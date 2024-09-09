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Современные плоды, которые ели вымершие животные
Сочные, красивые и крупные плоды — приспособление цветковых растений к распространению животными. Однако некоторые из них явно не подходят для ныне живущих животных — слишком велики или имеют очень твердую оболочку семян. Ботаники считают, что это признаки «синдрома распространения мегафауной», то есть приспособления к симбиозу с вымершими гигантскими млекопитающими.
С другой стороны, многие растения — причем не только цветковые (покрытосеменные) — распространяют с помощью животных свои семена. Те либо «катаются» на их шкурах и перьях, либо проходят через пищеварительный тракт и выбрасываются вместе с пометом на новом месте, не потеряв всхожести.
В эту картину плохо, на первый взгляд, вписываются некоторые плоды родом из Северной Америки, такие как гимнокладус двудомный (Gymnocladus dioicus), маклюра яблоконосная, или оранжевая (Maclura pomifera), гледичия трехколючковая (Gleditsia triacanthos), азимина трехлопастная (Asimina triloba) и хурма виргинская (Diospyros virginiana). На фото выше изображены их плоды: можно отметить неестественно крупный размер и очень крупные семена с твердой оболочкой.
Биологи считают, что все это приспособления к распространению плодов огромными млекопитающими, которые еще недавно жили в Северной Америке и исчезли лишь с приходом человека, примерно 15 тысяч лет назад, причем именно из-за Homo sapiens. А вот их компаньоны по симбиозу остались — в том числе благодаря хорошей способности к бесполому (вегетативному) размножению и тому, что пригодились людям, которые разводят их искусственно и распространили в разные уголки Земли. В пищу, впрочем, эти «фрукты-мастодонты» человек почти не использует.
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