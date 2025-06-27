Палеонтологи описали нового динозавра — маленького и очень шустрого

Приблизительно 145-150 миллионов лет назад среди исполинских диплодоков и «‎бронированных» стегозавров бродило существо ростом с крупную собаку. У него были маленькая голова и относительно длинные ноги с огромными ступнями, которые позволяли быстро бегать. Команда палеонтологов из Великобритании описала нового динозавра по частично сохранившемуся скелету и пролила свет на эволюцию динозавров, в процессе которой маленькие особи превратились в титанов.

Почти вся история динозавров — это рассказ о гигантах. Тонны мяса, хвосты длиной с автобус, острые, как ножи, зубы. Среди этих колоссов жили маленькие существа, которые бегали под ногами неповоротливых титанов, но из-за своего размера оставались неприметными.

В западной части США расположена формация Моррисон — крупное геологическое образование, возникшее примерно 148-155 миллионов лет назад. Оно считается одним из главных «‎динозаврьих мест», там часто находят кости динозавров. Например, обнаружили остатки длинношеих завроподов — апатозавра (Apatosaurus) и брахиозавра (Brachiosaurus), грозных хищников аллозавров (Allosaurus), причудливых стегозавров (Stegosaurus) с костяными пластинами на спине.

Однако эта экосистема, как и любая другая, не состояла только из гигантов. Под пологом древних лесов и среди зарослей папоротников кипела жизнь меньшего масштаба — мелкие рептилии, млекопитающие и, конечно, небольшие динозавры. Именно такие маленькие виды часто остаются в тени истории — в прямом и переносном смысле. Их хрупкие кости хуже сохраняются, чем массивные скелеты гигантов. К тому же палеонтологи прошлых веков, очарованные исполинами, нередко уделяли находкам мелкой фауны меньше внимания.

В результате у современных ученых сложилось неполное представление о древних экосистемах, особенно их нижних звеньев — мелких травоядных. Каждая новая находка такого «малыша» — настоящее событие, позволяющее сложить более точный пазл жизни далекого прошлого.

В 2021-2022 годах в формации Моррисон ученые нашли часть скелета, который сначала приняли за остатки нанозавра (Nanosaurus) — небольшого травоядного динозавра, о котором известно очень мало. Но после повторного изучения костей и детального анализа, которые провели британские палеонтологи Сюзанна Мейдмент и Пол Барретт из лондонского Музея естественной истории, выяснилось, что это не нанозавр.

Несколько сохранившихся зубов четко указали на травоядную диету животного. Ученые исследовали части шеи, позвоночника, хвоста, таза, конечностей и — что особенно важно — ступней. Именно строение этих элементов позволило палеонтологам сделать вывод, что перед ними ранее неизвестный науке вид динозавра. Его назвали Enigmacursor mollyborthwickae. Первое слово можно перевести как «загадочный бегун», а второе — имя и фамилия филантропа Молли Бортвик.

Enigmacursor mollyborthwickae жил 145-150 миллионов лет назад, в конце юрского периода. Передвигался на двух ногах, имел длинные задние конечности и большие ступни. Взрослая особь достигала 64 сантиметров в высоту, а длина тела составляла почти 180 сантиметров. Хвост, вероятно, был длиннее остальной части тела. Внешне он чем-то напоминал валлаби.

Ученые реконструировали скелет Enigmacursor mollyborthwickae и выставили его в одном из залов лондонского Музея естественной истории / © The Trustees of the Natural History Museum, London

Кроме того, у Enigmacursor mollyborthwickae была относительно маленькая голова, а еще плотные, массивные бедра. Вместе с длинными ногами и большими ступнями это признак того, что существо быстро бегало. По словам ученых, динозавр был настоящим спринтером. Передние конечности оказались гораздо короче задних и не касались земли — возможно, Enigmacursor mollyborthwickae использовал их, чтобы заталкивать себе в рот растения.

Анализ костей показал еще одну важную деталь: позвонки динозавра не срослись, что говорит о подростковом возрасте. Однако он, вероятно, уже достиг половой зрелости и больше бы не вырос. Значит, заключили палеонтологи, взрослый Enigmacursor mollyborthwickae вряд ли был бы намного крупнее найденного экземпляра.

История Enigmacursor mollyborthwickae помогает понять, как развивались небольшие травоядные динозавры, ставшие господствующими в меловой период на территории Северной Америки. Эти динозавры со временем дали начало целому семейству видов, занимавших важное место в древних экосистемах.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

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Игорь Байдов 346 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.