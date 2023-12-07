Загрязнения от морских птиц помогли кораллам выжить

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что коралловые рифы вблизи колоний морских птиц могут восстанавливаться гораздо быстрее, чем такие же рифы, рядом с которыми не гнездятся пернатые.

Обесцвечивание коралловых рифов — это процесс, при котором кораллы становятся белыми из-за различных стрессовых факторов. В первую очередь это связывают с изменением температуры океана (в результате глобального потепления), освещения и поступления в воду питательных веществ.

Ученые из университетов Ланкастерского и Саутгемптона (Великобритания) провели исследование кораллов рода Acropora — важного для экосистемы типа кораллов, благодаря которому сохраняются популяции многих рыб. Такие кораллы играют большую роль в защите прибрежных территорий от волн и штормов.

Участок коралловых рифов, который изучали ученые, расположен на отдаленном архипелаге в Индийском океане. Исследователи сравнили продолжительность процессов восстановления рифов, находящихся рядом с островами, где живут большие колонии морских птиц (красноногих олушей, крачек и других), с рифами около берегов с незначительным числом тех же пернатых. Последний факт связан с тем, что на таких островах обитают крупные популяции крыс, поедающих яйца птиц и их птенцов.

И тот, и другой участок рифов подвергся обширному процессу обесцвечивания после жарких периодов 2015-2016 годов. Исследователи изучили кораллы за год до обесцвечивания и через шесть лет после, измеряя их темпы роста. А еще ученые взяли пробы стабильных изотопов азота — надежного индикатора питательных веществ, которые поступают из гуано морских птиц.

Анализ показал, что эти вещества, поглощаемые кораллами, ускоряют их темпы роста, причем скорость удваивается на каждую единицу увеличения количества питательных ингредиентов. А вот кораллам, растущим рядом с островами, где живут крысы, повезло меньше. Питательных веществ из гуано птиц они получали мало — примерно столько же, сколько рифы, расположенные вдали от берегов. И такие кораллы росли медленнее.

Чтобы исключить разницу в генетических факторах, ученые пересадили несколько кораллов, растущих рядом с островами крыс, к их собратьям вблизи берегов с птицами (и наоборот). Результаты эксперимента подтвердили выводы ученых: именно присутствие пернатых стало причиной обогащения воды питательными веществами, которые помогли кораллам восстановиться. Рядом с «птичьими» островами кораллы росли в 2,4 раза быстрее, чем колонии около островов с грызунами.

«Наши результаты показывают, что уничтожение крыс и восстановление популяций морских птиц могут сыграть важную роль в восстановлении естественных потоков питательных веществ в прибрежную морскую среду, способствуя быстрому восстановлению коралловых рифов. Это особенно важно в условиях потепления климата», — поделился мнением один из авторов работы профессор Ник Грэм из Университета Ланкастера.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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