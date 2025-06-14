Самый большой научпоп канал
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 часа назад
Любовь Соковикова
8

Астрономы впервые наблюдали, как звезда «выбросила» строительный материал для планет

4.8

Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.

Астрономия
# ALMA
# звездная пыль
# звездный ветер
# моделирование
# протозвезда
# формирование планет
Крупные пылевые частицы, окружающие молодую двойную протозвезду L1551 IRS5. / © B. Saxton U.S. National Science Foundation/NSF National Radio Astronomy Observatory

Международная исследовательская группа под руководством астронома Джованни Сабатини (Giovanni Sabatini) из Национального института астрофизики (Италия) раскрыла новый этап формирования планет. С помощью комплекса радиотелескопов ALMA ученые впервые наблюдали миллиметровые пылевые зерна — в 10 000 раз крупнее обычных частиц межзвездной среды — не в самом протопланетном диске, а в так называемой выбросной полости (outflow cavities), созданной звездными ветрами вокруг молодой звезды L1551 IRS5, расположенной на расстоянии около 147 световых лет от Земли. 

Светило, расположенное в звездообразующей области в созвездии Тельца, представляет собой молодую двойную протозвезду, окруженную газопылевым диском и внешней плотной оболочкой. Мощные струи и ветры, исходящие из близлежащих областей, вырезают пустоты в оболочке, выталкивая газ и пыль и тем самым создавая полости, направленные в противоположные стороны от центра системы. В этих стенках затем скапливается пыль, испуская излучение, которое и зафиксировали с помощью ALMA. 

Отметим, ученые на протяжении десятилетий пытались понять, как именно пыль в протопланетных дисках — изначально состоящая из частиц меньше микрона — вырастает до размеров «гальки», при этом не разрушаясь. Это важно, поскольку решение проблемы «метрового барьера» позволит создать более реалистичные модели формирования землеподобных миров.

Теперь, детально рассмотрев процессы, ранее доступные только в теоретических моделях, астрономы проследили за химическим составом и пылевыми потоками в окрестностях L1551 IRS5. Обнаружив пылевые зерна размером около миллиметра, исследователи заключили, что такие частицы, вероятно, сформировались в более плотных внутренних областях диска и были выброшены наружу звездными ветрами — магнито-гидродинамическими потоками, типичными для ранней эволюции звезды.

Самым поразительным механизмом «метрового барьера» оказалась возможность возвращения зерен обратно в диск. Астрономы предположили, что крупные частицы могли осесть под действием гравитации или были доставлены в диск аккреционными потоками. Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. 

«Открытие не только демонстрирует новый механизм роста пыли и рождения планет, но и позволяет по-новому взглянуть на формирование Солнечной системы», — заключил Джованни Сабатини.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь Соковикова
200 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# ALMA
# звездная пыль
# звездный ветер
# моделирование
# протозвезда
# формирование планет
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июн
1000
Почему болит спина и что с этим делать?
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Июн
Бесплатно
Орнитологическая экскурсия в Пулковском Парке
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Медицина будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июн
600
Рим — Империя: от рассвета до заката
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июн
Бесплатно
Зашифрованный космос
Музей криптографии
Москва
Лекция
15 Июн
270
От звездной пыли к живому организму: как зарождалась жизнь на Земле
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Июн
500
Фридайвинг. История и современность — от первобытного собирательства к биохакингу
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Метеорология в нашей жизни
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Отечественная военная журналистика: традиции, уникальность, вызовы времени
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:32
Илья Гриднев

Роевой интеллект направил «сумасшедших муравьев» расчистить путь перед сородичами с добычей 

Длиннорогие «сумасшедшие муравьи» заранее убирали мелкие препятствия с маршрута, по которому их сородичи планировали перемещать крупный кусок добычи. Это сложное коллективное поведение, которое напоминает заблаговременное планирование, запускалось химически, посредством феромонов, без «осознанного» понимания задачи отдельным муравьиным индивидом.

Биология
# коллективный разум
# муравьи
# феромоны
4 часа назад
Любовь Соковикова

Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.

Биология
# вокализация
# заповедники
# лес
# микрофон
# пение птиц
# птицы
Позавчера, 15:35
Александр Березин

Превращение Европы в тундру объяснили взрывом близкой сверхновой

В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.

Астрономия
# климат
# космос
# поздний дриас
# событие позднего дриаса
9 июня
Александр Березин

Всего одна страна оказалась способна обеспечить себя едой самостоятельно

2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.

Офтоп
# продовольственная безопасность
# продовольствие
# Южная Америка
Позавчера, 15:35
Александр Березин

Превращение Европы в тундру объяснили взрывом близкой сверхновой

В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.

Астрономия
# климат
# космос
# поздний дриас
# событие позднего дриаса
9 июня
Адель Романенкова

Отец Илона Маска раскритиковал планы полета на Марс: «Это нереалистично»

Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# марс
# межпланетные экспедиции
# пилотируемый полет
# ракетные двигатели
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы впервые наблюдали, как звезда «выбросила» строительный материал для планет

    2 часа назад

  2. Электросудорожная терапия на треть снизила риск самоубийств у пациентов с тяжелой формой депрессии

    4 часа назад

  3. Ученые выяснили, почему птицы поют на рассвете 

    4 часа назад

  4. Роевой интеллект направил «сумасшедших муравьев» расчистить путь перед сородичами с добычей 

    Вчера, 18:32
Выбор редакции

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

7 июня

Последние комментарии

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, мне интересна техническая сторона этих событий. Параметры движения иранских ракет, массовость атаки, статистика перехватов, чем

Иран готовит крупнейшую в истории ракетную атаку на Израиль

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, ну пока что Иран скорее изображает атаки чем всерьез атакует. Они же прекрасно понимают что войну с коалицией США + Израиль не вытянут.

Иран готовит крупнейшую в истории ракетную атаку на Израиль

Алекс Ф
2 часа назад
Объекты подземные. не должно много выйти грязи.

Специалисты из Армении и Азербайджана измерили радиационный фон вдоль своих границ после ударов по Ирану

Elena Prokhorova
2 часа назад
Альтернативы АЭС для колонии не существует, 1 или 10 МВт - это уже другой вопрос. С защитой от пыли тоже решаемый вопрос, строим же в пустынях АЭС...

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

Elena Prokhorova
3 часа назад
Илья, ни одна современная страна не способна в одиночку исключительно своими силами создать крупный самолёт, особенно в условиях санкций явных

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Maksim Kniha
3 часа назад
Сергун, надеюсь вы и подобные вам, раскроете глаза и увидите реальность. С развитием науки человеческая жизнь всё больше обесценивается. На деле,

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Абдул Мамаев
6 часов назад
Вадим, самолёт создаётся не для тяжёлых грузоперевозок а габаритных объектов. Лопасть вентилятора на сколько я понимаю сделан из композитных

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Maksim Kniha
10 часов назад
С., вообще то отличия есть и ОЧЕНЬ существенные, но дилетантам это объяснить сложно, по причине их нежелания видеть факты. А вот "наука" очень часто

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Alexander Nazarov
11 часов назад
Ст, естественно пилотируемый, но с автопилотом. Как обычно. До беспилотников такого масштаба еще очень далеко.

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Алексей Ковалев
11 часов назад
Илья, ты не в теме, зачем тупые коменты

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Иван Колупаев
12 часов назад
Офигеть новость. Военный вертолет сбил тихоходный не способный к манеру дрон. Да шахеды эти кто только не сбивает у небратьев наших меньших. Их

Видео: как израильский вертолёт AH-64 сбил иранский дрон-камикадзе

Эдуард Егоров
13 часов назад
Илья, ты реально такой тупой, или прикидывается? Любой самолёт делается не один год, а темболее с нуля, где все новое. Русланы и илы Россия может и

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Николай Цыгикало
17 часов назад
Процесс пошел. Важны подробности атаки и статистика перехватов. Часть боеголовок точно долетела и попала по Тель-Авиву. Можно наблюдать редкое

Иран готовит крупнейшую в истории ракетную атаку на Израиль

Леон Брусиловский
17 часов назад
Как уже отмечалось в оценке проекта возрождения Руслана для прохождения точки окупаемости нужен заказ на 200 самолётов минимум. До получения

К проекту самого большого грузового самолета подключились новые партнеры

Игорь Потехин
20 часов назад
Сергей, раз пока не начали строить то не впарил.Подобные планы о строительстве в разных городах и странах ведутся уже лет 25.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Игорь Потехин
20 часов назад
Platon, этот частник не собирается строить ничего,он сам ищет того кто денег даст на строительство

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Игорь Потехин
20 часов назад
Юницкий скопировал концепт Аэробуса Мюллера и доволен

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Александр Березин
21 час назад
Александр, и однако про платину как последствие взрыва сверхновойй написано в научной работе (без уточнений по времени распространения): "The Vela SN

Превращение Европы в тундру объяснили взрывом близкой сверхновой

Стасюк V
23 часа назад
чувствую теперь пилотов посадят на долго........

Не выпустили закрылки: названа основная версия катастрофы Boeing 787 Air India

+ + + + + | + + + + +
23 часа назад
Иван, концепты у них интересные, хоть и профессионального финиша не всегда видно. А вот учебник по дроноведению для школьников - это основательно,

Россия создаёт войска беспилотных систем как новый род войск

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно