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Вымершие «лесные» слоны оказались не такими уж лесными и выжили бы в современной Европе
Климат большей части современной Европы подошел бы для жизни прямобивневых слонов, вымерших десятки тысяч лет назад. К такому выводу пришли исследователи, которые объединили данные окаменелостей с реконструкциями климата за последние 700 тысяч лет. Открытие помогло понять, как работали экосистемы прошлого и какие важные элементы они потеряли.
Десятки тысяч лет назад по Европе бродили гигантские животные — мегафауна. Среди них был прямобивневый слон Palaeoloxodon antiquus, один из крупнейших наземных млекопитающих того времени. Его взрослые самцы достигали четырех с половиной метров в высоту и весили до 15 тонн.
Эти слоны обитали на континенте около 700 тысяч лет и играли роль «инженеров экосистем»: вытаптывали растения, валили деревья и рыли землю, создавая мозаику открытых пространств и редколесий. Многие современные европейские растения, особенно те, что предпочитают открытые места обитания, приспособлены именно к таким условиям, созданным древними гигантами.
Прямобивневые слоны пережили несколько ледниковых периодов, но исчезли во время последнего, примерно 34-50 тысяч лет назад. Вероятно, это произошло из-за сочетания изменений климата, которые сократили подходящие для слонов территории, и возросшего давления со стороны древних охотников.
С их исчезновением Европа потеряла важный фактор, который формировал ее природные ландшафты на протяжении сотен тысяч лет. Понимание того, как климат и окружающая среда влияли на крупных млекопитающих в прошлом, может подсказать эффективные стратегии сохранения природы сегодня.
Ученые из Байройтского университета (Германия) решили выяснить, смог бы прямобивневый слон жить в Европе при современном климате. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Biogeography. Чтобы реконструировать условия, которые подходили для слона, команда собрала данные об ископаемых находках Palaeoloxodon antiquus по всей Евразии. Они проанализировали научную литературу и палеонтологические базы данных.
Всего нашли 288 упоминаний останков, но для детального анализа отобрали только 119 находок с точными географическими координатами и оценкой возраста. Возраст определяли по принадлежности к так называемым Морским изотопным стадиям — периодам в истории Земли, которые отражают глобальные климатические циклы, чередование теплых (межледниковых) и холодных (ледниковых) эпох. В результате 105 находок отнесли к теплым периодам прошлого, а 14 — к холодным. Такой подход позволил связать ископаемые с определенными климатическими условиями, даже если точная датировка была невозможна.
Затем исследователи сопоставили места находок с реконструированными климатическими данными для соответствующих теплых и холодных периодов прошлого. Они использовали модели, которые показывают среднегодовую температуру и годовое количество осадков. Это позволило построить модель «реализованной ниши» слона — то есть описать набор климатических условий, в которых он действительно жил и мог успешно существовать.
Согласно этой модели, слоны предпочитали умеренный климат. Вопреки прежнему названию «лесной слон», ископаемые свидетельства указали, что они часто обитали и на открытых или полуоткрытых пространствах с мозаичной растительностью, похожих на места обитания современных слонов.
Сравнив модель климатических предпочтений с данными о современном климате, ученые пришли к выводу: обширные территории Европы до сих пор климатически подходят для прямобивневого слона. Особенно благоприятны условия в Западной и Центральной Европе, за исключением высокогорных районов вроде Альп и Кавказа. Также подходящим климат оказался на Британских островах и в большинстве регионов Средиземноморья, включая побережья Леванта и Северной Африки.
Даже во время пика последнего оледенения, около 20 тысяч лет назад, прямобивневые слоны могли бы выживать в подходящих климатических «убежищах», в основном в районе Средиземного моря, хотя их общий ареал был бы сильно сокращен и фрагментирован.
Исследование показало, что исчезновение прямобивневого слона было связано не только с естественными изменениями климата ледниковых периодов, но и, вероятно, с деятельностью человека. Без вмешательства людей эти гиганты могли бы до сих пор оставаться частью европейских экосистем.
Понимание того, какие условия подходили для вымерших видов и какую роль они играли, важно для современной охраны природы. Традиционные подходы, направленные в основном на защиту территорий от прямого человеческого влияния, не могут полностью восстановить утраченные экологические функции мегафауны.
Проекты по возвращению в природу крупных травоядных вроде зубров или диких лошадей сталкиваются с трудностями: современные животные не могут полностью заменить вымерших гигантов, а ландшафты Европы сильно изменены и разделены на небольшие участки, что мешает естественным процессам, таким как миграция. Изучение прошлого помогает лучше понять, как сохранять и восстанавливать экосистемы сегодня, учитывая их долгую историю взаимодействия с крупными животными.
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