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Палеонтологи уточнили привычки древнего гигантского «гуся», известного науке уже 100 лет
У гигантской ископаемой птицы Genyornis newtoni, впервые обнаруженной в 1913 году, до сих пор не было полного описания — все упиралось в плохо сохранившийся череп. Австралийские палеонтологи нашли новые фрагменты и уточнили строение древней птицы, определили ее место на генеалогическом древе и предпочитаемую среду обитания.
В палеонтологии нередко бывает так, что старые находки — кости или скелеты, откопанные десятилетия назад — благодаря новым данным и методам в некотором смысле переоткрывают. Недавний пример: Naked Science рассказывал, как современная компьютерная томография опровергла версию о том, что пикродонтиды (вымерший подотряд млекопитающих) совсем не родственники приматам, как считалось раньше, а ближе к кротам и ежам. И все благодаря сохранившемуся черепу одного пикродонтида.
Несколько похожая история складывается вокруг ископаемого гусеобразного существа из семейства дроморнитид — Genyornis newtoni. Эта гигантская вымершая птица жила в позднем плейстоцене (129-11,7 тысячи лет назад) в Австралии, она самая молодая представительница своего семейства — в озере Коллабона находили останки G. newtoni, ходившего по земле 45-48 тысяч лет назад. Этот водоем как раз уникален тем, что в его отложениях покоятся кости тысяч древних животных.
Впервые гигантскую нелетающую птицу, ростом под два метра и массой почти 230 килограммов, описали в 1913 году — тогда палеонтологи обнаружили череп G. newtoni. Однако находка, как отмечали впоследствии эксперты, состояла из массы разбитых фрагментов и из-за сильных искажений не годилась для реконструкции. Тем не менее это сделали на основании описания более чем столетней давности и некоторых интерпретаций.
Со временем другие ученые, исследовав уже новые кости G. newtoni, уточнили, например, родство птицы с гусями. Но многие палеонтологи отмечали, что скелетных — в особенности черепных — материалов недостаточно для полного анатомического и филогенетического представления. Иными словами, ископаемый вид известен науке уже больше 100 лет, а то, как именно выглядела его голова, до сих пор не до конца ясно.
Новым пересмотром строения черепа G. newtoni занялась группа исследователей из Австралии. Они провели серию экспедиций на озеро Коллабона в течение 2013-2019 годов и собрали множество фрагментов черепа плейстоценовой птицы. На основе находок палеонтологи представили подробное описание клюва, неба и других участков головы G. newtoni, а также некоторых его привычек.
Новый взгляд помог уточнить положение ископаемого животного относительно других родственных видов. Статья об этом опубликована в журнале Historical Biology.
Многие черты строения черепа G. newtoni были схожи с представителями вида илбандорнис (Ilbandornis), а не дроморнис (Dromornis), как считалось раньше. Это же родство затем подтвердил филогенетический анализ.
Гипотеза, которую отстаивают авторы статьи, состоит в том, что G. newtoni, принадлежащий к семейству дроморнитид, очень близок к гусеобразным и не родня другому семейству гасторнитид, как думали раньше (эти древние птицы миллионы дет назад населяли всю Европу, Азию и Северную Америку). То есть двухметровые G. newtoni находятся в сестринских отношениях с современными шпорцевыми гусями (Anhimidae).
Также у ископаемой птицы на клюве обнаружили уникальное треугольное образование, которое, возможно, помогало животным общаться или привлекать половых партнеров (один из изученных черепов с этим наростом как раз принадлежал самцу).
Конфигурация клюва лишний раз подтвердила травоядность G. newtoni: он питался довольно мягкой пищей вроде плодов или листьев. Некоторые черепные характеристики — дуги, защищающие уши от попадания воды — указывают на то, что эта древняя птица могла погружать голову в пруд, болото или озеро в поисках пищи. К тому же многие скелетные останки находили именно вблизи водоемов. Поэтому палеонтологи предположили, что G. newtoni мог жить в таких водных средах, либо просто наследовал акватические признаки, но предпочитал пастбища.
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