  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 минут назад
Игорь Байдов
17

Расцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в морях

4.2

Причины массового вымирания, которое случилось в конце девонского периода, долгое время вызывали споры. Авторы нового исследования, наконец, поставили точку в этом вопросе.

Палеонтология
# девонский период
# девонское вымирание
# массовое вымирание
# растения
Кости древнего животного
© Getty Images

Девонский период — один из «райских» геологических периодов в истории Земли. По крайней мере, его начало и середина. В то время, приблизительно 400-410 миллионов лет назад, наша планета переживала расцвет биологического разнообразия. В морях плавало огромное количество рыб (этот период еще называют периодом эпохи рыб), климат на всей суше был тропическим, появились первые семенные растения и папоротниковидные. Эволюция и распространение наземных растений привели к возникновению почвенных покровов. 

Однако эта эпоха длилась относительно недолго. Она завершилась около 350-370 миллионов лет назад массовым вымиранием — одним из самых крупнейших в истории планеты. В результате с лица земли исчезло почти 20 процентов семейств и 50 процентов видов. 

Девонское вымирание долгое время оставалось предметом споров, так как в научном сообществе не было единого мнения о его причинах. Одни ученые полагали, что оно случилось из-за извержений вулканов, которые привели к глобальному похолоданию, другие — что всему виной деоксигенация, то есть снижение уровня кислорода в глобальном океане из-за увеличения количества наземных растений.

Группа ученых из Университета Индианы-Пердью Индианаполиса (США) разобралась в этом вопросе и, похоже, окончательно поставила в нем точку. Авторы исследования проанализировали сотни образцов древнейших горных пород на Земле, а также применили метод моделирования, в основу которого легли последние данные о девонском океане. В итоге они пришли к выводу, что причиной вымирания стали сразу два фактора, которые протекали одновременно: и извержения вулканов, и расцвет наземных растений. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Ученые использовали специальную модель системы Земли для оценки биогеохимических циклов углерод — азот — фосфор — кислород — сера. Эта модель показала, что из-за резкого увеличения количества растений молодые ландшафты суши быстро подверглись эрозии, в результате чего из недр выделилось много фосфора, который затем осел в девонских океанах. То есть расцвет растений способствовал высвобождению огромных запасов фосфора. 

Фосфор — один из ключевых элементов жизни, определяющий скорость, с которой крошечные водные организмы, такие как водоросли, могут использовать фотосинтез для преобразования углекислого газа (CO2) в органическое вещество.

Приток фосфора стимулировал цветение первичных продуцентов в океане, что привело к накоплению органического вещества и последующему снижению содержания растворенного кислорода (он уходил на окисление отмирающей органики) в воде. Иными словами, увеличение количества фосфора вызвало морское кислородное голодание, которого было достаточно, чтобы запустить (или поддержать) процесс массового вымирания.

Кроме того, ученые исследовали «летописи горных пород» позднего девона, чтобы понять, могли ли и вулканы «внести свою лепту» в это событие. 

При росте вулканической активности в атмосферу выбрасываются многие тяжелые элементы, включая ртуть, которая затем оседает на земле. Исследователи проанализировали образцы осадочных пород из крупных магматических провинций позднего девона на предмет этого элемента — Вилюйской в Сибири, Кольской на Кольском полуострове и Припятско–Днепровско–Донецкой в Восточной Европе.  

После оценки концентрации ртути показатель сравнили с общим уровнем органического углерода. Результаты показали пики повышения ртути в позднем девоне. В то время происходили мощные извержения — вероятно, они были частыми и кратковременными, что тоже могло способствовать массовому вымиранию.

Исследователи впервые объединили две главные гипотезы причины девонского вымирания, чтобы создать единый причинно-следственный сценарий этого события. Из него следует, что и мощные извержения вулканов, вызвавшие похолодание на планете, и параллельное с ними снижение уровня кислорода в океане из-за фосфора, который высвободили растения, стали единым двигателем вымирания, произошедшего примерно 370 миллионов лет назад.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Палеонтология
# девонский период
# девонское вымирание
# массовое вымирание
# растения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
07 Дек
700
Рождение средневековой корпорации крупным планом: Парижский университет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Прогулка по зоологическому саду Лейпцига
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Чума на оба ваши дома: эпидемии и общество в Средние века
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Кто хочет жить подольше?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Космическое право
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
Вчера, 15:28
Ольга Иванова

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Американские ученые выяснили, что мыши могут обладать самосознанием. Однако для его формирования нужны определенные условия, в том числе окружение, в котором растет грызун.

