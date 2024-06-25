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Ученые обнаружили древнейшее свидетельство существования пещерных львов на юго-западе Европы

Международная группа исследователей, изучив плюсневую костью со стоянки Нотарчирико близ коммуны Веноза в регионе Базиликата, пришла к выводу, что пещерные львы жили на территории современной Италии 612-660 тысяч лет назад. Это старейшее на сегодня свидетельство существования ныне вымершей большой кошки на юго-западе Европы, хотя известны более старые находки с прилегающих территорий.

Недавно идентифицированная плюсневая кость вымершего пещерного льва Panthera spelaea со стоянки Нотарчирико / © Journal of Quaternary Science (2024).

В период между ранним и средним плейстоценом по Европе распространились пещерные львы (Panthera spelaea) и целый ряд других крупных млекопитающих.

Недавно идентифицированная плюсневая кость вымершего пещерного льва Panthera spelaea / © Journal of Quaternary Science (2024).

Ученые исследуют их останки, чтобы понять, какую роль сыграли изменения климата и окружающей среды в поведенческой адаптации как людей, так и различных видов животных.

Статья с описанием кости опубликована в издании Journal of Quarternary Science.