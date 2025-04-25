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43 минуты назад
МТУСИ
10

Программа российских ученых упростит создание квантовых сетей

4.4

Одним из ключевых факторов в создании надежных квантовых сетей является разработка эффективной инфраструктуры передачи данных, в основе которой лежат волоконно-оптические световоды. Выбор волоконно-оптического световода для квантовых сетей осложняется множеством факторов: от свойств самого волокна, таких как дисперсия и затухание, до требований протоколов передачи. Ученые из МТУСИ нашли решение этой проблемы и предложили метод выбора в совокупности с бот-программой, который позволяет применять современные волокна для выбранной системы КРК.

МТУСИ
# бот
# квантовые сети
# криптография
# программа
# связь
# телеграмм
Антенна вышки сотовой связи / © Wikideas1, en.wikipedia.org

Квантовые технологии — одно из самых перспективных направлений в науке и технике. Они находят применение в различных сферах, включая информационные технологии, криптографию и связь. Особенно значительное влияние квантовые технологии оказывают на область телекоммуникаций, где возникает потребность в новых методах передачи данных для удовлетворения уникальных требований квантовой связи.

Одним из ключевых факторов в создании надежных квантовых сетей является разработка эффективной инфраструктуры передачи данных, в основе которой лежат волоконно-оптические световоды. Выбор волоконно-оптического световода для квантовых сетей осложняется множеством факторов: от свойств самого волокна, таких как дисперсия и затухание, до требований протоколов передачи.

Ученые из МТУСИ нашли решение этой проблемы и предложили метод выбора в совокупности с бот-программой, который позволяет применять современные волокна для выбранной системы КРК. Разработкой занимались Александр Зубилевич, доцент кафедры НТС МТУСИ, Александр Зайцев, ассистент кафедры НТС и Иван Коротченко, ассистент кафедры НТС.

«В квантовых сетях используются разные типы волокон: одномодовые, многомодовые и маломодовые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы упростить выбор световода мы разработали метод, позволяющий оценить, насколько конкретный световод подходит для передачи квантовых сигналов, учитывая такие параметры как дисперсия, затухание, длина волны, совместимость с оборудованием и требования протоколов передачи», — Александр Зубилевич.

На основе метода был создан Telegram-бот, написанный на языке Python. Пользователь вводит параметры световода, а бот анализирует их с помощью специальных алгоритмов и выставляет оценку по 100-балльной шкале. Чем выше балл, тем больше вероятность, что световод подойдет для квантовой сети. Бот также дает рекомендации по использованию конкретного типа волокна. Таким образом, оперируя бальной системой, можно быстро принять решение в использовании того или иного типа волокна.

Telegram-бот от ученых МТУСИ — это не просто инструмент, это шаг к упрощению и ускорению создания квантовых сетей. Он позволяет инженерам и исследователям быстро оценить пригодность световодов, что значительно сокращает время на проектирование и внедрение квантовых технологий. В будущем бот может быть усовершенствован с учетом новых исследований в области квантовой связи.

Примечательно, что при размещение данного бота на сервере можно обеспечить круглосуточное подключение из любой точки мира любого пользователя, у которого есть современный смартфон или компьютер с интернет-соединением. Таким образом, пользователь, оперируя бальной системой, легко сможет быстро принять решение в использовании того или иного типа волокна.

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МТУСИ
62 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
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МТУСИ
# бот
# квантовые сети
# криптография
# программа
# связь
# телеграмм
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