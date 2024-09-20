Один из крупнейших атлантических ураганов в восемь раз увеличил число комаров во Флориде

Группа американских исследователей решила узнать, как на популяцию комаров повлиял сильнейший ураган 2017 года «Ирма». Климат давно называют одним из главных факторов, влияющих на популяцию этих насекомых. Ученые подсчитали, сколько комаров обитало во Флориде до и после урагана, и выяснили, что «Ирма» вызвала многократное увеличение их численности.

Одни из самых многочисленных распространителей разнообразных инфекций — кровососущие насекомые, комары. Помимо известной малярии, от которой гибнут по 600 тысяч людей в год, они переносят паразитов вроде плазмодий, вирусы — возбудители лихорадки Зика или Западного Нила, а такие болезни нередко протекают с осложнениями и последствиями. Широкий спектр патогенов, за которые ответственны комары, вынуждает людей на серьезные меры по борьбе с ними. Но эти меры в некотором смысле бесполезны, если не понимать, что влияет на численность кровососов.

Некоторые исследования указывают на важную роль климата: из-за потепления воды в прибрежных городах растет количество комаров, поскольку личинки стали быстрее развиваться. К этому же можно добавить повышение уровня моря и участившиеся осадки в некоторых регионах, где теперь комаров станет больше, а значит, вырастет риск заболеть.

Другим важным фактором распространения этих насекомых называют ураганы. «Катрина», например, увеличила численность тропических комаров Culex quinquefasciatus, «Мария» повлияла на популяцию желтолихорадочных кусак (Aedes aegypti).

Американские ученые решили изучить, как изменилась численность и видовой состав комаров в Майами, штат Флорида, после урагана «Ирма» 2017 году. Исследователи отловили в несколько раз больше насекомых, чем в 2016 и 2018 годах. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

анственное распределение ловушек для комаров / © Scientific Reports, Imelda K. Moise et al.

Специалисты собирали еженедельные данные о комарах за три года с различных ловушек. Однако, чтобы не перегружать выборку, остановились на восьми неделях за один и тот же период. Ураган «Ирма» обрушился на Флориду 10 сентября 2017 года как шторм третьей категории — несколькими днями ранее ему присвоили пятую, наивысшую категорию опасности. «Ирму» называют одним из самых продолжительных (30 августа — 12 сентября) и смертоносных ураганов в истории.

В итоге в анализ вошли наблюдения за период 19 сентября — 15 октября каждого года. Всего исследователи использовали информацию с 609 ловушек до урагана и с 639 после, а также метеоданные за выбранный период: температуру и количество осадков.

Всего за три года ученые насчитали 535 тысяч кровососущих насекомых, относящихся к 32 видам. В 2017-м их число (406,8 тысячи) было в 5,3 раза выше, чем в 2016-м (77 тысяч) и в восемь раз, чем в 2018-м (51 тысяча). Самым многочисленным оказался вид Culex nigripalpus, основной переносчик заболеваний во Флориде. На него пришлось 70,4% от всех пойманных комаров — на одну ловушку в 2016-2017 годах в среднем приходилось больше 155 особей.

Примечательно, что количество насекомых увеличилось почти сразу (через неделю) после урагана. Среди других комаров, чья численность выросла вследствие шторма, выделяют Aedes taeniorhynchus (на них пришлось 10%), Aedes albopictus (7,8%) и других распространителей вирусов энцефалита Сент-Луис, лихорадки Западного Нила и прочих патогенов. Закономерной реакцией на столь резко подскочивший риск заболеть авторы статьи назвали усиление эпиднадзора именно после стихийных бедствий вроде ураганов и штормов.

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