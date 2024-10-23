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Раковые клетки скрылись от иммунной системы с помощью «плаща-невидимки» из рибосом
Снаружи раковые клетки выглядят абсолютно нормально, из-за чего иммунная система не распознает их и не борется. Однако механизм, с помощью которого клетки избегают иммунного надзора, долгое время оставался загадкой. Теперь ученые из Нидерландского института онкологии выяснили, что раковые клетки могут модифицировать рибосомы для создания «плаща-невидимки», чтобы оставаться незамеченными.
Одна из главных задач иммунной системы — идентификация и уничтожение потенциально опасных клеток. Раковые клетки, однако, делают все, чтобы выжить и избежать иммунного надзора. По этой причине многие пациенты с онокопатологиями не отвечают на иммунотерапию или становятся резистентными к ней.
Авторы исследования, представленного в журнале Cell, выяснили, что раковые клетки обходят иммунную систему, модифицируя свои рибосомы. Напомним, что в каждой клетке человеческого организма содержится миллион рибосом, которые синтезируют белковые молекулы из аминокислот. Ранее рибосомы считались одинаковыми структурами, производящими белки по указанию клеточного ядра.
Теперь же ученые обнаружили особый подтип рибосом с так называемым P-стержнем (один из подвижных элементов рибосом). Он играет ключевую роль в реакции клеток на сигналы иммунной системы, участвуя в регуляции процессов, управляемых цитокинами — небольшими белковыми молекулами, которые помогают клеткам общаться и координировать защитные реакции организма.
Здоровые клетки используют рибосомы с P-стержнем, накапливая на своей поверхности больше антигенов — белков для распознавания угрозы, — чтобы стать более заметными для иммунной системы. Раковые клетки, в свою очередь, уменьшают количество таких рибосом. Это влияет на синтез определенных белков и снижает количество антигенов на их поверхности.
«Изменяя рибосомы, раковые клетки создают своего рода „плащ-невидимку“, который позволяет им скрываться от иммунной системы. Полученные результаты меняют представление о рибосомах как о пассивных и одинаковых машинах», — отметил соавтор научной работы Лиам Фаллер (Liam Faller).
Поскольку рибосомы — одни из самых древних и важных компонентов клеток, тот факт, что они более разнообразны и динамичны, чем считалось, имеет огромное значение для биологических исследований. Например, понимание точных механизмов изменения рибосом может повысить эффективность иммунотерапии (при условии, что медики научатся блокировать эту способность).
Результаты этого исследования также позволяют по-новому взглянуть на взаимодействие раковых клеток с иммунной системой и разработать новые стратегии в лечении онкологических заболеваний и других болезней, связанных с нарушением иммунных процессов.
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