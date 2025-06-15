В Канадской Арктике нашли челюсти новой хищной рыбы девонского периода

Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.

Что объединяет моря девонского периода (420-359 миллионов лет назад) и современные? И там, и там можно встретить мясистолопастных, или лопастеперых рыб (Sarcopterygii) — например, латимерий. Считалось, что эти удивительные долгожители вымерли после мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад, но их «воскресили» в 1938 году.

Другая участь постигла их родственников — ониходонтообразных (Onychodontiformes). Это плохо изученный отряд саркоптеригий, хищник с очень подвижным черепом. Внутри отряда выделяют род Onychodus, ископаемые находки которого известны из Австралии, Германии, Великобритании, а впервые его нашли в США в 1875 году. Отличает род характерные длинные зубы на нижней челюсти.

Американские палеонтологи сообщили о находке нового вида небольшого Onychodus из позднедевонской формации в канадской провинции Нунавут, она занимает широкую арктическую площадь страны. Образцы собрали в июле 2011 года — специалисты обнаружили в песчанике возрастом 382-372 миллиона лет (франский ярус, верхний девон) фрагменты зубов и челюстей древней рыбы. Анализ находки опубликован в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Зубы Onychodus mikijuk вместе с фрагментами нижней челюстью. На миниатюре (С) зубы вместе с фрагментом верхней челюсти / © Journal of Vertebrate Paleontology, Owen A. Goodchild et al.

Новому виду дали имя Onychodus mikijuk — вторая часть повторяет слово «маленький» на языке канадских инуитов инуктикут. И действительно авторы статьи оценили длину вымершей рыбы в 23,5 сантиметра, в то время как другие известные виды могли достигать длины в несколько метров. Например, одна только челюсть O.eriensis, найденная в Канаде в 2017 году, больше самого O.mikijuk — 28 сантиметров.

Как и других представителей Onychodus, у нового вида длинные зубы S-образной формы на нижней челюсти и напоминают когти или иглы. При этом гарпуноподобных расширений на конце не имеют (это черта прочих видов). Интересно, что вдоль соединения этих зубов с челюстью тянется ряд мелких зубцов.

Детали, выделенные специалистами, так или иначе присутствуют у различных видов Onychodus. Отсюда возник вопрос — это специфика нового таксона или особенности молодой особи известного вида (вспомним ее небольшой размер). Исследователи не нашли характерных линий роста на зубах, а то, что те же части ротового аппарата есть у взрослых особей других видов, указывает на зрелость найденной рыбы.

Вероятно, как и прочие родственные виды, O.mikijuk охотился из засады на других рыб величиной до половины собственного тела. Как предположили палеонтологи, новый хищник скорее всего предпочитал небронированную добычу вроде хрящевых рыб.

Ввиду небольших габаритов находки, авторы статьи считают вероятным, что рыба жила в реках — новой экологической нише, куда крупнотелым сородичам дорога была закрыта. Но это еще предстоит узнать. Остатки, кстати, обнаружили на острове Девон недалеко от реки.

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Андрей Папиш 208 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.