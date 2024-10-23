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Палеонтологи проследили ископаемую летопись млекопитающих длительностью 100 тысяч лет на юге Европы
Один из богатейших палеолитических памятников Европы — Нотарчирико — расположен на юге Италии, в коммуне Веноза. Там сохранилась летопись пребывания древнего человека в течение почти 100 тысяч лет. Стоянку систематически изучали с конца 1970-х. В новой работе археологи проанализировали все доступные палеонтологические данные о млекопитающих, включая исторические коллекции, находки последних экспедиций, чтобы понять, как менялся состав фауны на фоне резких колебаний климата.
На стоянке Нотарчирико выделено более 10 стратиграфических единиц, сформировавшихся во время среднеплейстоценового перехода — между 695 и 614 тысячами лет назад. В то время происходила глобальная перестройка климатической системы, сопровождавшаяся удлинением циклов оледенений — межледниковий. До того они происходили каждую 41 тысячу лет, после перестройки — каждые 85-125 тысяч лет.
Самое удивительное, что на стоянке регулярно селились люди. Оставленные ими орудия принадлежат к ранним ашельским каменным индустриям Европы. В верхних горизонтах ученые обнаружили бедренную кость девочки-подростка, которую недавно классифицировали как Homo heidelbergensis.
Несмотря на длительное пребывание людей на стоянке, археологи не увидели признаков сознательного накопления останков животных. Большинство из них умерли где-то поблизости естественной смертью и позднее были перемещены водными потоками.
Ученые из Германии, Испании, Франции и Израиля под руководством Беньямина Мекоцци из Римского университета Ла-Сапиенца (Италия) систематизировали всю доступную информацию о млекопитающих из памятника Нотарчирико и разбили их условно на три больших стратиграфических комплекса: нижний, средний и верхний. Статья об этом вышла в журнале PLOS One.
К нижнему комплексу принадлежит прямобивневый лесной слон, который предпочитал питаться листвой деревьев, ветвями, мягкой травой, этрусский двурогий носорог, благородные олени, гиппопотамы, макаки. Судя по фауне, этот комплекс сложился в условиях, где преобладали леса с озерами и прудами, участками степей. Вероятно, это был закат межледниковья.
Фауна млекопитающих в среднем комплексе очень бедная. Найдены редкие остатки слонов, бизонов, оленей, бобров. Вероятно, леса в этот период сменились открытыми пространствами, что приемлемо для слонов, с редкими рощами, где обитали олени. Теплолюбивые гиппопотамы и макаки исчезли, что говорит о наступлении оледенения.
Верхний комплекс вновь ознаменовал потепление, а с ним и приход лесных ландшафтов, где поселились олени, лани, бизоны, слоны, а также кабаны и пещерные львы.
«Верхний комплекс — наиболее богат фауной млекопитающих, что указывает на массовое возвращение лесов и в целом потепление климата, соответствующего межледниковью», — отметили авторы статьи.
Фаунистический комплекс Нотарчирико восполнил ископаемую летопись сухопутных млекопитающих юга Европы, включая одни из самых древних образцов прямобивневого лесного слона (Paleoloxodon antiquus), благородного оленя (Cervus elaphus), пещерного льва (Panthera spelaea), лани Роберти (Dama cf. roberti), а также одного из последних представителей лесного бизона (Bison schoetensacki).
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