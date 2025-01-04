Найден самый крупный из известных мезозавров

Мезозавры стали одними из первых позвоночных, которые вернулись в моря вскоре после выхода их предков на сушу. Они жили в конце палеозоя (накануне величайшего пермского вымирания) у берегов южного континента Гондвана — им соответствует современные Африка и Южная Америка. Мезозавров обычно считают небольшими, в среднем 0,7 метра в длину, однако новая статья в Fossil Studies описала гигантский образец из уругвайских лагерштеттов. Согласно оценкам, он был втрое длиннее большинства известных мезозавров.

Вскоре после выхода на сушу первых позвоночных — «рыбоногов» вроде тиктаалика, — некоторые из их потомков предпочли вновь вернутся в моря. Это случилось в пермский период (или даже в конце каменноугольного), когда повторным «завоеванием» водной среды занялись мезозавры. Они имели вытянутое тело, длинный хвост и конечности, благодаря которым хорошо плавали и в целом успешно приспособились к морям.

Мезозавры плавали у берегов Гондваны, которые сейчас оказались в Африке и Южной Америке. Палеонтологи все чаще утверждают, что они также могли вести полуводный образ жизни. Морфологию мезозавров хорошо исследовали — благодаря множеству окаменелостей, которые представляют как молодых, так зрелых особей различного возраста. На основании таких работ их принято считать небольшими, не более метра в длину.

Это опровергла новая статья для журнала Fossil Studies. Ее авторы — команда палеонтологов из Уругвая и Франции — описали окаменелость мезозавра, который на фоне других выглядит настоящим гигантом. Его извлекли из лагершеттов формации Мангрулло (Mangrullo), на северо-востоке Уругвая. Несмотря на не слишком хорошую сохранность: остались лишь два куска черепа, спинная сторона позвоночника и некоторые другие кости, авторы точно оценили размер уругвайского мезозавра.

Сравнение с другим (мелким, зато очень хорошо сохранившимся) Mesosaurus tenuidens показало, что длина нового мезозавра составляла полтора-два метра. Из них 15-20 сантиметров приходилось на длинный череп.

Выходит, палеонтологи столкнулись с примером гигантизма. То есть экстремально крупных размеров, много больше среднего в популяции. В целом крупные мезозавры, — что также говорит об их солидном возрасте, — попадаются очень редко. Авторы предположили, что дело в предпочтении «долгожителями» прибрежных областей, не характерном для более молодых и мелких мезозавров.

Образцы окаменевших черепов мезозавров разного возраста / © mdpi.com, Graciela Pineiro et al., 2024

В результате теперь онтогенез мезозавров — их индивидуальное развитие — известен очень подробно. Ученые располагают образцами всех стадий их жизненного цикла: от нерожденных зародышей до гигантских стариков.

Выводы согласуются с тем, что известно о тенденции к увеличению размеров у самых ранних и исходно мелких амниот. То есть первичноназемных животных — предков рептилий, птиц и млекопитающих, которые имеют специальные зародышевые оболочки. Они защищают яйца животных от высыхания в условиях суши. Как ни странно, одними из самых первых амниот стали именно морские мезозавры — ранние рептилии или по меньшей мере представители близкой к ним группы завропсид.

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