурных дефектов, которые участвуют в нейтрализации активных форм кислорода на поверхности частиц. Это свойство позволяет наночастицам ускорять заживление кожных ран и обеспечивает антибактериальный эффект.

Исследователи нанесли растворы с полученными наночастицами на культуры синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) — бактерии, вызывающей нагноение ран и имеющей устойчивость к большинству антибиотиков. Все образцы оксида церия продемонстрировали антибактериальную активность, в течение трех суток подавив рост Pseudomonas aeruginosa.

Авторы также протестировали полученные наночастицы на клетках соединительной ткани (фибробластах) и кожи (кератиноцитах). Эти клетки были выбраны потому, что в естественных условиях — в организме человека — они участвуют в заживлении ран. Эксперимент показал, что наноцерий до двух раз ускоряет деление фибробластов и кератиноцитов, а также на 11–23 процента стимулирует обмен веществ в клетках, что будет способствовать скорейшему восстановлению поврежденной кожи.

«В рамках поддержанного Российским научным фондом сотрудничества с научно-производственным предприятием ООО “ЛАНХИТ” мы синтезировали с помощью предложенного подхода стабильные растворы, содержащие наночастицы оксида церия с заданными физико-химическими и биологическими свойствами. Все полученные продукты имели чистоту 99,99 процента и демонстрировали одинаковый биологический эффект при нескольких повторениях синтеза, что подтверждает воспроизводимость выбранной нетоксичной и простой методики. Таким образом, теперь мы можем говорить о производстве новых нанопрепаратов с регенеративным и антимикробным эффектом для нужд медицины в масштабах как минимум нашей страны.

В дальнейшем мы планируем оценить эффективность наночастиц оксида церия при лечении ран у лабораторных животных. В случае положительного результата мы сможем выводить наш продукт в сферу медицинских услуг и обеспечить частичное импортозамещение иностранных лекарственных средств, работающих сегодня на нашем внутреннем рынке», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Екатерина Силина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией науки о жизни Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Ранее в цикле работ авторы описали механизм антимикробной, регенеративной и антиоксидантной активности наночастиц оксида церия, а также получили частицы, окруженные полимерной оболочкой. Такое покрытие предотвращает слипание частиц и снижение их биологической активности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
2 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# клетки
# медицина
# нанопорошок
# наноцерий
# наночастицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Трехмерная геномика: как укладка ДНК управляет работой генов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Улучшение и расширение функций здорового мозга
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Геометрия, физика и теория чисел — единство науки глазами математика
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
600
Старение и иммунитет: взаимосвязи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
700
Систематический обзор птиц: бескилевые и «курогуси»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Нейроинтерфейсы: мифы и реальность
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Медоед: и один в поле воин
Московский зоопарк
Москва
Лекция
21 Ноя
500
Вещи и город
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Поиск экзопланет
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 20:37
Андрей

Биологи узнали, зачем животные едят фекалии

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

Биология
# копрофаги
# копрофагия
# питание
# пищевое поведение
# позвоночные
# экскременты
18 ноября
Юлия Трепалина

Ученые определили стиль руководства, деморализующий сильнее грубости начальства

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

Психология
# агрессия
# начальник
# персонал
# поведение
# работа
# руководство
# управление
Вчера, 11:31
Березин Александр

SpaceX не смогла поймать первую ступень Starship, а первой полезной нагрузкой системы стал двухметровый банан

Несмотря на отмену попытки «экономичной» ловли первой ступени, шестой испытательный полет Starship был успешным. Корабль — вторая ступень системы впервые продемонстрировала возможность маневра на орбите. Первая ступень после приводнения неожиданно для всех смогла пережить два взрыва, не утратив плавучесть. Среди наблюдавших за испытанием был Дональд Трамп.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# США
# технологии
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
15 ноября
Елизавета Александрова

Астрофизики предложили новую версию происхождения Луны

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Астрономия
# двойные системы
# импактная гипотеза
# космос
# Луна
# происхождение Луны
# Тейя
Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Эксперимент показал, чью сторону выбирает собака в семейной ссоре

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

Биология
# домашние питомцы
# конфликт
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# ссора
# стресс
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
16 ноября
Evgenia

Физики экспериментально подтвердили существование нового типа сверхпроводимости

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

Физика
# нематическая сверхпроводимость
# сверхпроводимость
# экспериментальная физика
# электроны
31 октября
Татьяна

Химики получили вещества, нарушающие введенное 100 лет назад правило

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

Химия
# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 61

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно