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18 июля, 13:31
Александр Березин
24

Юрские рыбы регулярно гибли от попыток «обглодать» добычу размером с себя

❋ 4.3

Многие хищники атакуют добычу, равную себе по размерам или даже больше, — например, так делают ласки и горностаи. Другие, напротив, охотятся только на безопасную мелочь. Палеонтологи показали, что даже такая осторожная стратегия не помогла избежать проблем с проглатыванием слишком больших предметов.

Палеонтология
# костные рыбы
# лучеперые
# моллюски
# рыбы
Рыбы-тарсисы в норме не могли открыть рот больше, чем на один сантиметр. В теории это предупреждало их от проглатывания слишком крупной добычи. Но был один класс живых существ, у которых малый диаметр сочетался с большим линейными размерами и другими неприятными особенностями / © Wikimedia Commons

Не менее 99 процентов современных рыб относятся к лучеперым, крайне разнообразному классу костных рыб. Но среди них есть и множество вымерших групп, распространенных в прошлом, а затем исчезнувших. Одна из них — состоящий из двух видов род тарсис (Tharsis), рыб, живших в юрском период, активных микрохищников (так называют хищников, охотящихся за мелкой добычей).

Немецкие палеонтологи подвергли повторному изучению остатки этих рыб, ранее найденные в Германии и имеющих возраст в 152 миллиона лет (конец юрского периода). Оказалось, что их пищевые привычки часто приводили их к необычным последствиям. На их работу, опубликованную в Scientific Reports, обратил внимание сайт «Вокруг света».

Авторы обнаружили, что в разных частях скелетов тарсисов — соответствующих пасти, пищеводу и жабрах — находятся ростры белемнитов. Моллюски белемниты получили свое название от греческого слова, означающего метательный снаряд. Ростром называют его заднюю часть, заостренную и потому напоминающую наконечник стрелы. По сути это карбонатная часть скелета моллюска.

По своему внешнему виду белемниты, крайне распространенные в юрском и меловом периодах, напоминали современных кальмаров: они также плавали хвостом вперед, у них тоже были щупальца (причем с крючками на них), крупные глаза и активная охотничья стратегия. Кроме того, они располагали чернильным мешком, который могли использовать так же, как и современные головоногие моллюски, то есть для обороны. Длина их твердого карбонатного ростра в норме была в районе 10-15 сантиметров.

На первый взгляд, вообще непонятно, как эти ростры моллюсков могли попасть в останки рыб-тарсисов. Дело в том, что они не охотились на настолько крупные объекты: тарсисы в норме всасывали в себя воду с зоопланктоном или иной мелкой добычей в ней. Такая диета, близкая к фильтраторам, не включает крупную добычу. К тому же белемниты, сами хищники длиной до трех метров при жизни, были весьма подвижны, то есть поймать их не самым скоростным тарсисам было бы сложно.

Белемниты плавали хвостом вперед и имели очень узкое, веретенообразное тело, несколько расширяющееся к хвосту. За счет этого их останки проскакивали в узкий рот тарсисов, но застревали там с фатальным исходом / © Wikimedia Commons

Кроме того, на поверхности одного из ростров был найден прикрепившийся небольшой двустворчатый моллюск. При жизни белемнита на поверхности его раковины другой моллюск поселиться не мог, слишком опасен хищник.

Поэтому исследователи предположили, что ростры попадали в рот тарсисам уже после смерти белемнитов. Их раковина могла какое-то время плавать на глубине из-за газов, образующихся при разложении погибшего организма. Такую раковину могли колонизировать бактерии или мелкие моллюски и планктон. Привлеченные ими тарсисы пытались засосать эту мелкую живность. Однако стоило им слишком увлечься — и они всасывали раковину белемнита. При этом ростр застревал у них в жабрах, а носовая часть раковины моллюска во рту. С такого размера помехой в жабрах и рту рыбы должны были задыхаться за несколько часов.

Из всего этого ясно, что белемнит не был безопасен для хищников сравнимых с ним размером даже после его смерти: твердая карбонатная раковина создавала угрозу смерти для тарсисов и наверняка оставалась проблемой и для хищников существенно крупнее. Это может быть частичным объяснением длительного эволюционного успеха белемнитов, остававшихся массовыми в морях вплоть до вымирания всех нептичьих динозавров из-за взрыва астероида, мощностью сто миллионов мегатонн.

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Александр Березин
721 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Палеонтология
# костные рыбы
# лучеперые
# моллюски
# рыбы
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