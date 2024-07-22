Казанские ученые выяснили, что высокий генетический потенциал коров не гарантирует хорошие удои

Ученые проанализировали показатели 5472 коров черно-пестрой породы — потомков 38 быков-производителей голштинской породы. Исследование проводилось на базе семи современных высокомеханизированных животноводческих комплексов АО «Красный Восток Агро».

Методика исследования включала анализ связи между родословным индексом быков (РИБ) и реальной продуктивностью их дочерей. РИБ рассчитывался по формуле Н. А. Кравченко: РИБ (2М+ММ+МО) 4, где М продуктивность матери, ММ продуктивность матери-матери, МО продуктивность матери-отца. Животные были распределены на группы в зависимости от величины РИБ по удою, массовой доле жира и белка в молоке.

С повышением РИБ быков снижается степень реализации генетического потенциала по удою, содержанию жира и белка в молоке. В группе быков с РИБ по удою менее 11500 килограммов степень реализации генетического потенциала составила 49 процентов, а в группе с РИБ более 16001 килограммов — 31 процент. Это означает, что коровы, полученные от быков с более высоким генетическим потенциалом, реализуют его в меньшей степени.

Исследование выявило существенную разницу в продуктивности между высокогенетическими животными и более адаптивными. Например, в группе коров с РИБ по удою менее 11500 килограммов средний удой составил 5268 килограммов, в то время как в группе с РИБ более 16001 килограммов — 5086 килограммов. Несмотря на то, что генетический потенциал второй группы значительно выше, фактическая продуктивность оказалась ниже.

По содержанию жира в молоке наблюдалась аналогичная картина. У коров от быков с РИБ по массовой доле жира менее 3,60 процента реализация генетического потенциала составила 109 процентов, а у потомков быков с РИБ более 3,91 процента только 97 процентов. Это показывает, что адаптированные животные способны не только достигать, но и превосходить свой генетический потенциал по жирномолочности.

Наилучшие показатели реализации генетического потенциала демонстрируют животные, чей потенциал превышает средние показатели стада по удою не более чем на 50 процентов. Эти коровы показывают стабильно высокую продуктивность и лучше адаптируются к условиям содержания.

Высокие индексы племенной ценности импортных быков-производителей не всегда эффективно реализуются в отечественных стадах со средним уровнем продуктивности. Исследование показало, что коровы, полученные от быков с индексом племенной ценности TPI более 1601, имеют степень реализации генетического потенциала по удою всего 39 процентов, в то время как потомки быков с TPI менее 1300 реализуют свой потенциал на 43 процента.

Радик Шайдуллин, руководитель исследования, отмечает: «При селекционной работе необходимо учитывать не только генетический потенциал животных, но и их способность адаптироваться к конкретным условиям содержания и кормления. При выборе быков-производителей следует обращать внимание на их происхождение, степень адаптивности к климатическим и кормовым условиям региона, а не только на высокие показатели родительского индекса».

Исследователи рекомендуют пересмотреть критерии отбора быков-производителей для повышения эффективности молочного животноводства. Вместо стремления к максимальным показателям генетического потенциала, более эффективным может оказаться выбор животных с умеренными, но стабильно реализуемыми характеристиками.

Результаты исследования предлагают новый подход к стратегиям селекции и управления стадом. Они подчеркивают важность адаптации международного опыта к местным условиям в сельском хозяйстве. Внедрение этих рекомендаций может привести к повышению эффективности молочного производства на 15-20 процентов в течение следующих 5-7 лет, согласно предварительным оценкам.

Исследование подчеркивает значимость адаптивности молочного скота к местным условиям для развития отечественного молочного животноводства. Результаты исследования опубликованы в журнале «Агробиотехнологии и цифровое земледелие».

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