В глобальном потеплении увидели неожиданные плюсы для зеленых черепах

Биологи из Италии рассмотрели возможные сценарии будущего зеленых черепах в Средиземноморье в условиях глобального потепления. Результаты компьютерного моделирования показали, что перспективы у этих исчезающих морских животных совсем не такие мрачные, как рисуют некоторые исследователи.

Антропогенное изменение климата привело к повешению температуры поверхности морей по всему миру, что серьезно сказывается на жизни морских обитателей. Одни из самых уязвимых в этом плане — морские черепахи, пол потомства которых зависит от температуры инкубации.

В прошлом ученые уже рассматривали влияние глобального потепления на различные виды морских черепах, но исследований, посвященных популяции зеленой черепахи (Chelonia mydas) в Средиземном море, мало.

Исправить упущение взялась биолог Кьяра Манчино (Chiara Mancino) из Университета Сапиенца (Рим, Италия). Вместе с коллегами она разработала модель, позволяющую спрогнозировать пригодность разных мест на побережье Средиземного моря для гнездования зеленых черепах.

По результатам исследования, которое опубликовал журнал Scientific Reports, ученые пришли к выводу, что при наихудшем сценарии повышения температуры ареал гнездования Chelonia mydas в регионах Средиземноморского бассейна к 2100 году может расшириться более чем на 60% по сравнению с существующим.

Сначала авторы оценили прогнозирующие возможности своей модели. Для этого они проанализировали данные о 178 подтвержденных точках гнездования зеленых черепах, зарегистрированных с 1982 по 2019 год и сконцентрированных в основном на побережье Турции и Кипра в Восточном Средиземноморье.

Места гнездования Chelonia mydas в бассейне Средиземного моря с 1982 по 2019 год / © Chiara Mancino et al.

Исследователи подтвердили предсказательную силу модели по совпадению ее оценок с реально наблюдаемыми данными прошлых лет. Также они определили факторы, больше всего влияющие на пригодность местности для размножения зеленых черепах. Среди них оказались температура поверхности моря, соленость воды и плотность населения.

Далее ученые смоделировали четыре сценария выбросов парниковых газов в нынешнем столетии. Все они предусматривают, что к концу XXI века Средиземное море потеплеет.

Расширение ареала гнездования зеленых черепах в Средиземноморье при разных климатических сценариях / © Chiara Mancino et al.

Как выяснилось, рассмотренные климатические сценарии ассоциируются с увеличением ареала гнездования зеленых черепах в Средиземноморье. Наиболее выраженный рост ожидается при наивысшем уровне выбросов CO2 и повышения температур. При таком варианте ареал гнездования расширится на 62,4% и охватит 67% территорий Средиземноморского бассейна против нынешнего показателя в 5%. В итоге благоприятными для размножения Chelonia mydas станут побережье Северной Африки вплоть до Алжира, большая часть Италии и Греции, а также южное побережье Адриатического моря.

Впрочем, исследователи предупредили, что расширение ареала гнездования зеленых черепах в густонаселенных районах Центрального и Западного Средиземноморья приведет к увеличению их контактов с людьми на городских пляжах. Это может негативно сказаться на успешности гнездования.

В новых работах ученые планируют выяснить, насколько отрицательными будут последствия и как можно смягчить их.

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