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Археологи выяснили оптимальный климат для ашельских индустрий
Климатические миграции играли важную роль в становлении человеческого рода. Благодаря им люди осваивали континенты, обменивались технологиями, приобретали знания. Однако увидеть признаки сезонных перемещений на археологических объектах не так-то просто. Ученые из Великобритании прибегли к машинному обучению и смоделировали распространение ашельских индустрий в Европе. Таким образом стали известны наиболее оптимальные условия обитания для их носителей.
Примерно 1,8 миллиона лет назад в Восточной Африке появились каменные орудия, искусно обработанные с двух сторон. Их называют ручными рубилами, или бифасами.
Технология их создания быстро распространилась по континенту и за его пределы — в Европу, Азию. Тем же способом получали каменные кливеры. Комплекс этих индустрий, возникших примерно в одно время с Homo erectus, ученые называют ашельским в честь города Сент-Ашель во Франции, где в XIX веке открыли объекты, богатые бифасами.
Ашель длился непрерывно 1,6 миллиона лет. Это самый продолжительный археологический период в истории людей. Закончился он примерно 300 тысяч лет назад, а в некоторых местах Евразии — 150-100 тысяч.
Несмотря на многочисленность каменных индустрий, есть места, где бифасы отсутствуют, встречаются только отщепы и нуклеусы. О причинах этого ученые спорят долгое время. Одно из предположений — экологические факторы, которые опосредованно, через демографию, влияли на присутствие технологий.
Чтобы это проверить, исследователи из Кембриджского университета, Музея естественной истории (Великобритания) и Университета в Буффало (США) привлекли большой массив палеоклиматической информации. Статья с результатами размещена в библиотеке препринтов bioRxiv.
Авторы применили метод, называемый моделированием эколого-культурных ниш (Eco-Cultural Niche Modeling, ECNM) и разработанный для тестирования антропологических гипотез в середине 2000-х. Это модификация хорошо зарекомендовавшего себя подхода для моделирования экологических ниш для разных видов животных и растений (Ecological Niche Modeling, ENM). Метод позволяет предсказать распространение вида в местах, где нет признаков его присутствия. ECNM делает то же самое, только для носителей разных культур.
Для анализа взяли археологические данные об ашеле в Европе и разделили их на два массива в зависимости от достоверности датировок. В первый включили 67 объектов с точно установленным возрастом, во второй — 82 объекта с большим разбросом дат. Еще один массив — из 44 мест, где бифасов не нашли. Затем с помощью двух программных библиотек ученые развернули палеоклиматические реконструкции для каждого объекта, обучили модели и отобрали переменные, которые лучше всего предсказывали появление ашеля.
Моделирование показало, что появление бифасов хорошо увязывается со средними зимними температурами и влажностью самого жаркого периода года. Носители этих технологий предпочитали умеренные и теплые леса, особенно хвойные или смешанные. Им нравились заросли склерофитов — устойчивых к засухе кустарников. В редких случаях их устраивали прохладные хвойные леса и даже вечнозеленая тайга.
Хотя ашельцы жили в разные климатические эпохи, суровые зимы, когда средние температуры зимой опускались ниже минус 5-10 градусов, заставляли их менять место. Не годились для них сильные засухи с малым количеством осадков (менее 15-20 миллиметров в месяц).
По мнению авторов научной работы, эти критерии объясняют, почему ашель распространялся на всю территорию Франции, Италии, южную половину Британии и Пиренейский полуостров. Немного появлялся он на юге Балкан и побережье Антолии. К примеру, в среднем плейстоцене его за редким исключением нет в центре и на востоке Европы — условия там были неподходящие. Отсутствие бифасов в объектах ашельского типа ученые объясняют малочисленностью оставивших их групп, что влекло утрату традиций.
Это первое исследование, которое доказало сезонные миграции в ашеле.
Оно объяснило, к примеру, почему каменные индустрии постоянно находились на севере Пиренейского полуострова и лишь в определенные сезоны перемещались южнее.
Несколько сложнее с севером Европы, где как раз много ашеля, а климат там был подходящий только в межледниковья. Возможно, обитатели покидали стоянки лишь время от времени. В ряде случаев могло действовать и «бутылочное горлышко», то есть вынужденная изоляция небольшой популяции на ограниченной территории.
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