Биология
# афалины
# зеркальный тест
# мыши
# нейроны
# самосознание
# шимпанзе
Позавчера, 16:57
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Вчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
Позавчера, 16:57
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Расцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в морях

    10 минут назад

  2. Загрязнения от морских птиц помогли кораллам выжить

    2 часа назад

  3. В ЮФУ выявили наиболее токсичные для окружающей среды химические элементы

    2 часа назад

  4. Супруги разделили гипертонию

    4 часа назад
Выбор редакции

Напечатанное будущее: как аддитивные технологии меняют подход к разработке

Вчера, 13:28

Последние комментарии

Immanuil Poddevkin
1 час назад
Лишний раз убеждаюсь,что у америкосов генетически заложена порочная идея кого то захватить, подчинить, убить ...это видимо наследие тяжелого

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Георгий Арсонов
2 часа назад
Финал этого фильма будет единственный, не оригинальный, в американском стиле, даже гадать не надо, всем известный. Как всегда они всех побеждают, и

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Sam Dowson
2 часа назад
Высокий холестерин и бОльшая толщина стенок коронарных, сонных, да и любых других артерий тоже совпадают в этом возрасте, хотя о них ни слова...

Супруги разделили гипертониюСупруги разделили гипертонию

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Нет просто чуть тундра сдвинется на 300км, в Москве будет климат широколиственных лесов. И хорошие урожаи зерна т.к фактор СО2 это один из важнейших.

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Sam Dowson
2 часа назад
Serjo Djachkowski, да я только ЗА! )) Просто суета нездоровая с этим углеродным следом. Сейчас весь почти север российской части Евразии под морозами

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Иван Колупаев
3 часа назад
Miles Azurnik, ну прям горилла и макака сразу же видно

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Sam Dowson, пока 750 ррm углекислого газа не будет даже дёргаться не стоит, сейчас 420, углекислый газ нас спасает от оледенения (180-190 ppm) и межледниковый

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Sam Dowson
3 часа назад
На выплавку стали и контейнеров для этого парохода выделится столько СО2, что углеродный след ого каким будет.

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Иван Колупаев
3 часа назад
Рина Лем, и все же если верить фото со специализированного питомника где разводят лабораторных животных это таки мышь. Впрочем лабораторные крысы

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Serjo Djachkowski
4 часа назад
SuperTurg, фтора тaм от силы тонны и он в замкнутом контур, тория больше урана раз в 7. Отработают технологию с торием и будут монополистами.Пока все

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Александр Березин
4 часа назад
SuperTurg, "использовать химически агрессивные соли фтора и бериллия так себе идея" Я не хочу вас расстраивать, но на одном сто метров типичного пляжа

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Николай Цыгикало
4 часа назад
А уж фотография ракеты-носителя "Союз" в рассказе про прямоточные двигатели и расходы воздуха настолько к месту, что выражения "не пришей кобыле

В Пермском Политехе разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателейВ Пермском Политехе разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателей

Николай Цыгикало
4 часа назад
"В беспилотных, боевых самолетах и крылатых ракетах применяются надежные и простые в конструкции ракетно-прямоточные двигатели." ПНИПУ

В Пермском Политехе разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателейВ Пермском Политехе разработали эффективный состав топлива в виде гранул для ракетных двигателей

SuperTurg
5 часов назад
Я бы не сказал, что этот проект такой уж экологичный - использовать химически агрессивные соли фтора и бериллия так себе идея. Не проще ли Китаю

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Sam Dowson
5 часов назад
Donda, чё сказать-то хотелось?))

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Sam Dowson
5 часов назад
Merian Jones, судя по вашей карте наша Галактика тоже не в войде, а по картинке в статье она чуть ли не в его центре. На расстоянии около 250 млн св. лет от

Астрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная ВселеннаяАстрономы объяснили, почему окрестности Млечного Пути расширяются быстрее, чем остальная Вселенная

Александра Шаламова
5 часов назад
Антон Васильев, вот такими посылами они нам лапши на уши и навесили, а мы и повелись. Теперь говно из ушей выгребаем всей страной.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Александр Березин
5 часов назад
Рина Лем, у крыс дамбо уши над головой не торчат. Они ниже верхней точки черепа. Кроме того, внутренняя часть их ушей опушенная. На фото и того, и

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Рина Лем
6 часов назад
Александр Березин, у крыс дамбо уши круглые. Я держу крыс и могу с 90% уверенностью сказать, что на фото крыса

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Дмитрий Kuрueнко
6 часов назад
Иван Колупаев, Вопрос терминологии, ии уже лет 20 активно развиваются без всякого самосознания, пока различают слабый/сильный ИИ, позже может

Стало известно, почему Маск начал опасаться ИИСтало известно, почему Маск начал опасаться ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить