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Открыт новый таракан юрского периода с древнейшим предостерегающим окрасом
Палеонтологи изучили окаменелости из коллекции Бристольского музея, найденные 40 лет назад, и обнаружили в них отпечатки крыльев древних насекомых. Детальный анализ показал, что перед учеными новый вид тараканов с необычно развитым предостерегающим окрасом. Исследователи предположили, что это древнейшее свидетельство подобной мимикрии у таракановых, и попытались объяснить причины его возникновения.
Внешний вид животных крайне разнообразен и зачастую несет определенную функцию. Полоски на теле зебры одновременно и отпугивают мух, и, по некоторым данным, помогают избегать хищников вроде гиен. Некоторым птицам — козодоям, к примеру — оперение в цвет древесной коры или ландшафта позволяет сливаться с местностью. Противоположное камуфляжу яркое оперение райских птиц обусловлено половым отбором и привлекает партнеров к спариванию.
Известный пример необычного и функционального окраса — глазчатые пятна на крыльях бабочек и других насекомых. Эта форма мимикрии, которая к тому же встречается у рептилий вроде очковых змей и прочих животных, подразумевает отпугивание хищников или перенаправление их атаки от жизненно важных частей тела жертвы.
Схожая задача у предостерегающего окраса — апосематизма. Яркий цвет тела тропических лягушек, кричащие краски на брюшке гусеницы и тому подобное — это попытки предупредить хищников, что их добыча если не ядовита, то как минимум горькая и невкусная.
Новое исследование британских палеонтологов из Открытого университета и Национального музея Шотландии раскрывает историю появления предостерегающего окраса у тараканов. Специалисты изучили образец окаменелостей из палеонтологической коллекции Бристольского музея и Художественной галереи (Великобритания), собранных 40 лет назад. В нем сохранились крылья древних насекомых с характерными пятнами. Ученые отнесли находку к новому таксону и подробно описали его в статье, опубликованной в журнале Papers in Palaeontology.
Окаменелости обнаружили в 1984 году в карьере Олдертон-Хилл (Alderton Hill) в английском графстве Глостершир. Геологический пласт датируется тоарским ярусом нижнего отдела юрского периода — то есть насекомые жили 184,2 ± 0,3 миллиона лет назад. Ископаемые крылья достигают длины в 13,2 миллиметра, а ширины — 3,7 миллиметра, в 3,6 раза меньше длины. Задние фрагменты крыльев отсутствуют, на сохранившейся поверхности отпечатались 38 жилок.
Эти и прочие особенности позволили палеонтологам отнести находку к новому роду и виду таракановых — Alderblattina simmsi. Имя рода происходит от топонима Alderton Hill, а видовое название заключает в себе фамилию исследователя Майкла Дж. Симмса (Michael J. Simms), который 40 лет назад раскопал насекомое.
Главное отличие — три отчетливых пятна (два почти круглых), одно из которых находилось на самом кончике. Тот факт, что они расположены на одном расстоянии друг от друга, подсказал палеонтологам, что пятна действительно были особенностью насекомого, а не стали результатом диагенеза, преобразования осадочных пород. Похожий окрас наблюдали у другой разновидности тараканов Eustegasta buprestoides, их изумрудно-зеленые крылья снаружи отмечены четырьмя оранжевыми пятнышками.
Именно у этого вида их функцию определили как предостережение хищников. Так же поступили палеонтологи с новым видом. A.simmsi стал вторым таксоном тоарского яруса с предостерегающим окрасом на теле, причем, как отметили исследователи, круглая форма и регулярность пятен говорят о продвинутости апосематической окраски у тараканов того времени. Настолько развитые узоры фиксировали позже, поэтому ученые предположили, что описанный вид обладает древнейшей для тараканов предостерегающей окраской.
Это укладывается в возможные причины возникновения таких особенностей. На рубеже триасового и юрского периодов появились различные насекомоядные птерозавры и активно развивались млекопитающие, особенно в тоарском ярусе.
Давление хищников могло направить эволюцию насекомых в сторону защиты — поэтому, вероятно, и возникли первые свидетельства предостерегающего окраса у тараканов. Но, как подчеркнули авторы статьи, точно эту связь определить пока сложно.
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