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6 минут назад
Андрей П.
9

Палеонтологи выяснили, что помогало ранним птерозаврам сохранять устойчивый полет

4.2

Группа исследователей с помощью современных методов изучила сохранившиеся мягкие ткани хвостовых лопастей у ранних птерозавров — рамфоринхов — и обнаружила внутри необычный набор структур. Ученые сочли, что строение лопасти позволяло ей выдерживать встречный поток ветра, а птерозаврам лучше маневрировать и сохранять устойчивость.

Палеонтология
# биомеханика
# лопасти
# полет
# птерозавр
# птерозавры
# Триасовый период
Ископаемый рамфоринх
Ископаемый экземпляр Rhamphorhynchus munsteri, собранный в 1975 году / © Wikimedia Commons, M0tty.

Первыми позвоночными животными, освоившими полет, были птерозавры. Они возникли примерно 220 миллионов лет назад в верхнем отделе триасового периода (251,9-201,3 миллиона лет назад) и за свою долгую эволюционную историю приобрели множество необычных особенностей. Одни летающие ящеры вырастали до колоссальных размеров — крупнейшими считаются хацегоптерикс и арамбургиана, чей размах крыльев достигал 10-11 метров, другие лазали по деревьям, третьи летали над океанами и питались рыбой.

Ранние птерозавры отличались длинными жесткими хвостами, которые часто кончались лопастью из мягких тканей. Существует несколько мнений, для чего она им понадобилась. Есть версия, что лопастью птерозавры привлекали партнеров, но многие исследователи сходятся в ее механической функции. Вероятнее всего, эта особенность помогала летающим ящерам маневрировать или сохранять устойчивость в полете. Но то, что форма хвостовой лопасти активно менялась у разных видов, указывает на важность такого устройства в эволюции животного.

Международная группа палеонтологов решила изучить внутреннее строение хвостовых лопастей у ранних птерозавров — рамфоринхов (Rhamphorhynchus). В предыдущем исследовании XIX века рассказывалось, что в этих тканях, предположительно, гибкие хрящевые дуги, которые могли помогать лопасти оставаться стабильной в полете. На этот раз ученые с помощью современных методов проанализировали строение сохранившихся лопастей и обнаружили внутри два разных набора структур. Детали исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Хвостовая лопасть Rhamphorhynchus muensteri. A1-C1) ЛИФ-изображения. A2-C2) Линейные рисунки ЛИФ-изображений. D) Интерпретационный рисунок хвостовой лопасти Rhamphorhynchus muensteri без нагрузки, а также в натянутом состоянии. E) Реконструкция Rhamphorhynchus muensteri с использованием его хвостовой лопасти во время полета. Все масштабные линейки составляют 1 сантиметр / © bioRxiv, Natalia Jagielska et al.

Специалисты отобрали 100 окаменелых образцов мягких тканей хвоста Rhamphorhynchus muensteri, найденных в зольнхофенских известняках. Наличие лопастей палеонтологи изучили с помощью ультрафиолета — из них выбрали четыре исключительно хороших экземпляра, которые затем исследовали лазерно-индуцированной флуоресценцией (ЛИФ). Метод выбивает из материала фотоны, за счет чего светятся те участки, которые при ультрафиолетовом облучении оставались темными. Ранее, к примеру, он позволил определить тип полета у вымершей птицы Sapeornis.

Длина лопастей у отобранных рамфоринхов составляла 7-7,5 сантиметра, это чуть больше 20 процентов от общей длины хвоста. В этих ромбовидных отростках специалисты обнаружили больше десяти групп прямых структур, стоящих перпендикулярно хвосту (у одного образца их насчитали 17 штук).

У ранних длиннохвостых нептеродактилоидных птерозавров были разнообразные хвостовые лопасти, но они исчезли у поздних видов короткохвостых птеродактилоидов. Синий — Rhamphorhynchus muensteri. Зеленый — Sordes pilosus. Оранжевый — Pterorhynchus wellnhoferi. Масштабные линейки — 3 сантиметра / © bioRxiv, Natalia Jagielska et al.

Их толщина (0,6-1 миллиметр) и, вероятно, полое строение подсказали исследователям, что они были стержнями. У одного рамфоринха палеонтологи также выделили несколько почти горизонтальных тонких волокон, которые проходили через вертикальные и образовывали сшитую решетку.

Авторы статьи заключили, что два этих набора структур выстраивают сетку, препятствующую растяжению хвостовой лопасти при встречном потоке воздуха. При отклонении в сторону лопасти важно оставаться упругой и жесткой, чтобы сопротивляться растяжению. Благодаря этому она позволяла птерозаврам лучше управлять полетом с помощью хвоста — решетка выдерживала бы нагрузки при резких движениях.

Более поздние разновидности летающих ящеров вовсе отказались от хвостовых лопастей, сместив центр масс вперед к голове и передав управление на крылья и черепной гребень.

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Палеонтология
# биомеханика
# лопасти
# полет
# птерозавр
# птерозавры
# Триасовый период
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