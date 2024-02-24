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«Инстинкт убийцы» помог эволюционировать хищным предкам млекопитающих
Первые хищники, которые жили на Земле задолго до появления динозавров, эволюционировали, чтобы лучше охотиться. Такой вывод сделали ученые из Бристольского университета в Великобритании.
Современные исследования раскрывают новые факты об особенностях эволюции. Стало известно, например, что синдром дефицита внимания и гиперактивности оказался полезным для предков людей, а сплетни дали преимущество в развитии тем, кто их распространял.
В Бристольском университете (Великобритания) изучили, как эволюционировали предшественники млекопитающих — синапсиды. Они жили на Земле больше 60 миллионов лет до того, как появились первые динозавры, и были главными хищниками на суше. Исследователи составили карту, которая отразила связь строения организма с питанием плотоядных синапсид от позднего каменноугольного периода до раннего триаса (307-251,2 миллиона лет назад). Результаты исследования опубликовал журнал Communications Biology.
Авторы научной статьи рассмотрели, как менялись челюсти и размер тела плотоядных синапсид, и реконструировали вероятные особенности их питания. Ученые отметили: чем крупнее и быстрее становились травоядные, тем важнее было плотоядным увеличивать размер и лучше охотиться.
Исследователи пояснили, что у более ранних хищников были достаточно длинные челюсти и много зубов: это позволяло гарантировать, что пойманное животное не сбежит. Однако со временем челюсти стали короче, с большей мышечной эффективностью и меньшим количеством зубов, которые находились преимущественно в передней части челюсти. По словам ученых, такое строение челюсти позволяет делать глубокие, мощные укусы:
«Это изменение показывает, что более поздние хищные синапсиды уделяли больше внимания нанесению тяжелых ранений и, следовательно, более быстрому уничтожению добычи. Среди этих более поздних синапсид были самые первые саблезубые хищники! Это изменение подчеркивает, что хищники сталкивались с непривычным отпором со стороны жертвы».
Именно необходимость «отвечать» на эволюцию травоядных заставила перестроиться челюсти хищников, допустили ученые. Это изменение, согласно имеющимся данным, совпало по времени с появлением новых, более крупных и быстрых травоядных. Чтобы не получить травму или не погибнуть, плотоядные животные должны были стать крупнее и научиться быстрее убивать.
Важно, что реорганизация челюсти у синапсид позднее позволила сформироваться сложному уху, которое характерно для млекопитающих. Кроме того, выводы исследования лишний раз подтвердили, что жизнь на суше развивалась быстрее: охотиться на животных, способных быстро передвигаться и увеличиваться в размерах, гораздо сложнее, чем ловить небольших рыбок или амфибий.
Когда у синапсид перестроились челюсти, увеличилось разнообразие таких хищников. В середине позднего пермского периода появились плотоядные синапсиды с более высокой скоростью или еще большей силой укуса. Проследив, как представители новых видов меняли размер, ученые выявили сходство с современными плотоядными млекопитающими.
Авторы статьи отдельно отметили, что взаимодействие хищника и жертвы определяет поведение современных животных, поэтому важно наблюдать, какую роль эти отношения сыграли в анатомической эволюции и как повлияли на предков людей. Изучение связи между строением тела и функциями его частей позволит многое узнать о жизни доисторических животных и эволюции на Земле.
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