Палеонтологи открыли новый вид птерозавров юрского периода

Команда ученых из Великобритании сообщила о новом виде птерозавров, обнаруженном в отложениях формации Килмалуаг на шотландском острове Скай. Открытие показало, что эволюция этих вымерших летающих ящеров проходила по более сложной модели, чем считалось.

Находку отнесли к кладе птерозавров Darwinoptera. Образцы представляют собой частичный скелет одного животного, включающий кости плеч, крыльев, ног и позвоночника. Их собирали вручную, с помощью специальных инструментов. Часть фрагментов ученые сумели извлечь из породы после погружения в уксусную кислоту и последующей обработки. Однако многие кости, полностью «вросшие» в камень, удалось изучить только благодаря компьютерной томографии и дальнейшей трехмерной визуализации.

Авторы открытия (специалисты из лондонского Музея естественной истории и их коллеги из Бристольского, Лестерского и Ливерпульского университетов) подчеркнули, что подобные находки — большая палеонтологическая редкость. Исследованные образцы — всего четвертый связный скелет птерозавра среднеюрского периода, обнаруженный на сегодня. Это, а также неполнота окаменелых скелетов затрудняют попытки изучения истории развития ранних птерозавров.

Сделанные учеными открытия свидетельствуют о том, что все основные клады юрских птерозавров сформировались задолго до окончания раннеюрского периода (174 миллиона лет назад), то есть раньше, чем предполагали. Также находка показала, что эта конкретная группа птерозавров существовала на Земле более 25 миллионов лет, до позднеюрской эпохи. Причем одновременно с ранним птерозаврами жили и авиалы — летающие динозавры, которых мы сегодня знаем как птиц.

Часть скелета Ceoptera evansae: плечевая область, части крыла и позвонки / © Trustees of Natural History Museum

Новый вид назвали Ceoptera evansae. Окончание -ptera означает «крыло» на латыни, а первая часть слова образована от гэльского Cheò, «туман» (отсылка к древнему имени острова Скай, который называли Островом тумана). В основу второй части легло имя профессора Сьюзен Э. Эванс (Susan E. Evans). Она многие годы посвятила палеонтологическим исследованиям, в том числе на острове Скай.

По словам одного из авторов работы, которую опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology, открытие Ceoptera помогает сузить временные рамки нескольких важных событий в эволюции летающих рептилий. То, что такое животное оказалось в Великобритании среднеюрского периода, стало для ученых полной неожиданностью, поскольку большинство его близких родственников обитало на территории Китая.

3D-моделирование скелета Ceoptera evansae / © Natural History Museum

«Это говорит о том, что более развитая группа летающих рептилий, к которой принадлежит Ceoptera evansae, появилась раньше, чем мы думали, и быстро распространилась почти по всему миру», — рассказал профессор Пол Барретт (Paul Barrett) из Музея естественной истории.

Палеобиолог Лиз Мартин-Сильверстоун (Liz Martin-Silverstone) из Бристольского университета добавила, что период, к которому относится Ceoptera, — один из важнейших в эволюции птерозавров. Образцы его скелета приблизили исследователей к пониманию того, где и когда появились более развитые виды этих древних ящеров.

Наличие близких по облику птерозавров в настолько удаленных регионах, как восточная и западная окраины Лавразии, указывает на их хорошую адаптированность к полету. Это важно, поскольку птерозавры, в силу огромных размеров и массы (до 200 килограммов и до полутора десятков метров в размахе крыльев), до сих пор вызывают ожесточенные споры ученых о том, как, собственно, они могли летать.

Непонятно и то, почему никакие летающие существа после падения Чиксулубского астероида и близко не достигали таких размеров. Очевидно, птерозавры имели какие-то уникальные черты, делавшие из них очень эффективных летунов. Но о каких именно особенностях может идти речь, пока не вполне ясно.

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